銅鑼灣麵包店13間｜$10千層朱古力撻、菠蘿麻糬波／老字號豬扒包

銅鑼灣新開麵包店｜香港麵包推薦｜作為稱職的麵包控，怎可以沒有吃過銅鑼灣的人氣麵包店呢！《香港01》好食玩飛記者為大家搜羅再整理13間位於銅鑼灣的人氣麵包店，包括北角人氣店「初麥手作烘焙」、大阪品牌MERCI MONCHER、藝人唐詩詠的麵包店33 Cubread，CACAOLAB的千層酥皮朱古力蛋撻更只售$10！即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

👉銅鑼灣爆膏蟹放題｜任食3小時送魚子醬🍻啤酒任飲 人均$209起

銅鑼灣麵包推介【1】La Viña —— 必試牛角酥＋牛角包

La Viña位於世貿中心地下，店舖提供多款麵包、甜點、咖啡外賣及店內堂食。除了招牌的巴斯克蛋糕外，還有芝士火腿牛角包、杏仁牛角酥、迷你法式千層酥雜錦盒亦是人氣之選。千層酥口感酥脆，且層次分明，還有多款口味的餡料選擇。而店內裝璜以粉紅色為主調，滿滿的少女感，非常打卡Able！

La Viña

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心地下G-09號舖



銅鑼灣麵包推介【2】丹麥餅店 —— 70年老字號＋必試鎮店之寶豬扒包

丹麥餅店於1958年開業，是接近70年的老字號餅店。店舖提供一系列港式懷舊麵包，如魚柳包、熱狗、豬扒包等，其中豬扒包更是大受街坊歡迎的名物。麵包即叫即煎，豬扒酥脆香口，鬆軟的麵包吸盡豬扒的油香，搭配沙律醬和茄汁，味道更豐富。值得一試！

丹麥餅店

地址：銅鑼灣禮頓道106號禮信大廈地舖



銅鑼灣麵包推介【3】初麥手作烘焙 —— 芋泥麻糬布丁撻／原味法式布丁包

初麥手作烘焙是一間在北角受到不少人喜愛的手作麵包店，以每日新鮮出爐的各款麵包和烘焙點心而聞名，近期還在銅鑼灣開設新分店！烘焙店主打「手作」的溫度與美味，提供多樣化的麵包，其中最受歡迎的是芋泥布丁包，以綿密的芋泥搭配滑順的布丁內餡，口感豐富，深受芋頭愛好者推崇！此外，原味法式布丁包也是熱賣款式，擁有香濃的蛋奶香氣！除了這2款大熱，還有麻糬包、菠蘿皮麻糬波波、三重芝士貝果等。

初麥手作烘焙



銅鑼灣麵包推介【4】MERCI MONCHER —— 大阪堂島卷

MERCI MONCHER在2003年於日本大阪堂島創立，招牌產品大阪堂島卷Dojima Roll的生忌廉是由北海道農場直送的牛乳製造，除了大阪堂島卷，他們的水果甜品也是來自日本的新鮮水果。人氣款式包括開心果雙色牛角酥、超大個的微笑牛角酥、日本洋葱番茄芝士佛卡夏、日式蜜瓜包、牛乳軟包、以日法式麵包製作的三文治等，更有香港限定款式，以Mon cher的皇牌自家製生忌廉製作的「MERCI！」。

+ 1

地址：銅鑼灣蘭芳道15號地舖



銅鑼灣麵包推介【5】Truffle Bakery Hong Kong —— 木村拓哉大愛

深受木村拓哉喜愛的日本人氣麵包店Truffle Bakery是首家海外分店，有售香港限定款式，包括松露朱古力鹽包和桂花烏龍無花果酸種包，松露朱古力鹽包是採用了法國60%黑朱古力，鹹甜味道適中，而桂花烏龍無花果酸種包是以經過泡浸一晚的烏龍茶跟麵團發酵而成，所以味道非常特別，有淡淡的花香味。

地址：銅鑼灣勿地臣街11號The Hedon地舖



銅鑼灣麵包推介【6】33 Cubread —— 唐詩詠麵包店

藝人唐詩詠的麵包店開幕後，吸引了不少麵包控幫襯！​​據說麵包店是由日本知名烘焙師川島善行監修，所以麵包質素夠晒保證！而且麵包選用了北海道春之戀麵粉和牛奶去製作，成品會更軟熟！33 Cubread主打不同特別口味的骰仔牛角包、丹麥酥、生吐司等，每日岀爐時間為早上10時、下午1時半、下午4時半，每人每次限購5個及每款一個。

地址：銅鑼灣波斯富街116號地舖



銅鑼灣麵包推介【7】CACAOLAB —— $10千層酥皮朱古力蛋撻

位於時代廣場一帶向來岀名多麵包店，CACAOLAB就在一帶落户！千層蛋撻是他們的特色產品，蛋撻是由法國牛油和日本麵粉製造而成，令撻皮更加有咬口！一個千層酥皮朱古力蛋撻價錢為$10，甜而不膩。$20價位則有千層吐司、大白吐司、牛角包等。有網民更發現星期一至五晚上8點至11點，可以以$20的價錢購買一份麵包加一杯可可茶，轉咖啡都只需加$8至$10。

+ 1

地址：銅鑼灣白沙道20號地舖



銅鑼灣麵包推介【8】君蘭麵包廠 —— 港式麵包店

君蘭麵包店已開店27年，大約於2024年1月中在銅鑼灣開設全新概念店「君蘭麵包廠」，裝修非常時尚！新店除了推出多個包款，仍保留傳統港式麵包。新款包括迷你菠蘿包系列，傳統菠蘿包跟法式牛角包混合，口感酥脆鬆軟！網民推薦麻糬芝麻菠蘿包（$20），有濃厚的芝麻香味，麻糬的口感非常煙靭！

地址：銅鑼灣東角道26號怡安大廈地下6-8號舖



銅鑼灣麵包推介【9】James Bonbon Bakery —— 菠蘿皮麻糬波波$10一個

James Bonbon Bakery由前四季酒店西餅師傅主理，開店已有3年半多。James Bonbon Bakery的所有麵包由日本麵粉、天然酵母 及新鮮牛油製造。以菠蘿皮麻糬波波而聞名，將港人愛吃的菠蘿包與麻糬波波結合，口感香脆又煙韌，更有多款口味選擇，而且價錢親民！$10一個！除了麻糬波波，師傅積極推岀多款麵包，包括開心果麻糬葡撻、開心果軟包等。

地址：銅鑼灣邊寧頓街9-11號登龍閣地下C1號舖



銅鑼灣麵包推介【10】Hashtag B —— 拿破崙焦糖千層撻

Hashtag B在香港已開設4間分店，分別位於銅鑼灣、尖沙咀、鰂魚涌及將軍澳。店舖最高人氣的是拿破崙焦糖千層撻，採用傳統拿破崙千層做法，酥皮鬆脆，熱食或凍食都無問題！店舖更不時推出期間限定的新口味，例如柚子千層撻、沙嗲牛肉撻、咖喱雞撻、抹茶千層撻等。

地址：銅鑼灣利園山道73號寶榮大廈地下F號舖



銅鑼灣麵包推介【11】Bakehouse —— 招牌酸種蛋撻

由前香港四季酒店餅廚Grégoire Michaud所創辦的Bakehouse，從2018年在灣仔開業起就已經大受歡迎，店內自設餅房，麵包甜品現烤現做保證新鮮。招牌蛋撻近年更在社交平台成為旅客大熱，幾乎每次經過都看到人龍。Bakehouse現時已開設7間分店，為各區食客帶來招牌酸種蛋撻、酸種麵包、丹麥酥、冬甩等各式手作麵包。

地址：銅鑼灣啟超道16號地舖



銅鑼灣麵包推介【12】快樂・順景 —— 忌廉筒、紅豆沙翁

快樂餅店和順景茶餐廳早於70年代初期開業，快樂餅店主要販售麵包糕點，而順景茶餐廳主打傳統茶餐廳美食。兩店在2022年分別宣布結業後，在2023年捲土重來，聯手合作於銅鑼灣重啟！這裡有齊懷舊麵包，例如餅店自家手製的忌廉筒和紅豆沙翁、順景招牌的焗豬扒飯等。

地址：銅鑼灣蘭芳道3號地舖



銅鑼灣麵包推介【13】AOZORA Bakery —— 千層生吐司

AOZORA Bakery以千層生吐司而爆紅，正方形麵包配以層層交疊的牛油酥皮，的骰的外表，打卡一流！店主參考台灣千層生吐司的概念製作，令麵包的口感更加柔軟且帶奶香味。此外，也有不同款式的日式麵包，例如牛角包、酸種麵包、丹麥酥等等。

地址：天后天后廟道14號地下B及C號舖



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略