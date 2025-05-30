全運會港區賽事懶人包｜港辦籃球劍擊9項目　5.31起免費看測試賽

全運會2025門票｜全運會2025項目｜第15屆全運會（National Games）將於今年11月9日至21日舉行，既有競賽，又有群眾賽事活動，兩者分別設有34個和23個大項。而香港將首次承辦當中8個競賽項目及1個群眾項目，包括劍擊、籃球等等，5月31日和6月1日更會在啟德體藝館舉行擊劍項目測試賽！想知詳情即看下文啦！



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全運會｜什麼是全運會？

全運會（National Games）是四年一度的體育盛事，由國家體育總局主辦，是國家水平最高、規模最大的全國性大型綜合運動會。今年的全運會有34個競賽項目和23個群眾賽事項目，將於今年11月9日至21日在廣東、香港和澳門舉行。而香港將承辦8個競賽項目及1個群眾項目，當中包括劍擊、籃球（男子22歲以下組）、場地單車、高爾夫球、手球（男子）、七人欖球、三項鐵人、沙灘排球及保齡球（群眾項目），其中劍擊、手球、七人欖球及保齡球將在啟德體育園作賽。

全運會2025｜共34個競賽項目 跳水／擊劍／羽毛球

34個競賽大項包括游泳（游泳、馬拉松游泳、跳水、水球、花樣游泳）、射箭、田徑、羽毛球、籃球（籃球、三人籃球）、拳擊、皮划艇（靜水、激流迴旋）、自行車（公路、場地、山地、自由式小輪車、競速小輪車）、馬術（三項賽、盛裝舞步、場地障礙）、擊劍、足球、高爾夫球、體操（體操、蹦床、藝術體操）、手球、曲棍球、柔道、現代五項、賽艇、橄欖球（七人制橄欖球）、帆船、射擊、乒乓球、跆拳道、網球、鐵人三項、排球（排球、沙灘排球）、舉重、摔跤（自由式、古典式）、霹靂舞、滑板、攀岩、衝浪、棒壘球和武術。

全運會2025｜共23個群眾項目 乒乓球／籃球／體操

群眾賽事活動分為比賽類和展演類。比賽類有19個大項，包括乒乓球、羽毛球、網球、足球、籃球、氣排球、毽球、輪滑、龍舟、圍棋、象棋、國際象棋、橋牌、中國式摔跤、定向、空手道、門球、模型、保齡球；而展演類則設4個大項，包括健身氣功、太極拳、舞龍舞獅和廣播體操。

全運會2025｜香港隊名單及賽程

各項目的香港隊全運名單尚未公布，但備受香港人關注的劍擊比賽，預計港隊將會精銳盡出主場爭奪獎牌，包括張家朗、蔡俊彥、佘繕妡、何瑋桁、方凱申、吳浩天、陳樂熹等。

競賽項目

1.籃球（男子22歲以下組）

舉行日期：11月10日至20日

舉行地點：香港體育館



2.場地單車

舉行日期：11月13日至17日

舉行地點：香港單車館



3.劍擊

舉行日期：11月15日至20日

舉行地點：啟德體育園



4.高爾夫球

舉行日期：11月13日至16日

舉行地點：粉嶺高爾夫球場



5.手球（男子）

舉行日期：11月1日至10日

舉行地點：啟德體育園



6.七人欖球

舉行日期：11月12日至14日

舉行地點：啟德體育園



7.三項鐵人

舉行日期：11月15日至16日

舉行地點：中環海濱



8.沙灘排球

舉行日期：10月31日至11月8日、以及11月10日

舉行地點：維多利亞公園



群眾項目

9.保齡球

舉行日期：8月22日至24日

舉行地點：啟德體育園



全運會2025｜售票詳情

今年的全運會門票價格尚未公布，不過全運會統籌辦公室主任楊德強預計，門票將定價相宜，亦會開發新網站供公眾售票！

全運會2025｜5.31、6.1免費觀看測試賽

挑戰盃劍擊錦標賽，同時作為第十五屆全國運動會擊劍項目測試賽，將於5月31日及6月1日上午9時在啟德體育園的啟德體藝館舉行，超過500名運動員參賽，設公開組和元老組，項目包括男、女子組重劍、花劍及佩劍。首日將舉行重劍賽事，次日將舉行花劍和佩劍賽事。

挑戰盃劍擊錦標賽，同時作為第十五屆全國運動會擊劍項目測試賽，將於5月31日及6月1日在啟德體育園的啟德體藝館舉行。（全運會網頁截圖）

測試賽入場門票會透過中國香港劍擊總會派發，29日上午9時起可在網上登記領取入場門票，派完即止。

另外，賽事當日現場會預留少量門票分兩個時段派發，分別為早上9時和下午2時半，於啟德體藝館UG層入口領取門票進場。每人限領一張，不設劃位，先到先得，派完即止！

全運會2025｜擊劍項目測試賽違禁品

1.塑膠、玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外）

2.外來食品和飲料（啟德體育園有限公司經營或授權的食品和飲品除外）

3.尺寸超過38厘米 x 20厘米 x 30厘米的手提袋（無法放置於座位下）

4.長度超過35厘米的雨傘和自拍捧

5.任何類型的武器

6.嚴禁攜帶任何非法物品及危險品

7.激光筆或指示器

8.充氣輕於空氣的物品（例如氦氣球）

9.帶輪的休閒設備，包括但不限於滑板、單車、滑板車

10.任何球類

11.無人機、遙控飛行裝置或風箏

12.未經授權的喇叭、哨子、牛鈴或其他揚聲設備

13.任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品

14.根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品



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