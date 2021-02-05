撰文： 羅諾賢 最後更新日期： 2021-02-05 13:21

農曆新年2021｜年糕、蘿蔔糕是過農曆年必吃！既然都要買，當然要買得抵！《香港01》飲食記者精選市面上有早鳥優惠的餅家、酒店，包括美心、東海堂、唐人館、奇華、香格里拉、EATON逸東軒、8度海逸酒店、港麗等等。即刻用優惠價訂購心水賀年糕點！

【1】Green Common——純素年糕新選擇

Green Common今年推出三款純素賀年糕點，有「黃金滿Oat」南瓜薑黃紅藜麥燕麥奶年糕、「如膠似漆」桃膠胎菊馬蹄糕和「膳意迎人」新豬肉XO醬紅藜麥蘿蔔糕，當中使用OmniMeat、燕麥奶等取代傳統食材，更有機會獲95折優惠。

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【2】寬巷子——聯乘黎諾懿品牌

黎諾懿品牌店小懿與寬巷子聯乘推出三款賀年糕點，分別有芋頭糕、瑤柱蘿蔔糕及年糕，今年更會將收益扣除成本全數捐贈九龍樂善堂的飯券計劃，為基層家庭提供免費營養膳食。預購已經售罄，現時仍有現貨於門市發售。

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【3】Rosewood——米芝蓮餐盤推薦

獲米芝蓮餐盤推薦的瑰麗酒店中菜廳彤福軒，今年農曆新年推出兩款賀年糕點，分別爲瑤柱蘿蔔糕及椰汁年糕。

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【4】嘉里酒店——四款賀年糕點

Kerry Hotel中菜餐廳紅糖中菜推出一系列賀年糕點，包括瑤柱蘿蔔糕、秘製芋頭糕、傳統年糕及馬蹄糕！

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【5】富豪酒店——首創紅豆抹茶年糕

富豪酒店集團今年推出共六款糕點，當中最特別是首次推出的紅豆抹茶年糕。於優惠期内預訂即可有72折！

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【6】聖安娜——必搶黃金糕低至75折

聖安娜餅店今年推出共九款糕點，當中最受歡迎就是獨門秘製的黃金糕！另更有棗皇糕、奶黃糕等比較少見的糕點。

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【7】IKEA——創新年糕低至69元

IKEA 今年推出的北歐風格的賀年糕點，三款口味分別爲紅果子薑汁糕、接骨木花橙香馬蹄糕、植物素肉丸松露芋頭糕，都是十分罕見口味！

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【8】帝港集團——玉米糝糕超少見

包含帝都、帝京、帝景及帝逸四間酒店的帝港集團，推出共九款不同的賀年糕點，包括蔗汁紅年糕，瑤柱臘味蘿蔔糕、雪蓮紅豆玉米糝糕及臘味芋頭糕等，選擇最多！

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【9】香港美心——指定信用卡早鳥7折

美心今年共推出5款賀年糕點，包括芋頭糕、瑤柱蘿蔔糕、馬蹄糕、椰汁年糕以及低糖年糕，如果款款都想試，更有優惠年糕禮盒，可以一次試到四款賀年糕點。

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【10】東海堂——和風賀年糕點

除了傳統中式的蘿蔔糕及芋頭糕，東海堂推出三款和風年糕，有紅豆金栗年糕、紫薯黑糖年糕以及柚子凍糕。

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【11】唐人館——蘿蔔糕用上三款蝦乾

唐人館推出兩款賀年糕點，有用上包括老虎蝦乾等三種蝦的哈哈哈傳統蘿蔔糕，以及用沖繩黑糖製作的鮮椰汁黑糖年糕。

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【12】奇華餅家——送$50優惠券

奇華餅家今年推出的賀年糕點中，有用上台灣黑糖的招牌「薑汁黑糖年糕」以及素食者適用的「鮮淮山雜菌素糕」。當中鮮淮山雜菌素糕除了有淮山、羊肚菌等材料，更選用素食蠔油製作，更加適合素食者。

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【13】鴻福堂——早鳥買六送一、低至53折

鴻福堂標榜無添加味精賀年糕品，今年推出沖繩海鹽瑤柱芋頭糕、桂花蔗汁馬蹄糕、鴻運椰糖年糕、燕窩楊枝甘露糕等共五款健康賀年糕點。鴻福堂自家CLUB和指定信用卡可以有低至53折優惠，另外禮券更有買六送一優惠。

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【14】EATON逸東軒——禮盒可作回收

EATON酒店的米芝蓮一星中菜廳逸東軒，今年農曆新年推出兩款賀年糕點，包括富貴椰汁年糕及瑤柱臘味蘿蔔糕。特別標榜用上簡約設計的禮盒盛載，可作回收。

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【15】8度海逸酒店——網上預購8折優惠

8度海逸酒店今年推出4款賀年糕點，包括鴻運黑糖桃膠年糕、富貴鮑魚黑松露野菌糕、黃金燕窩桂花糕、如意瑤柱臘味蘿蔔糕。標榜用料新鮮，保鮮期較短僅有12天，不過更可以吃到食材鮮味！

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【16】城景國際樂雅軒——早鳥限時優惠價、買三送一

城景國際推出三款新春賀年糕點，包括金瑤臘味蘿蔔糕、金箔桂花金菠蘿十勝紅豆糕及沖繩黑糖薑母椰汁年糕。早鳥優惠價錢低至64折，另更有買三送一優惠。

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【17】Conrad——超精緻錦鯉年糕

港麗酒店金葉庭推出傳統蘿蔔糕及年糕，特別在於年糕用上錦鯉模具製作，十分精緻，象徵年年有餘。

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【18】九龍東皇冠假日酒店紫粵軒——每盒減20元

紫粵軒推出三款貴氣賀年糕品，包括黑松露臘味蘿蔔糕、西班牙火腿臘味芋頭糕及沖繩黑糖紅豆椰汁年糕，標榜使用菜油製作，減低致敏原素、更健康。於是優惠期内預訂，即可每盒減20元。

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【19】如心酒店集團——四款賀年糕點

如心酒店集團今年農曆新年推出四款賀年糕點，包括如心金糖年糕﹑瑤柱臘味XO醬蘿蔔糕﹑五香臘味芋頭糕及桂花燕窩馬蹄糕。

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【20】朗廷酒店——米芝蓮三星年糕可享8折

朗廷酒店内米芝蓮三星餐廳唐閣推出三款歲年糕。包括手切蘿蔔絲的臘味蘿蔔糕、傳統發財年糕及臘味芋頭糕共三款，每盒198元起。

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【21】港島香格里拉大酒店——限量陳皮年糕

米芝蓮星級食府夏宮除了推出四款傳統口味賀年糕點，包括臘味芋頭糕、臘味蘿蔔糕、傳統年糕及八喜元貝蘿蔔糕，更推出限量新產品八十年陳皮十勝紅豆年糕！

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