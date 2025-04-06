沙田帝逸酒店自助餐推出快閃優惠！沙田帝逸酒店Alva House推出全新九巴主題自助餐，現在更享有快閃買2送2優惠，人均$257起就有得歎即開生蠔、龍蝦、蟹腳等，更有巴士造型打卡位及兒童玩樂區！4歲以下兒童免費！優惠於復活節及母親節同樣適用，優惠預訂將於4月16日結束，即刻睇內文搶優惠啦！



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沙田帝逸酒店Alva House 全新九巴主題自助餐

沙田帝逸酒店自助餐Alva House近日與九巴聯乘，以九巴為主題推出全新「『巴』羅萬有‧港式盛薈自助餐」！自助餐呈獻一系列別具特色的九巴主題甜品，例如巴士造型蛋糕、「九巴仔」圖案甜品杯等。

酒店大堂更設置了1比1的真實巴士車頭等你打卡兒童玩樂區亦設有巴士造型的充氣彈床城堡！如果覺得還不夠，還可以即場購買九巴精選產品或以優惠價$145參加九巴車廠遊學團，盡情享受九巴狂熱！

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廚師推介芝士焗龍蝦、八寶鴨 即開生蠔龍蝦蟹腳任食

除了一系列以九巴為主題的餐點及體驗外，自助餐亦將呈獻一系列港式懷舊菜及手工菜，當中廚師重點推介八寶鴨、芝士焗龍蝦、黃金炸蟹拑、鳳城脆炸日本蜜瓜3.6牛乳、生拆蟹肉雲腿碗仔翅等，全部都非常考功夫！

此外，還有回本必食的龍蝦、麵包蟹、蟹腳、即開生蠔等冰鎮海鮮；日本直送即切原條鮮魚、鐵板燒、爐端燒、大阪燒等日式料理；以及自家製意大利雪糕、Häagen-Dazs雪糕等精緻甜品！

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快閃優惠買2送2 人均$257起

沙田帝逸酒店自助餐原價$394起，由即日起至2025年4月16日，限時10日買2送2優惠，人均只需$257起！優惠兌換日期於2025年5月15日為止，於復活節及母親節假期亦同樣適用！4歲以下兒童免費入場！

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自助午餐（星期一至五 12:00 - 14:30）

買2送2優惠（4位）：$1,027.2｜原價$1,883.2 | 人均$256.8

自助早午餐（星期六至日及公眾假期 11:30 - 15:00）

買2送2優惠（4位）：$1,435.2｜原價$2,631.2 | 人均$358.8

自助晚餐（星期一至四 18:00 - 21:30）

買2送2優惠（4位）：$1,843.2｜原價$3,379.2 | 人均$460.8

自助晚餐（星期五至日、公眾假期及其前夕 18:00 - 21:30）

買2送2優惠（4位）：$2,011.2｜原價$3,687.2 | 人均$502.8



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首輪時段：17:30- 20:00

次輪時段：20:30 - 23:00

地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓

電話：3653 1168



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