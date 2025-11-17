Omakase鐵板燒優惠｜獨家龍亭買1送1　龍蝦+和牛+送魚子醬$449起

Omakase鐵板燒推介｜龍亭Omakase鐵板燒兩大套餐有獨家快閃買1送1優惠！不但可品嚐到來自不同國家的極品海鮮、海膽、A5和牛、龍蝦、鵝肝、1++韓牛等美食，還獨家送魚子醬、時令海鮮或清酒任飲，人均低至$449就食到！想知幾時開搶，以及還有什麼必吃美食，就要留意下文啦！



龍亭Omakase鐵板燒有獨家快閃優惠，由2025年11月17日早上11:00至2025年12月15日下午23:59期間，三大套餐有買1送1，包括「鵝肝龍蝦1++韓牛（十四品）」、「極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒」及「珍稀極品海鮮豪華套餐」。此外，珍稀極品海鮮豪華套餐 獨家送魚子醬一罐！而另外兩款套餐都有驚喜優惠，午市還可無限暢飲清酒；晚市則可額外獲贈時令海鮮一份，最平人均$449就食到，有興趣的朋友記得搶購！

Omakase鐵板燒買1送1優惠【1】龍亭｜珍稀極品海鮮豪華套餐（十五品）

由日籍廚師主理的日式鐵板燒餐廳「龍亭」，海鮮質素一向優質，最近更推出「珍稀極品海鮮豪華套餐」滿足喜歡食海鮮的朋友們！前菜先來季節限定沙律開胃，隨後是魚子醬伴蘭王溫泉蛋，帶點鹹鮮味的魚子醬融入蛋味濃郁、口感軟滑的蘭王溫泉蛋，帶來與別不同的滋味！隨後還有口感鬆脆的法國頂級鵝肝薄脆，及極品刺身兩品，包括有時令生蠔和活魚刺身。

來到鐵板燒的部份，可任選海鮮兩款，當中包括聖子王、象拔蚌、慢煮鮑魚、日本元貝、白鰻、東星斑和虎蝦！品嘗甜美海鮮後，還有高級的鐵板A5頂級飛襌和牛兩品，大飽口福！不喜歡吃牛肉的朋友，亦可轉黑毛豬鞍、宮崎雞腿或高山小羊架，還有原隻巨型花膠燉湯、原板海膽海鮮炒飯及時令甜品！人均只需$944！

午市｜珍稀極品海鮮豪華套餐｜獨家送魚子醬一罐

時段：12:00／14:00



晚市｜珍稀極品海鮮豪華套餐｜獨家送魚子醬一罐

時段：18:00／20:00／22:00

價錢：$1,888/2位｜原價$3,776｜人均$944

優惠兌換日期：2025年11月17日至2025年12月15日



Omakase鐵板燒買1送1優惠【2】龍亭｜鵝肝龍蝦1++韓牛（十四品）

龍亭另一套餐「鵝肝龍蝦1++韓牛（十四品）」菜式同樣吸引，先來四道酸酸甜甜的小食開胃，包括醬油漬三文魚頭軟骨海草昆布、熟成挪威三文魚牛油果他他、醋漬日本三色蔥及煙燻挪威三文魚有機沙律菜卷，其中三文魚牛油果他他採用熟成三文魚製成，味道比起未熟成的三文魚更鮮美濃郁且口感柔軟，此外還有味道細膩香甜的鵝肝多士。

👉🏻 即搶買一送一

刺身方面，套餐提供四款時令海鮮，包括鯛魚刺身、生蠔、三文魚刺身、海膽任選兩客。再來便是白松露海膽蘭王溫泉蛋，日本蘭王雞蛋出名蛋味香濃，製成溫泉蛋口感更是如豆腐般幼滑，配搭香氣濃郁的白松露及鮮甜的海膽，味道更有層次！

👉🏻 人均$449 歎14品鮑魚/龍蝦/生蠔

而鐵板燒亦可任選兩客海鮮，包括慢煮鮑魚、日本元貝、白鰻、虎蝦，或是可額外加錢選擇瀨尿蝦或龍蝦。套餐重點必定是最高級別的韓國1++韓牛薄燒，1++韓牛以肉味濃郁、肉汁鮮嫩，及油而不膩，吃起來卻具滿滿油香而聞名，絕對值得一試！此外，套餐還有黑松露海鮮炒飯、花膠燉湯及精選是日甜品提供！人均都只是$680！

👉🏻 即搶買一送一

午市｜鵝肝龍蝦1++韓牛（十四品）｜獨家送清酒任飲

時段：12:00／14:00



晚市｜鵝肝龍蝦1++韓牛（十四品）｜獨家送時令海鮮一份

時段：18:00／20:00／22:00



價錢：$898／2位｜原價$2,720｜人均$449

優惠兌換日期：2025年11月17日至2025年12月15日



Omakase鐵板燒買1送1優惠【3】龍亭｜極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒

龍亭的「極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒」套餐，有多款來自世界各地的海膽入饌美食，包括墨西哥海膽玉子豆腐、白松露海膽蘭王溫泉蛋兩款精緻凍食；緊接而來還有以海膽搭配昂貴海鮮的主菜，包括塔斯曼尼亞海膽配法國知名生蠔名牌Gillardeau的No.1 Size蠔皇、北海道海膽燒半熟帶子、紫海膽燒溏心鮑魚、練海膽醬燒澳洲龍蝦。當中北海道海膽以甘甜、鹹香見稱；塔斯曼尼亞海膽則肉質肥美、帶淡淡海水味，一個套餐便能試盡多款海膽，海鮮控定能滿足！

除了海鮮之外，當然少不了高級日本料理必吃的A5和牛，當中包括澳洲海膽炒極品松本A5和牛，以及加拿大海膽和牛脂炒飯，最後來一客柚子海膽雪葩作為甜品埋尾，整個套餐都有鮮甜海膽伴隨，無論午市還是晚市人均都只是$449！

👉🏻 人均$680 歎10品海膽法國生蠔

午市｜極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒｜獨家送清酒任飲

時段：12:00／14:00



晚市｜極品海膽和牛龍蝦十道鐵板燒｜獨家送時令海鮮一份

時段：18:00／20:00／22:00



價錢：$1,360／2位｜原價$3,576｜人均$680

優惠兌換日期：2025年11月17日至2025年12月15日



龍亭地址：

尖沙咀山林道38號銀座38 18樓（尖沙咀）／

元朗鳳攸北街5-7號順豐大廈地下36號舖（元朗）／

大埔太和翠樂街11號美豐花園10號地舖（大埔）／

佐敦寧波街寧波街27-31號（佐敦）／

中環德己立街58至62號協興大廈5樓（中環）



