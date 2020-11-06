Staycation∣2人房只需$258　住皇家太平洋酒店+餐飲 超值打卡之選

一晚酒店房價只需$258！今次要推介一個非常抵的Staycation套票，由即日起至2020年11月30日，2人以$858住皇家太平洋酒店，包$600餐飲消費額，扣除餐飲價後，房價只需$258，人均$129，實在是超值！

皇家太平洋酒店「住宿+餐飲消費額禮遇」，有3種住宿套票可選，價錢由$858至$1,160，更可以免費房間升級。（皇家太平洋酒店）

皇家太平洋酒店「住宿+餐飲消費額禮遇」，有3種住宿套票可選，價錢由$858至$1,160，更可以免費房間升級。

$858皇家太平洋酒店尊尚客房套票包括：

1. 2成人1房$858起

2. 一晚園景翼雅尚客房住宿

3. 免費升級至園景翼尊尚客房

4. 每房每晚港幣$600餐飲消費額

5. 由即日起至2020年11月30日可於香港01預訂，適用於至11月30日期間入住

$990皇家太平洋酒店超豪華客房套票包括：

1. 2成人1房$990起

2. 一晚園景翼雅尚客房住宿

3. 免費升級至海景翼超豪華客房

4. 每房每晚港幣$800餐飲消費額

5. 入住海景翼之客人尊享房間免費提供的罐裝飲品 (每次入住只限供應一次）

6. 由即日起至2020年11月30日可於香港01預訂，適用於至11月30日期間入住

$1,160皇家太平洋酒店豪華海景客房套票包括：

1. 2成人1房 $1,160起

2. 一晚海景翼超豪華客房住宿

3. 免費升級至海景翼豪華海景客房

4. 每房每晚港幣$800 餐飲消費額

5. 入住海景翼之客人尊享房間免費提供的罐裝飲品 (每次入住只限供應一次）

6. 由即日起至2020年11月30日可於香港01預訂，適用於至11月30日期間入住

由即日起至2020年11月30日，2人以$858住皇家太平洋酒店，包$600餐飲消費額。（皇家太平洋酒店）

皇家太平洋酒店位於尖沙咀廣東道，擁維港景觀，毗連商業與購物核心地段。除了醉人美景外，酒店的地利更為客人提供方便、舒適及連繫城中景點的無盡便利。現在可以超抵價錢買到住宿套票，正在計劃與家人朋友一起Staycation的話，這會是個不錯的選擇！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/06）

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