年花2021｜28個花市好去處最強合集！HKTV Mall、實惠開網上花市

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花市2021｜農曆新年又到，係時候買定年花過年！除了政府花市，不少商場、商舖及網上購物平台都自行舉辦花市，今年特別多選擇！即刻睇睇2021年買年花好去處！

每年過年都要買年花，象徵花開富貴！不過今年因應疫情，不少賀年活動都受限制，每年必備的新春年宵花市，政府就取消乾貨區，僅有15個花市照常開放，而且攤位數量都大減一半。

👇點擊睇15個照常開放政府花市👇

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15個政府花市開放時間為09:00-00:00，每日下午一點半及六點半，都會關閉一小時作清潔。而葵涌運動場、石湖墟遊樂場及屯門天后廟廣場則有特別安排，在2月6日至2月8日只會開放到晚上11點。

除了政府花市，不少商場、商舖都舉辦花市，讓各位更方便挑選年花，當中東港城更有限量8元蘭花出售！

👇點擊睇11個商場商舖花市👇

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擔心疫情想窩在家？沒關係，部份平台推出「網上花市」，大家可以在網上挑選心儀年花，然後直送到家！

👇點擊睇網上花市👇

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