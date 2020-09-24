周末想同姐妹一齊high tea傾下計？各大酒店紛紛推出下午茶自助餐優惠，當中有buffet主打夏天必食的水果，仲有燕窩做主題的下午茶，想食海鮮、刺身都有！《香港01》飲食記者精選7間酒店下午茶自助餐優惠，包括Novotel、帝京、Cordis、帝苑、都會海逸酒店、JW Marriott。

【1】康得思酒店——超Cute小熊貓主題

Cordis推出週末小熊貓主題下午茶自助餐，逢星期六日及公眾假期才有！當中美食有蝦多士、章魚小丸子等特色各地美食，甜品方面更有大熱的古早味台式芋圓！有方法更可以有75折！

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香港康得思酒店 地址：旺角上海街555號 電話：3552 3388

【2】諾富特東薈城酒店——點心主題

東涌Novotel推出點心下午茶自助餐，是名爲「想點就點」的Afternoon Tea Buffet，供應多款傳統及創意點心，各種可愛的造型中式蒸包，更是不少客人打卡必點！

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諾富特東薈城酒店 地址：香港東涌文東路51號 電話：3602 8888

【3】帝都酒店——有生蠔、龍蝦

帝都酒店推出的下午茶自助餐竟然都有生蠔供應！除了生蠔，更有多款冰鎮海鮮、刺身、燒龍蝦等！最後還可以大吃多款口味的Mövenpick雪糕，基本上與正常自助午餐或晚餐不差太遠！

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帝都酒店 地址：沙田白鶴汀街八號 電話：2601 2111

【4】都會海逸酒店——抹茶燕窩主題

都會海逸酒店10月開始推出「抹茶盛燕」下午茶自助餐，用宇治抹茶粉製作多款甜點，更有燕窩主題的一系列滋潤甜品，例如燕窩梳乎厘、燕窩杏仁露等。雖以甜點為主打，鹹點都有Pizza、天婦羅等可以選擇，更可以有7折優惠。

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+ 3 + 3 + 3

都會海逸酒店 地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

【5】帝京酒店——白桃主題下午茶自助餐

帝京酒店自助餐廳花月庭推出下午茶自助餐，使用日本白桃及抹茶製作多款極具日本味道的菜式，抺茶蕎麥冷麵、白桃宇治抹茶忌廉蛋糕、白桃糖蔥宇治抹茶班戟等都十分新穎！

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帝京酒店 地址：九龍太子道西193號 電話: 2928 8822

【6】JW萬豪——一星期七日都供應

不少下午茶自助餐都只在星期六日、公眾假期供應，而JW Marriott則一星期七日都供應！壽司刺身、芝士冷盤、新鮮沙律及各類特色美食都十分吸引！

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JW Marriott酒店 地址：香港島金鐘道88號太古廣場 電話：2810 8366

【7】Marco Polo——芝士蛋糕愛好者必去

Marco Polo的下午茶自助餐以芝士蛋糕做主題，全場都是芝士蛋糕，共有多達11款，包括芒果芝士蛋糕、意大利羊奶芝士蛋糕配西柚、花生醬芝士蛋糕等，芝士控一定無法抗拒！星期六日及公眾假期的15:15-17:15供應，成人價錢為298元，小童價錢為198元，長者價錢為248元。

馬哥孛羅香港酒店 地址：尖沙咀廣東道3號 電話： 2113 0088

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食自助餐總會發生好多趣事，或者望住其他人有趣事發生，例如好多人會衝出去搶食物！記者就成日見到有小朋友俾媽媽鬧，唔可以食甜品先，要先食貴價食物！記者食自助餐之前一定先留肚！按下圖即睇有咩自助餐共鳴事👇👇👇

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