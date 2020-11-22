Staycation︱$629住挪亞方舟度假酒店　包早、晚餐+無限追加甜品

住過市區的酒店Staycation，想遠離一下都市煩喧的話，位於馬灣的挪亞方舟度假酒店會是一個好選擇！挪亞方舟度假酒店推出最新的住宿套票，由即日起至2020年11月30日，$1,258可入住一晚豪華雙人或大床客房，更包早、晚餐，以及無限追加甜品，更有多重免費酒店體驗。即是人均$629，絕對是避世之選！

想遠離一下都市煩喧的話，位於馬灣的挪亞方舟度假酒店會是一個好選擇！（挪亞方舟度假酒店）

$1,258挪亞方舟度假酒店住宿套票：

1. 2位成人1房 $1,258

2. 1晚所選客房類型酒店住宿（豪華雙人/大床客房）

3. 豐盛閣指定晚餐兩位及無限追加甜品 (到埗日)

4. 豐盛閣輕盈早餐兩位 (退房日)

5. 免費參加啤啤熊之友製作室

6. 免費享用酒店大堂遊戲設施 (2 小時)

7. 免費借用桌上遊戲於客房內享用

8. 免費借用雙筒望遠鏡

9. 延遲退房至下午2時（有名額限制，另行確認）

10. 以優惠價購買挪亞方舟2天門票

11. 2位成人可攜帶1位12歲以下小童歲免費入住，不加床不包餐食。小童佔床及包餐需以成人價錢入住

12. 由即日起至2020年11月30日可於香港01預訂，適用於至11月30日期間入住（只限星期一至三入住）

挪亞方舟度假酒店推出最新的住宿套票，由即日起至2020年11月30日，$1258可入住一晚豪華雙人或大床客房，更包早、晚餐，以及無限追加甜品。（挪亞方舟度假酒店）

挪亞方舟度假酒店位於馬灣，並毗鄰馬灣東灣泳灘，風景優美，環境清幽。閒時可漫步於沙灘上享受和煦的陽光，或到大自然公園欣賞馬灣的遼闊景致，還可前往附近的古蹟館，參觀馬灣的珍貴出土文物，非常悠閒寫意。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/22）

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