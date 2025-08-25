元朗美食26大推介｜米芝蓮香蕉煎餅／$68東京人氣火鍋／醉雞米線

元朗美食推介｜除最出名的「食街」外，元朗有不少大件夾抵食的特色小食名物！《香港01》好食玩飛記者搜羅了26大元朗美食，當中包括米芝蓮推介小食店兩姊妹涼皮及香蕉仔、40元14餸車仔麵等，另外東京人氣一人火鍋「LE-TA-SU一人一鍋」亦已登陸元朗形點！睇完元朗美食必食推介，不妨參考一下元朗好去處推介，計劃元朗一日遊行程。



元朗美食多籮籮！（圖片來源：左、右上/小紅書@香港玩樂購物、右下/IG@shardow_hoiki）

元朗美食【1】天龍咖喱 —— 元朗人熟知的巴基斯坦式風味咖喱

天龍咖喱是元朗人都熟知的咖喱小店，尚未進入店內，在門外已聞到陣陣咖喱香氣。餐廳主打巴基斯坦式咖喱，以多種香料增添風味，所以味道較港式及日式咖喱香濃。招牌金牌牛魔王咖喱牛大四囍飯有牛筋、牛腩、牛舌和牛腩，牛肉控必定感到大滿足！另外記得配搭烤得微微焦香的酥餅，讓酥餅沾上咖喱汁，每一啖都充滿滋味！

天龍咖喱

地址：元朗合益路17-53號合益中心地下23號舖

電話：7074 3234



元朗美食【2】野川拉麵の深燒食堂 —— 必試自家製叉燒拉麵

野川拉麵の深燒食堂主打各式日式料理，如刺身、串燒、拉麵、烏冬等，拉麵有十多款口味，其中熱門拉麵推介「自家製叉燒拉麵」，叉燒不但切得厚身，而且以低溫慢煮方式烹調，吃下去充滿肉汁，且非常軟腍！另外亦推介「六品刺身盛合」，除了有半板海膽，還有甘蝦、北寄貝、帶子、三文魚及油甘魚，每樣3切都只是$300，性價比超高！

野川拉麵の深燒食堂

地址：元朗又新街40-48號榮豐大廈地下B號舖

電話：3705 9833



元朗美食【3】LE-TA-SU一人一鍋 —— $68東京人氣火鍋

東京人氣一人火鍋專門店「LE-TA- SU一人一鍋」繼上年於沙田新城市廣場開設首間海外分店後，第二間海外分店亦已進駐元朗形點1期！

「LE-TA- SU一人一鍋」主打「一人自主火鍋」，提供多達11款套餐及5款每日即熬湯底可供選擇。餐廳更與本地農場合作，提供更新鮮及健康的時令蔬菜！此外，餐廳亦嚴格挑選肉品，提供牛五花、牛舌、牛肩胛肉眼、牛板腱、十勝豬五花腩、美國豬肉眼等高質肉類，套餐最平只需$68！

LE-TA-SU一人一鍋（元朗店）

地址：元朗朗日路9號形點I L1樓

電話：2667 8733



元朗美食【4】Chef's Stage Kitchen —— 人氣高質西餐

Chef's Stage Kitchen是以工業風裝修為主的多國菜餐廳，提供高質西餐，是不少元朗人的「口袋名單」！餐廳食物質素有保證，必食推薦有炭燒穀飼澳洲肉眼牛扒、炭燒手打美國安格斯車打芝士牛肉鵝肝漢堡伴脆洋蔥圈、黑松露卡邦尼長通粉、黑松露粗薯條、焦糖燉蛋及Tiramisu。餐廳定期更有樂隊表演，更有氣氛！

Chef's Stage Kitchen

地址：元朗西菁街23號富達廣場地下52-56號舖



元朗美食【5】龍鳳店 —— 超足料瀑布蛋治！

龍鳳店是位於元朗的人氣街坊小食店，店舖內只有2張桌子，長期需要排隊，但仍然有不少人願意等，就是為了招牌的瀑布蛋治！「瀑布蛋治」是以流心炒蛋包裹著整份三文治，三文治內餡可以選擇蟹膏、鵝肝、巴馬火腿、汁燒牛肉等，全部即叫即整，賣相吸引！除了瀑布蛋治外，店內的樽仔奶茶同樣深受歡迎。

龍鳳店

地址：元朗水車館街66號錦榮大廈地下3B號舖



元朗美食【6】喬木 —— 元朗No.1！滿分鹽燒牛舌

喬木主打高質日式定食，平民價錢就可以品嘗到日式茶碗蒸、漬物、前菜、椀物、烏冬、白飯等，還附有甜品和沙律，因而成為不少元朗人的食堂。喬木的鹽燒厚切牛舌定食更被譽為是元朗No.1的滿分牛舌！厚切牛舌非常爽口，外脆內嫩，配搭山葵醬汁非常美味！網民亦推薦咖喱月見吉列豚肉定食，流心蛋黃味道濃郁，賣相吸睛；滑蛋吉列豚肉炸得一點也不油膩，分量十足！此外，喬木亦有不少精緻日式甜品值得試試看！

喬木

地址：元朗馬田路38號怡豐花園地下63-64號舖



元朗美食【7】香蕉仔 —— 米芝蓮必比登推介香蕉煎餅

香蕉仔創於2019年，憑藉香蕉煎餅而小有名氣，在2024年擇址重開後，該店繼續提供多種備受歡迎的口味，包括豬肉鬆配馬蘇里拉起司。煎餅均現點現做，外脆內嫩，啖啖香甜的香蕉肉，令人垂涎。

地址：元朗鳳攸北街5-7號順豐大廈地下18號舖



元朗美食【8】許祥順食店 —— 14餸車仔麵$40

車仔麵一直以親民價錢和多款式餸菜自由配搭成為食客所愛，然而在百物騰貴的年代，一個三餸麵分分鐘要$50至$60。元朗老字號許祥順食店的價格彷彿停留在舊時代，只需$40就食到14餸車仔麵，餸菜包括豬皮、豬紅、大腸等，還可以$15加配現時少有的特飲，紅豆冰、西米、涼粉等，店面充滿年代感，雖然是小店規模，但勝在飽肚抵食。

許祥順食店

地址：元朗擊壤路17號順發大廈地下B號舖

只供現金付款



元朗美食【9】拉麵小町 —— 鰹魚湯底 / 醬油拉麵 / 塩拉麵 / 免費泊車

隱世小店「拉麵小町」位於元朗屏山地段，可乘坐輕鐵到坑尾村站或屯馬綫天水圍站步行到小店，又或者自駕到店，小店更提供免費車位！「拉麵小町」的拉麵主要有兩款湯底，分別是豚骨魚介和鰹魚，選好湯底就選拉麵，網民極力推薦醬油拉麵和塩拉麵，湯底濃郁之餘，拉麵麵身比較粗，又飽肚又有嚼勁！價錢中等，88蚊一碗拉麵。

拉麵小町

地址：元朗屏山坑尾村85號地舖

電話：2316 2988



元朗美食【10】爽爽麵店 —— 47蚊醉雞米 / 豬扒麵 / 新鮮雞 / 自家制菊花茶

元朗名物「爽爽麵店」位於元朗雞地一帶，麵店岀名抵食，招牌菜醉雞米線的價錢是47蚊，如果想吃新鮮醉雞，價錢就是69蚊。不過無論是新鮮雞或是冰鮮雞，份量依然十足，大部分雞件也是啖啖肉而且鮮嫩爽滑。醉汁才是精髓，昇華了所有雞件的味道。豬扒麵也是店內大熱，非常香脆且肥瘦適中！自家製菊花茶只是8蚊！

爽爽麵店

地址：元朗鳳攸南街3號好順景大廈地下7號舖

電話：2477 4988



元朗美食【11】Taco Friday —— 墨西哥餡餅 / 牛油果軟殻蟹Taco’s & Nacho’s / 90蚊套餐

位於元朗小巷的Taco Friday獲大量網民好評，是元朗罕見的墨西哥菜同時高質！最讚不絕口的是牛油果軟殼蟹Taco，軟殼蟹體積大且香脆，加入牛油果和莎莎醬，中和油膩感。而Taco薄皮偏軟身，有不一樣的口感！90蚊吃到正宗的Taco和Nacho再加飲品，價錢合理。

Taco Friday

地址：元朗鳳攸南街3號好順景大廈2座地下49號舖

電話：6855 8447



元朗美食【12】永順沙嗲牛肉專門店——惹味沙嗲牛肉麵 / 芝士流心蛋炸豬扒包

永順沙嗲牛肉專門店為元朗開業35年的老字號。店家最出名便是沙嗲牛肉麵，牛肉炒過，帶微微焦香，加上整碗湯底都是沙嗲汁，微甜鹹香，喜歡沙嗲牛的朋友絕不能錯過。此外，店家的芝士流心蛋豬扒治都非常馳名，豬扒香脆併拉絲芝士，叫人難以抗拒。

永順沙嗲牛肉專門店

地址：元朗安寧路2號冠煌樓地下F號舖

電話：2474 7074



元朗美食【13】朗屏魚肉翅 —— 足料魚肉 / 碗仔翅

元朗居民對宵夜檔名店朗屏魚肉翅應該不陌生。以木頭車起家的朗屏魚肉翅搬至安寧路重開新舖，大熱美食包括足料魚肉及碗仔翅，不過沒有再賣車仔麵，令不少舊客大感可惜！新舖晚上6時起開檔， 售完即止，不設堂食。

朗屏魚肉翅

地址：元朗安寧路188號（家政坊旁邊、靈愛小學對面）



元朗美食【14】肥姐蠔餅婆——酥脆即炸蠔餅 / 自家製解暑涼茶

肥姐蠔餅婆的即點即炸蠔餅，門口總排著長長人龍，是不少元朗人由小吃到大的小吃！蠔餅加了木薯粉，內裡塞滿粒粒肥美蠔仔，外層酥脆，內層鮮甜嫩滑，加上胡椒粉和芫荽點綴，現場趁熱吃大滿足，外賣拎回家味道會差一點。此外，店家還有一系列自家製解暑涼茶，正好吃完蠔餅後喝，解膩又下火。

肥姐蠔餅婆

地址：元朗教育路68號兆豐樓地舖



元朗美食【15】兩姊妹涼皮—— 2024香港米芝蓮必比登推介 / 晶瑩剔透勁惹味

2024米芝蓮必比登推介，正宗重慶涼皮。主打地道風味的重慶涼皮小食，其中招牌涼皮由木薯粉和薯粉做成，涼皮晶瑩剔透，加入秘製辣椒醋、青瓜絲、芫荽、豌豆和花生碎口感味道層次豐富。另外有夫妻肺片、口水雞，酒香雞腳等惹味小吃。

（圖片來源：兩姊妹涼皮有限公司官方IG）

兩姊妹涼皮有限公司（教育路）

地址：元朗教育路68號兆豐樓地下21號舖



元朗美食【16】嘉發小食——重量級爆餡格仔餅

重量級的格仔餅，餡料有花生醬、煉奶、砂糖及自家炒香的花生碎，另外有芝士黃金鹹蛋黃雞蛋仔，陣陣雞蛋夾餅的香味從店內飄出來，令人急不及待想大咬一口。格仔餅及雞蛋仔價錢17元起，想試新潮口味的食客可選特別推介芝士豬柳蛋雞蛋仔（32元）。

（圖片來源︰嘉發小食官方FB）

嘉發小食

地址：元朗教育路3-7號富好大廈地下9號舖



元朗美食【17】羅東肉焿番——台式紫薯芋泥滿瀉吐司

排長龍的小店來自台灣宜蘭，雖然主打肉焿湯，不過還有很多特色台灣小食，例如芋頭控、紫薯控都超愛的爆餡紫薯芋泥吐司、肉鬆芋頭吐司。另外亦有乾拌麵、甜不辣、芋圓等台式小食。

+ 3

羅東肉焿番

地址：元朗鳳翔路69號建輝大廈地下5號舖

電話：6112 5353



元朗美食【18】驊記糕點屋——超薄皮足料糯米糍

驊記糕點屋專賣糯米糍、茶裸及砵仔糕等人氣懷舊小食！其中以花生糯米糍最受歡迎，由老闆娘親手製作，全部都是即叫即包，每粒更只售$5，不時都有長長人龍在門外排隊！糯米皮又薄又軟，而且裏面放滿餡料！一咬下去大量花生餡湧出，並充滿烤花生香氣，整體也不算太甜。

（圖片授權：IG@littlefoodiejojo）

驊記糕點屋

地址：元朗元朗安寧路20-24號利群樓地下



元朗美食【19】勝發餅家——錦田老字號懷舊餅家

位於元朗的「勝發餅家」擁有60年歷史，堅持以傳統方式和材料製作多款懷舊糕餅，包括不少香港人兒時的心頭好「懷舊忌廉卷」，在高峰期曾試過一日售出千個！忌廉卷外層酥脆，一口咬下，內裡幼滑「爆餡」的甜忌廉瞬間會在口腔爆發，酥皮鹹香配上微甜忌廉簡直一流！另有蛋撻、老婆餅、中式蝴蝶酥、椰絲奶油包等，同樣每日新鮮焗製出爐！

（圖片授權：IG@maxxthy）

勝發餅家

地址：元朗錦田公路215A號



元朗美食【20】二悅——隱世台式牛肉麵

元朗有間心機小店專賣台式牛肉麵、手工肉燥拌麵。未食之前，已經見到賣相非常吸引。擺盤的特別之處在於麵湯用茶壺奉上，非常有儀式感！一開始可當拌麵乾食品嚐，然後倒入鮮香濃郁的麵湯，每一口都有不同滋味。牛肉厚身，入口嫩滑，啖啖大滿足！

二悅

地址：元朗合益路9-15號紀業樓地下G號舖

電話：9143 3347



元朗美食【21】味仟食店——炭火煲仔飯 / 自家製特色毛家辣汁

高質煲仔飯，要到安興街的味仟食店，雖然環境細細，但其實是區內的人氣煲仔飯。即叫即開的炭爐煲仔飯，肉餅的肉味香濃，可以單拼，亦可以自由搭配，其中最有特色是毛家辣煲仔飯，例如毛家辣咸蛋肉餅煲仔飯。

+ 3

味仟食店

地址：元朗安興街40號地下

電話：2449 3962



元朗美食【22】添記燒臘飯店——卜卜脆炭火燒味

元朗老字號的燒味店添記，主打炭火即製燒味，數量有限，通常中午12時已經賣清。添記環境像大排檔，燒味的價錢非常大眾化，單拼飯只需27元、雙拼都只要29元，招牌的燒腩仔半肥瘦，外皮香脆、瘦肉肉質細嫩，炭火香突出。

+ 2

添記燒臘飯店

地址：元朗建業街熟食街市C5（近建樂街交界）

電話：2476 1742



元朗美食【23】CoHee Studio——特色三文魚籽Bagel

小龍蝦沙律、牛油果三文魚籽貝果、三文魚籽炒蛋等非常出色，Bagel好食，煙韌餡，表又有點酥脆，各式咖啡拉花靚兼評價不錯。位置是村屋地鋪，裝修以白色、淺灰色及木色為主，感覺很舒服。

CoHee Studio

地址：元朗錦田市街152號地舖

電話：9449 7310



元朗美食【24】Accro Coffee——冠軍咖啡師坐鎮

郎屏站附近的Accro Coffee在咖啡界相當出名，咖啡店外牆走工業風，店內的風格走日系風，成為了不少文青的打卡點，連平日夜晚都好多人排隊。店內有多名冠軍級咖啡師雲集，堅持提供最優質的咖啡，食物則以輕食為主。

+ 2

Accro Coffee

地址：元朗安寧路162號金城樓地下D號舖

電話：9430 1433



元朗美食【25】魚一壽司——街坊推介 / 抵食日本料理

元朗區內抵食日本料理之選，午市刺身定食幾十蚊就有交易，而且質素甚高，獲不少街坊推介。推介魚一極上丼，8款食材包括三文魚、蝦、吞拿魚、拖羅蓉、海膽、帶子和油甘魚，量多又滿。

魚一壽司

地址：元朗教育路68號兆豐樓地下7號舖

電話：2485 2121



元朗美食【26】老馮茶居——港式懷舊主題餐廳

老馮茶居店舖主打多款傳統點心，包括製作工序繁複的古法千層糕，口感鬆軟而且帶有濃郁的鹹蛋黄味。另一款人氣點心就是十分足料的蛋黃蓮蓉包，蓮蓉餡內滿佈蛋黃碎，香濃蛋黃配合清香蓮蓉，淡淡甜味與鹹香味非常夾。

老馮茶居

大棠路店

地址：元朗大棠路66號地舖

電話︰2659 8826



富盛大廈店

地址：元朗西菁街9號富盛大廈地下5號舖

電話︰2886 2766



