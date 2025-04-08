啟德表演賽攻略｜利物浦/AC米蘭/阿仙奴/熱刺獻技 預先登記門票

香港足球盛會2025｜世界四大足球會利物浦、AC 米蘭、阿仙奴及熱刺將在7月訪港，並在啟德體育園主場館上演兩場表演賽！除了可以見證兩場精彩賽事，更可以近距離觀看球隊備戰，門票最平$99！即看內文了解詳情！



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利物浦、AC 米蘭、阿仙奴及熱刺7月訪港 啟德體育園上演2場大戰

世界四大足球會利物浦、AC 米蘭、阿仙奴及熱刺將於2025年7月底訪港，在啟德主場館舉行的足球表演賽「香港足球盛會2025」獻技。利物浦 vs AC米蘭的「渣打盃」將在7月26日舉行，阿仙奴 vs 熱刺則在7月31日舉行。7月24日、29日及30日亦分別有利物浦、熱刺及阿仙奴的專屬球迷體驗與公開訓練環節，可以近距離觀看最愛的球隊備戰！

香港足球盛會2025將在啟德體育園主場館舉行（官方圖片）

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主辦方TEG Sport率先在社交媒體透露，公開訓練日門票售價由$99至$299不等，比賽日門票售價則由$399至$2,499不等。目前官方尚未公布門票得購買途徑，但有興趣的球迷可以先到網上登記資料，以獲取更多官方資訊及公開銷售日期的消息。

香港足球盛會2025

比賽日程：

利物浦 vs AC米蘭（渣打盃）：2025年7月26日（星期六）

阿仙奴 vs 熱刺：2025年7月31日（星期四）

比賽日票價：$399－$2,499

專屬球迷體驗與公開訓練環節：

利物浦：2025年7月24日（星期四）

熱刺：2025年7月29日（星期二）

阿仙奴：2025 年7月30日（星期三）

公開訓練日票價：$99－$299

舉行地點：香港啟德體育園主場館

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