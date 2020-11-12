下午茶2020｜周末想帶同伴侶或家人一齊high tea傾下計，不過對方卻不喜歡甜點？現在有不少下午茶都主打鹹點，有西式、泰式、中式任君選擇，不嗜甜的大家都可以享受下午茶！

【1】St Regis——可選全部鹹點

瑞吉酒店Thr Drawing Room的下午茶一向十分受歡迎，以餐車推至客人面前，讓客人自選餐點。正常來説，酒店會安排客人選擇一半甜點、一半鹹點，但假如大家不愛吃甜點，其實全數選擇鹹點都可以！

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香港瑞吉酒店 地址：香港灣仔港灣徑1號 電話：2138 6888

【2】The Envoy——點心紙形式挑選餐點

The Envoy的下午茶「點心紙」上有14個選項，客人可以自行挑選6款，全部挑選鹹點都可以，鹹點包括豬肉炸春捲、松露意大利香腸三文治等！包餐飲可選咖啡或茶，或可加40元在餐廳四杯精選特調咖啡中挑選一杯。

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The Envoy 地址：中環皇后大道中74號中環石板街酒店3樓 電話：2169 3311

【3】Mango Tree——泰式下午茶

Mango Tree Elements的泰式下午茶，可以選擇只叫鹹點、只叫甜點或兩款都點的Combo Set。鹹點有牛肉沙爹串燒、蝦多士、迷你咖喱農夫包等，超適合不喜歡甜點的人！更附兩杯指定泰式特飲，價錢也十分相宜最平138元就可以吃到二人份！

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Mango Tree Elements 地址：尖沙咀柯士甸道西1號ELEMENTS圓方金區2樓2032號舖 電話：2668 4884

【4】點茶公館——中式甜點、點心下午茶

荃灣南豐紗廠最新進駐的點茶公館，推出199元兩位用的點心、甜點下午茶，更有多款飲品可選！當中黑天鵝芋角、幾近絕跡的菲林卷芝麻糕都是必吃！

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點茶公館 地址：荃灣The Mills南豐紗廠1樓109-110號舖 電話：3169 6688

【5】An Nam——越南風下午茶

安南下午茶下層、中層擺放了多款鹹點，包括柚子海鮮沙律、鮮蝦豬肉米紙卷、脆炸南乳雞翼及西貢蝦多士等越南風菜式，另有少量越南甜點。而飲品則有越南滴漏咖啡或越南特飲。

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An Nam 地址：香港銅鑼灣希慎道33號利園一期4樓 電話：2787 3922

【6】La Rambla——魚子醬主題下午茶

下午茶都可以豪食魚子醬！除了加入魚子醬的鹹點及西班牙風情甜品，下午茶套餐亦包括30克由Kaviari出品的頂級Baeri Caviar魚子醬！如果覺得魚子醬太貴，另有三文魚子醬主題下午茶，大家都可以試試看！

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La Rambla 地址：中環港景街1號國際金融中心3樓3071-3073號舖 電話：2661 1161

【7】寬巷子——打邊爐都有三層架

你無睇錯！打邊爐都有下午茶！台北。寬巷子香港分店推出打邊爐火鍋下午茶！最特別是肉類會切成薄片並捲成玫瑰花形狀，打卡必備！

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台北。寬巷子 地址: 尖沙咀海港城海運大廈地下 OT G57舖 電話: 3188 2840

【8】Rosewood Holt’s Café ——點心下午茶

香港瑰麗酒店除了The Butterfly Room的西式下午茶，其實另一間餐廳Holt’s Café都有推出點心下午茶，十分適合不愛甜點的大家！

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Rosewood Holt's Café 地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside 香港瑰麗酒店2樓 電話：3891 8732

【9】炊公館——點心下午茶

尖沙咀的炊公館有落地大玻璃可以觀賞180度海景，推出的下午茶點心拼盤十分適合不嗜甜的人！下午茶餐點當中，必須一試阿一招牌原隻鮑魚酥！

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The Murray美利酒店一向是打卡熱點，建築裝潢都是各位女性打卡必到之處，當然少不得下午茶！這次的下午茶主題為珍珠奶茶，最特別是供應三款純素珍珠奶茶飲品，使用植物奶調製！而奶酪鬆餅都是使用燕麥火麻奶，適合純素人士。

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