生日優惠｜8月10大購物著數　Donki$25禮券、誠品8折、MUJI送里數

不少地方都有做購物生日優惠，向壽星仔、壽星女獻上祝福！《好食玩飛》就整理多個購物生日禮遇，Don Don Donki、Uniqlo、無印良品、NIKE等都榜上有名，快來看看自己有甚麼生日禮物！

生日快樂！各位8月生日的朋友，收到禮物未？就算未都唔緊要，原來生日真係大晒，大部份地方都會有生日優惠提供，是時候放縱購物，送自己一份生日禮物！

*以下優惠詳情以店家最終決定為準*

【1】NIKE ——網上商店立減$100

NIKE是不少人喜愛的運動牌子，網上商店都經常會有優惠，日前就曾經做過低至7折的優惠。趕不上優惠期也不要緊，其實會員於自己的生日月份都會有100元優惠券送返！

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【2】UNIQLO——生日送優惠券

日本休閒服飾品牌UNIQLO進駐香港多年，一直都深受歡迎，下載UNIQLO手機App，可以得到最新產品資訊、享有部份產品會員優惠價之外，首次下載會有消費滿200元減20元優惠券送，另外儲夠分都會有現金優惠券換領！

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【3】MUJI無印良品——送里數當錢使

MUJI無印良品的簡約風格迷倒不少香港人，於前年推出的MUJI Passport手機應用程式，讓大家可以於購物時同時儲「里數」，儲夠「里數」就能換取可當錢使的「積分」。

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【4】友和YOHO——用特別優惠碼減$50

友和YOHO網站有不少電子產品、電器出售，而且不時都有折扣、免運費送上門或是免運費送往自取點等優惠，同時網頁上會有「買家評價」一欄，讓網民、客戶可以透過別人經驗再決定購買與否，是不少人買電器新選擇。

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【5】Aeon——無限次95折

成爲Aeon會員需要付費20元，不過假如你本身已經有指定的Aeon信用卡，就已經自動成爲會員了。於Living Plaza（又稱「12蚊店」）、Aeon超市都可以儲分，而且每月2號及20號都是Aeon感謝日，會有95折優惠。

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【6】LOG-ON、city’super——精選禮物、免費烹飪班

LOG-ON、city’super使用同一套會員制「super e 會員」，免費申請成爲會員，可以儲分換現金券，更可以當電子錢包，存入金錢於city’super及LOG-ON購物時可以用來扣減。

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【7】Don Don Donki 驚安之殿堂——送當錢使的現金優惠券

Don Don Don~ Donki~ 睇字都有聲的Donki也有會員制度，消費可以換取「dMiles」，不能當錢用但可以用來換精選商品。

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【8】Zalora——全網購物有折

不少人買衫的時候，都會使用網購時裝平台Zalora，只要免費登記成爲會員，於生日月份就有優惠！

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【9】Ztore士多——雙倍積分

網購是香港人最新購物方式，而Ztore士多就專做日常用品柴米油鹽等的網購到家。他們的會員制度「Zmile Club」可以賺積分換可以當錢使的「士多拿」，變相是現金回贈。

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【10】誠品生活——全單8折

即將進駐奧海城再開新店的誠品書店一直都是文青好去處，店內除了有書賣，更有其他家品、擺設、文具、生活雜貨等出售，有分店更內設珍珠奶茶店，所有人都很適合去逛逛！生日壽星更有全單8折，即刻睇睇點樣拎到！

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