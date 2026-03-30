天文台料連續9日有雨濕度達95%　消委會20款吸濕劑評分 白元最高

【消委會吸濕劑】天文台天氣預報指，一道低壓槽會在明日起為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。預料一股偏東氣流會在本周中期影響華南沿岸，該區仍有一兩陣驟雨。最高相對濕度可達95%。

消委會20款吸濕劑推介評分｜最近天氣潮濕，不少人都會將吸濕劑放在衣櫃、鞋櫃、儲物箱等，避免家居物件發霉。消委會曾於2021年測試市面上20款家用吸濕劑，原來不同牌子吸濕劑效用可以有好大分別，其中有5款獲4.5或5星評分，購買吸濕劑前記得多加留意！

天文台料未來9日有驟雨。（天文台官網）

天文台料周末期間或現回南天

天文台預測，一股偏東氣流會在本週中期影響華南沿岸，帶來一兩陣驟雨。受低壓槽影響，復活節及清明節假期華南天氣不穩定，間中有驟雨及雷暴。據香港九天天氣預報顯示，最高濕度介乎90至95%，較為潮濕。

消委會20款吸濕劑評分！白元最高分、活性炭未必有效？附選購貼士

消費者委員會（消委會）曾測試市面上20款家用吸濕劑，包括盒裝和袋裝產品，產地分別來自中國、日本和泰國。消委會根據吸濕量、吸濕速度和回滲度等指標得出總評分，結果吸濕量最高和最低可相差超過8成半。其中，有5款吸濕劑獲得4.5或5星評分，有3款可重用的竹炭或活性炭樣本，其每日平均吸濕量更是近乎零。

20款家用吸濕劑總評分——小型吸濕盒類

消委會吸濕劑評分【1】白元 強力抽濕器

總評分：5星

平均售價：$9.7



消委會吸濕劑評分【2】Topvalu Bestprice 除濕劑

總評分：4.5星

平均售價：$6



消委會吸濕劑評分【3】3M 強力吸濕器

總評分：4.5星

平均售價：$10.5



消委會吸濕劑評分【4】象球牌 激乾強力抽濕器

總評分：4星

平均售價：$10.7



消委會吸濕劑評分【5】雞仔牌 超強力除濕雞

總評分：4星

平均售價：$9



消委會吸濕劑評分【6】佳之選 竹炭抽濕器

總評分：4星

平均售價：$7.3



20款家用吸濕劑總評分——大型吸濕盒類

消委會吸濕劑評分【7】吸濕大笨象 吸濕器

總評分：4星

平均售價：$42.3



消委會吸濕劑評分【8】EZ Dry 720mL 抽濕器

總評分：4星

平均售價：$6.3



消委會吸濕劑評分【9】克潮靈 Farcent 環保除濕桶 (玫瑰香)

總評分：3.5星

平均售價：$20



消委會吸濕劑評分【10】小久保 吸濕寶盒

總評分：3.5星

平均售價：$22



20款家用吸濕劑總評分——大型掛裝袋類

消委會吸濕劑評分【11】日本城 炭除濕袋（大容量）掛裝

總評分：3.5星

平均售價：$23



消委會吸濕劑評分【12】實惠 掛裝竹炭吸濕袋

總評分：3星

平均售價：$24



消委會吸濕劑評分【13】Goodmarks 炭吸濕啫喱抽屜除濕包

總評分：4.5星

平均售價：$2.4



消委會吸濕劑評分【14】白元 強力驅塵蟎抽濕袋（花香味）

總評分：4.5星

平均售價：$7.1



消委會吸濕劑評分【15】雞仔牌 「備長炭」消臭抽濕包（抽屜用）

總評分：4星

平均售價：$5.3



20款家用吸濕劑總評分——硅膠防潮珠類

消委會吸濕劑評分【16】除濕生活 Nitoms 家庭用乾燥劑

總評分：3.5星

平均售價：$7.9



消委會吸濕劑評分【17】Daiso Reusable Dehumidifying Sheet - Wardrobe Hanging

總評分：3星

平均售價：$6



20款家用吸濕劑總評分——竹炭／活性炭類

消委會吸濕劑評分【18】日本城 竹炭除味吸濕包

總評分：2.5星

平均售價：$12



消委會吸濕劑評分【19】小久保 天然竹炭包（長裝）

總評分：2星

平均售價：$7



消委會吸濕劑評分【20】Daiso 炭脫臭除濕劑

總評分：1.5星

平均售價：$4



如何選擇合適吸濕劑？

市面上的吸濕劑林林總總，應該如何選擇？使用時又有什麼需要注意的地方？吸濕盒內的水又可否重用？

10個家用吸濕劑使用及選擇貼士

【貼士1】：購買及使用前檢查產品是否有破損，包括膠盒、包裝及鋁箔。

【貼士2】：於濕度特別高的日子或環境，存放衣物、手袋的櫃子及鞋櫃，宜選用吸濕量較高且吸濕速度較快的吸濕劑，並頻繁更換以達到較佳的防潮效果；若濕度不高時，則建議選用吸濕速度平穩的產品，並時刻留意產品的吸濕情況。

【貼士3】：盒裝吸濕劑體積較大，宜擺放在衣櫃、衣箱、鞋櫃等較大的空間；袋裝吸濕劑普遍體積較小，可放在細小抽屜或小型儲物箱中；而大型掛裝吸濕袋則適合掛在衣櫃或衣物間。

【貼士4】：除非產品說明可再生或另有補充裝，否則用過的吸濕劑及塑膠器皿，要像普通廢物般棄掉。盛載過吸濕劑的容器，更不宜廢物利用。吸濕盒內的水或溶液應按說明指示處理，小心不要讓液體濺到皮膚及衣物。切勿利用盒內的水澆花。

【貼士5】：盒裝吸濕劑宜擺放在平穩的位置，不要置於衣物或不平的物件上，以免傾側或倒轉而引致溶液滲漏；當上層已沒有剩餘白色的氯化鈣而下層積水相當滿時，顯示吸濕劑的效能接近飽和，便應更換。

【貼士6】：應盡量確保使用環境密封，例如保持櫃門或容器蓋子緊閉及沒有縫隙，減少開啟次數及時間，以減少濕氣入侵，才能發揮吸濕劑應有的效用。

【貼士7】：硅膠及竹炭／活性炭等可再生重用的產品，應按說明書指示驅走水氣再用。若使用焗爐或微波爐加熱烘乾此類吸濕劑，須留意使用的功率（power）或熱力及時間，以免熱力太大，損毀吸濕劑的結構。

【貼士8】：氯化鈣吸濕劑吸濕後會產生溶液並儲存於容器內，一不小心，內裡的溶液或會漏出來沾污儲存的物品。因此，對於一些對濕氣敏感的物品例如相機、鏡頭或收藏品（如郵票、相片、珍貴紙幣等）宜選用硅膠粒吸濕劑並用密封箱存放。

【貼士9】：氯化鈣吸濕劑樣本的吸濕效能較硅膠及竹炭／活性炭為佳。消費者可選用含竹炭或活性炭的吸濕產品，以作吸味的作用。此外，聲稱含有防霉劑或除蟲劑的產品，不適合用於存放食物或食具的地方。

【貼士10】：為了令吸濕劑充分發揮效用，應確保使用的環境密封，例如保持櫃門或容器 蓋子緊閉及沒有縫隙，減少開啟次數及時間，都有助減少濕氣入侵