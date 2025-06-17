天文台原來有綠雨暴雨警告?神秘訊號近30年未發過　因1原因被取消

天文台預料，本港受偏南氣流影響，有幾陣驟雨，據九天天氣預報，周三（18日）至周六（21日）一連4日有雨。橫風橫雨，天文台曾於今早（17日）發出黃色暴雨警告信號，但大家原來有所不知，除了黃雨、紅雨、黑雨外，天文台曾有過綠色暴雨警告信號，且30年來未對外發布，直至1998年才被取消。到底因何原因？



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天文台料一連4日有雨 周末至下周酷熱

天文台預料，本港受偏南氣流影響，有幾陣驟雨。據九天天氣預報，周三至周六一連4日有雨。天文台亦預測，高空反氣旋會在周末至下周初持續覆蓋華南，屆時天氣將會轉為普遍晴朗及酷熱。

天文台九天天氣預報，周三至周六一連4日有雨。（天文台官網截圖）

狂風暴雨，天文台曾於今早發出黃色暴雨警告信號。但原來除了黃雨、紅雨、黑雨，天文台曾有過綠色暴雨警告信號。不過，該信號只向政府內部發放，且從不對外公開。直至1998年，天文台的暴雨系統因一原因改革，「綠雨」才正式被取消。

天文台曾有過綠色暴雨警告信號。（資料圖片）

暴雨警告系統以往僅供政府內部使用

在1992年之前，暴雨警告系統僅供政府內部使用。不過，就在當年5月8日，香港出現了一場嚴重的暴雨（一小時內錄得高達109.9亳米雨量），導致市面混亂，促使天文台不得不重新制定一套新系統，並以交通燈的顏色作參考，將暴雨警告信號分為綠、黃、紅、黑四個級別。這正是暴雨警告信號的由來。

新系統更新後，綠色和黃色暴雨警告信號保留作為內部參考及預報的作用。綠色暴雨表示天文台預料未來12小時，可能有顯著雨量；黃色暴雨則代表，天文台預料未來6小時有超過50毫米雨量。倘若在過去一小時廣泛地區已錄得超過50或100毫米雨量，天文台則會向公眾發出紅色或黑色暴雨警告信號。

綠色及黃色暴雨警告信號，主要用作預報雨量。（Facebook@香港天文台 HKO）

綠色暴雨警告因一場大雨取消

那麼，為什麼後來綠色暴雨警告會消失？原來在1997年6月4日，香港落了一場大暴雨，雖然天文台已於早上7時05分發出紅色暴雨警告，但街上已有大批學生在上學途中，而當時並未宣布停課，令市面情況混亂。

後來，天文台在1998年接納申訴專員公署建議，決定重新定義黃、紅、黑色暴雨警告信號，並向市民公開僅供內部參考的黃色暴雨警告，同時也取消了只作為預報的綠色暴雨警告信號，並一直沿用至今，香港現時才只有三種暴雨警告信號。

更新後的暴雨警告信號。（Facebook@香港天文台 HKO）

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