踏入2021年，不少酒店都推出全新的自助餐主題迎接新一年。既然暫時還未恢復晚市堂食，一於食住Lunch Buffet先！《香港01》飲食頻道記者精選1月16間酒店自助午餐優惠，包括帝逸酒店、恆豐酒店、都會海逸酒店、朗廷酒店、逸東酒店、嘉里酒店、喜來登酒店、尖沙咀凱悅酒店、萬麗海景酒店、帝京酒店、帝都酒店、諾富特世紀酒店、東涌諾富特酒店、港島太平洋酒店、皇家太平洋酒店及金域假日酒店，最平$175就食到！ （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】朗廷酒店 —— 75折任食生蠔、亞洲風味美食

Langham推出75折自助午餐優惠，任食即開生蠔、凍蟹腳、海螺等各款凍海鮮，1月更全新推出以亞洲美食為主的新主題，供應多款泰國、印度、菲律賓、馬來西亞、越南、日本等地的特色。

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The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【2】逸東酒店 —— 全新海鮮主題

Eaton HK推出全新海鮮主題自助餐，任食即開生蠔、波士頓龍蝦、鱈場蟹腳等凍海鮮，還有多款即切刺身，包括海膽、北寄貝、帶子等。另外還有照燒澳洲肉眼、片皮鴨等熟食，當然少不了任食Mövenpick雪糕，多達10款口味！

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普慶餐廳 地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層 電話：2710 1901

【3】帝逸酒店 —— 85折任食生蠔、鐵板鴨肝

酒店推出85折Lunch Buffet優惠，任食即開生蠔、現切刺身及多款冰鎮海鮮，鹽燒北海道扇貝、和牛海膽卷、鐵板鴨肝、和牛鐵板燒等美食。另外亦有多款以福岡士多啤梨製作的甜品，包括士多啤梨生乳卷、士多啤梨白桃撻、士多啤梨芝士蛋糕等，還有自家製意大利雪糕及Mövenpick雪糕。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【4】恆豐酒店 —— 7折食近期話題自助餐

近期最紅的自助餐非紅煙窗莫屬，皆因可以任攞生蠔，共有紐西蘭和法國兩種，想食幾多攞幾多！還有蟹腳、藍青口、翡翠螺等凍海鮮，熟食方面則有西冷牛扒、鴨肝多士、鮑魚雞粥、燒雞等。另外還有Häagen-Dazs雪糕、葡撻、新鮮爆谷、楊枝甘露、班戟等，亦可以任飲橙汁和柑橘汁。

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紅煙窗 地址：佐敦彌敦道222號恆豐酒店2樓 電話：2732 4611

【5】都會海逸酒店 —— 7折任食生蠔

西餐廳推出自助午餐7折優惠，任食即開生蠔、蟹腳等凍海鮮，還有低温烤香料牛肉眼扒、各款刺身等美食。甜品方面，有即製班戟、朱古力噴泉、芒果拿破崙、多款Häagen-Dazs雪糕等。

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Promenade 西餐廳 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

【6】嘉里酒店 —— 65折任食海鮮

Kerry Hotel推出周末自助午餐65折優惠，任食麵包蟹、翡翠螺、青口等凍海鮮，亦有各款刺身，包括三文魚、吞拿魚等。熟食方面，有海南雞飯、咖哩、燒肉扒、蒸點心等，另外還有即製窩夫、法式薄餅Crepe、各款蛋糕等多種甜品。

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大灣咖啡廳 地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓 電話：2252 5246 / 2252 5888

【7】帝京酒店 —— 7折任食凍海鮮、Mövenpick雪糕

花月庭推出7折優惠，任食多款凍海鮮，生蠔則只限星期六、日及公眾假期供應，另外亦有多款刺身和壽司，還有一系列熱葷及海南雞飯，當然少不了一眾甜品和Mövenpick雪糕。

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花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【8】喜來登酒店 —— 高達85折任食生蠔、鵝肝

Sheraton自助午餐可以任食生蠔、蟹腳等凍海鮮，亦可以歎鴨肝、各款刺身等美食，甜品方面，以芒果雪葩最受歡迎，其餘包括窩夫、蛋糕及6款Häagen-Dazs雪糕等。

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咖啡廳 地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店2樓 電話：2369 1111

【9】金域假日酒店 —— 任食多款凍海鮮及亞洲美食

酒店推出全新自助餐主題，任食凍小龍蝦、凍蝦、凍藍青口、日本長腳蟹等凍海鮮，還有青檸薑黃醃泰國辣雞、米餅泰式辣椒醬、醉鴿、皮蛋肉鬆豆腐、鹽酥雞、蔥抓餅印度羊肉咖哩、印式烤魚、新鮮魚生刺身及壽司、雜菜天婦羅及蟹肉冷麵等。

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Bistro on the Mile 地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓 電話：2315 1118

【10】諾富特世紀酒店 —— 85折任食生蠔

Novotel 推出85折優惠，可以任食生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺等凍海鮮、多款刺身壽司、肉眼扒、多款Mövenpick雪糕及甜品等。

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Le Cafe 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 電話：2598 9869

【11】帝都酒店 —— 免加一任食生蠔

酒店推出超抵Lunch Buffet優惠，可以任食生蠔，還有蟹腳和多款刺身。熱食方面，有肉眼扒、燒羊髀、咖哩雞等，還有多款蛋糕和Mövenpick雪糕，最正是不用另外付加一服務費！

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2+2 Café 地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店3樓 電話：2694 3886

【12】東涌諾富特酒店 —— 7折新年自助餐

酒店推出7折新年自助午餐優惠，可以任食法式油封鴨絲薯仔磨菇沙律、烤鴨、水煮香菇小龍蝦及紅燒花膠冬菇扣鴨掌等，亦會輪流供應鴨肉花膠冬菇燉湯、煙燻鴨胸伴櫻桃醬、鮮香辣子鴨等美食。

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Essence 地址：東涌文東路51號諾富特東薈城酒店大堂 電話：3602 8808

【13】尖沙咀凱悅酒店 —— 高達85折歎即叫即煮美食

Hyatt Regency現時為即叫即煮形式，客人到各個食物區域點單後，廚師會立即烹煮，保證食物新鮮，又不用大量攤放在外，杜絕細菌。於自助午餐時段，可以高達85折任食凍海鮮、刺身、即製天婦羅、即煎鐵板燒等美食。

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尖沙咀凱悅酒店 地址：尖沙咀河內道18號 電話：2311 1234

【14】萬麗海景酒店 —— 7折任食凍海鮮

萬麗咖啡室推出7折自助午餐優惠，任食青口等凍海鮮及各式刺身，還有西冷牛扒等熱食，另外亦有朱古力慕絲、紐約芝士餅、斑蘭椰子蛋糕等甜品。

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萬麗咖啡室 地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓 電話：2802 8888

【15】皇家太平洋酒店 —— 高達55折優惠

酒店推出lunch buffet優惠，高達55折任食鱈場蟹腳、凍蝦、藍青口、翡翠螺、大蜆等凍海鮮，另外亦有三十功名燉湯、燒脆皮豬腩肉、芝士焗波菜帶子、焗酥皮威靈頓三文魚、沙田雞粥 。另外亦有多款懷舊甜品，包括潮州糖蔥餅、金萡脆麻花、雪燕蛋撻、麥芽糖夾餅。

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柏景餐廳 地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓 電話：2738 2322

【16】港島太平洋酒店 —— 75折任食海鮮

酒店推出周末自助午餐優惠，75折任食冰鎮海鮮、新鮮刺身、燒美國西泠、烤焗蜜糖火腿等、以及十多款精緻甜品，包括Häagen-Dazs雪糕、法式焦糖燉蛋、日式芝士蛋糕、即叫即製雞蛋仔等。

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中西∙環 地址：西環西營盤干諾道西152號港島太平洋酒店1樓 電話：2131 5908

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🤔🤔🤔 同場加映：網民熱數10間吹大咗過江龍 🤔🤔🤔

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」去年登陸香港後人氣持續高企，不斷在各區開設分店。不過連登討論區有網民就認為這間壽司店被過於吹捧，味道其實非常一般，引來一眾網民留言附和。Five Guys亦是另一個網民認為被「吹大咗」的過江龍餐廳，很多網民都認為漢堡包的麵包更又濕又稔。記者整理了10個網民熱數的名過於實過江龍餐廳立即按圖睇睇🙄👇👇

有間更曾經要等過百張檯，立即觀看全文睇睇邊間咁誇張👉👉👉壽司郎不斷開分店 熱數10間吹大咗過江龍 網民：FiveGuys個包好濕