FARFETCH 香港｜PromoCode/退貨教學 11月折扣手袋限時75折

FARFETCH 是全球領先的時尚網購平台，匯聚 Gucci、Prada、Off-White 等眾多頂級品牌，讓你在家就能輕鬆選購最新潮流單品。FARFETCH 現正進行折扣季，多款商品低至半價！一類人記得善用 Promo Code 享更多優惠！



最新 FARFETCH 狂歡折扣 驚喜升溫：低至3折

即日起至11月13日6AM，FARFETCH 新季New Season精選秋冬產品限時75折優惠回歸！超過6萬件新品購滿 $1,200 即享75折，優惠在結算自動生效！ >>立即購買<<

人氣品牌好物低至 4 折 狂歡折扣低至3折

女裝折扣區

男裝折扣區

精選名牌推介：Gucci｜Miu Miu｜Prada｜YSL｜Vivienne Westswood

FARFETCH 香港網購開戶 3 步驟

在 FARFETCH 官網購物前，建議先註冊成為會員，以便追蹤訂單、管理個人資料並享受更多會員專屬優惠。以下是簡單的開戶步驟：

進入註冊頁面： 前往 FARFETCH 官網，點擊頁面右上角的人物圖示。

選擇註冊： 在彈出的視窗中，點擊「註冊帳戶」。

填寫個人資料： 按照頁面提示，輸入你的電子郵件地址、設定密碼。你也可以選擇透過 Google 或 Facebook 帳戶快速註冊。

完成註冊： 點擊「註冊」完成。你會收到一封驗證郵件，請按照郵件中的指示完成驗證。

FARFETCH官網｜狂歡折扣低至 3 折

香港運費

購物滿 3,000 港幣即享免運費。訂單總金額在2,000 至2,999 港幣之間，需要支付50 港幣運費；如果訂單金額低於2,000 港幣，則需要支付$150 港幣運費。

FARFETCH 香港退貨教學：14天無理由免費退貨

Farfetch 登入您的 FARFETCH 帳戶，並前往「訂單與退貨」頁面。選中您想退回的商品並點擊「退貨」。選擇每一件需要退回的商品以及退貨理由。

有兩種退貨方式供您選擇。取決於您的收貨地址，總有一種方式適合您。

1. 預約免費的上門提取退貨服務

選擇您的取貨地址和包裹數量，預約取貨日期與合適的時間，然後點擊預約取貨

2. 前往附近的服務點免費退貨

您也可以前往 FARFETCH 合作夥伴買手店或承運商服務點退回您購買的商品。

FARFETCH官網｜狂歡折扣低至 3 折

FARFETCH 學生與青年折扣碼

要獲取這些折扣，你需要透過 FARFETCH 官方網站提供的驗證程序來證明你的學生身份或年齡。完成驗證後，即可解鎖你的專屬優惠。

【學生折扣】：在 FARFETCH 購物可享 10% OFF 的優惠。

【26 歲以下青年折扣】： 年齡未滿 26 歲的年輕人，同樣可享 10% OFF 的專屬折扣。

即拎學生優惠碼｜狂歡折扣低至 3 折

FARFETCH 狂歡節扣季低至3折

FARFETCH 必買1. Balenciaga Mini Rodeo Satchel Bag HK$16,935 (原價：HK$23,900）

立即購買▶️ 限時 75 折 $16,935

Balenciaga Mini Rodeo Satchel Bag HK$16,935 (Farfetch官網）

FARFETCH 必買2. LEMAIRE Small Croissant shoulder bag HK$7,149 (原價：HK$5,361）

立即購買▶️ 限時 75 折 $5,361

LEMAIRE Small Croissant shoulder bag HK$7,149 (Farfetch官網)

FARFETCH 必買3. Tory Burch Romy bucket bag HK$2,577 (原價：HK$4,700）

立即購買▶️ 限時 75 折 $2,577

Tory Burch Romy bucket bag HK$2,577 (Farfetch官網)

FARFETCH 必買4. Chloé Medium Woody Linen Tote Bag HK$6,060 (原價：HK$8,080）

立即購買▶️ 限時 75 折 $6,060

Chloé Medium Woody Linen Tote Bag HK$6,060 (Farfetch官網)

FARFETCH 必買5. Vivienne Westwood Reina crystal-embellished earrings HK$747 (原價：HK$997）

立即購買▶️ 限時 75 折 $997