疫情關係，大家已經很少去旅行，而D‧PARK愉景新城就幫大家將台灣帶到香港，11月21日起將會有「台灣文創嚐味之旅」，將十分天燈和台灣不可或缺的夜市帶到商場內！

等了又等，旅遊氣泡卻只開通新加坡一地！D‧PARK就將香港人喜愛旅行地點之一台灣搬到商場之中，展出超過一百米長的天燈海、十分車站、霓虹打卡牆，更有大家最愛的夜市小食！《香港01》飲食記者獨家率先公開部份夜市小食價錢！

在愉景新城將會有十分車站的佈置！

今次「十分天燈夜市」有超過14間台式特色小吃攤，提供近百款台灣夜市地道小食，例如大腸包小腸、芋泥吐司、Bagel、地瓜球、蚵仔麵線等，大家可以一解旅行癮！

有台式大腸包小腸！每次去台灣必吃啊！

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除了以上所講的小食，同場都會有不少裝飾，包括十分車站、超過百米長的天燈海、霓虹燈牆等，大家可以去打卡拍照！這次的活動日期爲11月21日至1月3日，大家可以在香港聞到台灣的味道了！

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@monsoon.bagel——人氣Bagel店多款新奇口味

只要是Bagel愛好者，應該都有聽過monsoon的大名！並不是想買就能買，要集合天時地利人和，碰巧遇上不定期開團才可以買，還要和其他買家鬥手速！記者就有朋友表示，試過搶三四次都沒有成功過，可見有多受歡迎！這間店的口味十分特別，有芝麻手撕雞口味、泰式九層塔打抛豬味、辣蕃茄鹹乳酪培根等等。

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