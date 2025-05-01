小CK香港夏日8大必備單品！海鹽藍編織包$450起｜附獨家優惠碼

【Charles and Keith手袋｜小CK包包】即將踏入夏天，想要在人群中脫穎而出，展現夏日的時尚魅力嗎？為你精心挑選了8款充滿夏日風情的Charles & Keith單品，從亮眼的包款到舒適又百搭的鞋履，每一款都注入了設計巧思與潮流元素，輕鬆打造出令人驚艷的夏日造型！



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小CK夏日單品 1. Ida 編織肩背包 - 海鹽藍 HK$499

海鹽藍擁有率性又奔放的活力氣息，海鹽藍絕對是活力夏日的代表色號！Ida 編織肩背包以清新的海鹽藍和獨特的格紋編織設計，帶來率性奔放的夏日活力。簡約俐落的包身線條搭配同色系肩帶，展現和諧統一的美感。格紋編織的細膩紋理不僅豐富了視覺層次，更賦予包款獨特的質感。

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小CK夏日單品 1. Ida 編織肩背包 - 海鹽藍 HK$499 (Charles & Keith官網）

小CK夏日單品 2. Alessia 珍珠鍊編織包 - 淺粉色 HK$569

Alessia 珍珠鍊編織包以粉嫩的格紋包身，散發著青春少女的嬌羞感。格紋的編織紋理細膩別緻，更添夏日氣息。而珍珠鍊的加入，則為包款注入了華麗精緻的氣息，使整體造型更顯動人。適中的包身大小，滿足日常攜帶需求。搭配淺色系服飾和瑪莉珍鞋，能完美展現甜美清新的約會風格。

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小CK夏日單品 3. 緞面貝殼包 - 白色HK$669

緞面貝殼包以其細膩的光澤和溫柔的觸感令人心動。經典的貝殼輪廓以純淨白色呈現，簡約卻充滿優雅細節。柔滑的緞面材質散發低調光澤，搭配精巧的雙提把設計，更顯氣質。百搭的白色調能輕鬆融入各種夏日穿搭，展現低調而迷人的魅力。

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小CK夏日單品 3. 緞面貝殼包 - 白色HK$669 (Charles & Keith官網）

小CK夏日單品 4. Matina 皺褶感手提包 - 極光銀 HK$439

Matina 皺褶感手提包以充滿未來感的極光銀色和獨特的皺褶質感，金屬霓虹般的光澤極具吸睛效果，簡潔方正的包身設計時尚大方且實用。配備雙提把和可拆卸肩帶，可手提或斜揹，輕鬆轉換風格。極光銀色能為簡約或前衛的夏日造型注入亮點。

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小CK夏日單品 5. Everleigh 保齡球包 - 赤褐色 HK$639

Everleigh 保齡球包以大地色的沉穩基調，融入赤紅色的熱情活力，為夏日帶來獨特的質感。小巧的圓筒狀包身設計時尚，同時提供意想不到的大容量，兼具實用性與設計感。

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小CK夏日單品 5. Everleigh 保齡球包 - 赤褐色 HK$639 (Charles & Keith官網）

小CK夏日單品 6. 多帶芭蕾舞平底鞋 - 亮面黑/淺粉色 HK$469

小CK多帶芭蕾舞平底鞋以獨特設計和舒適穿著感成為夏日熱選。亮面黑款以低調奢華的黑色亮面PU搭配金屬方釦細帶和柔美蝴蝶結，於優雅中展現俐落。淺粉色款則以夢幻粉色亮面PU搭配細帶與蝴蝶結，散發甜美復古氣息。

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小CK夏日單品 7. 運動風芭蕾平底鞋 - 銀色 HK$509

官網限定的運動風芭蕾平底鞋，以銀色鏡面PU混搭網面材質，將經典芭蕾舞鞋注入運動活力與未來感。鏡面光澤與透氣網面碰撞出獨特視覺效果，交叉綁帶設計穩固舒適，銀色與網面組合輕盈透氣，非常適合夏季。

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小CK夏日單品 7. 運動風芭蕾平底鞋 - 銀色 HK$509 (Charles & Keith官網）

小CK夏日單品 8. 蝴蝶結珍珠裸跟鞋 - 酒紅色 HK$439

官網限定的蝴蝶結珍珠裸跟鞋，以沉穩優雅的酒紅色漆面PU，為5公分裸跟鞋注入端莊氣質。酒紅色本身帶有低調奢華的氣息，漆面材質更顯質感。鞋面綴上的精緻蝴蝶結與高雅珍珠，閃閃動人，細節處展現獨具匠心的時尚感。

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