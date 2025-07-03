香港按摩推介13大優惠｜旺角/尖沙咀/銅鑼灣/中環　SPA獨家$218起

香港按摩店SPA推薦優惠｜想好好放鬆身心，按摩定是個好選擇。現時不少按摩店都有買一送一優惠，啱晒結伴同行。「好食玩飛」頻道已為大家精選13間香港按摩中心，不但有連續兩年獲得《福布斯旅遊指南》四星評級獎項的帝苑酒店，還有位於沙田的人氣按摩店森沐A l'aise SPA，頭肩頸按摩加足部療程，都只是$218一位。想知還有什麼按摩優惠，即看下文！



香港按摩/SPA推介【1】香港海洋公園萬豪酒店｜$852歎五星級SPA+包打卡able下午茶

香港海洋公園萬豪酒店推出「90分鐘泰式香薰推油按摩／排毒按摩」二人同行優惠，有足足90分鐘泰式香薰推油按摩體驗或排毒按摩，獨家再送滋潤手部的護理蜜蠟（總值$300）。值得一提，套餐還可享受養生花茶和水療小食！

另一款「60分鐘泰式香薰推油按摩＋下午茶SET」套餐，不但可深度放鬆身體，仲同樣贈送滋潤手部的護理蜜蠟，兼有靚靚打卡下午茶，按完摩再去High tea一流！現有獨家優惠，人均低至$852.5就可歎足1.5小時！👉🏻獨家$852.5歎足1.5小時

香港海洋公園萬豪酒店

90分鐘泰式香薰推油按摩／排毒按摩

優惠價（2位）：$1,705（原價$3,410）｜人均$852.5

60分鐘泰式香薰推油按摩＋下午茶套餐

優惠價：$850（原價$1,360）

＊以上均配送養生花茶和小食

👉🏻獨家$852.5歎足1.5小時

香港海洋公園萬豪酒店

地址：香港海洋公園香港仔黃竹坑道180號



香港按摩/SPA推介【2】香港帝苑酒店｜低至43折、福布斯得獎

連獲《福布斯旅遊指南》2023及2024四星評級獎項的香港帝苑酒店Sky Club & SPA推出全新按摩優惠！套餐「二人休閒時光」以迷迭香和佛手柑的芳香特性，放鬆繃緊的神經，再配合理療師專業的手法，按足60分鐘，幫助促進血液循環、舒緩肌肉疼痛！另外還有30分鐘的薰衣草舒壓香薰浴，約埋好知己一同享受最適合不過！

另一套餐「寵我之旅」，包60分鐘廣藿香薰衣草按摩，還可免費額外升級體驗30分鐘速效面部護理，由身體至面部都能全面呵護。值得一提，兩大套餐還可免費享用水療中心桑拿及健身室，兼歎埋Sky Club養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥，絕對是大滿足！現有優惠低至43折！👉🏻即搶43折優惠

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

Sky Club 二人休閒時光

優惠價（2位）：$1,780（原價$4,198）｜人均$890

寵我之旅

優惠價：$1,480（原價$2,737）

👉🏻立即預訂

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店



香港按摩/SPA推介【3】香港康得思酒店「川」水療中心｜獨家71折、包午餐

香港康得思酒店「川」水療中心榮獲知名雜誌Timeout香港《Time Out Hong Kong 2024推介》、《Travel + Leisure》2023亞太區奢華大獎香港十大最佳酒店水療，及SpaChina 2023年度養生服務大獎三甲之一，保證有舒適體驗！

水療中心現有「1小時『川』智能養生保健療程」套餐優惠，可選身體或面部護理，更包含餐廳Alibi三道菜午市套餐，還有$300療程禮券及水療中心一日通行證，可任用頂樓游泳池、健身中心、桑拿浴室，駕車人士更可享3小時免費停車，滿足各種需要！此外，水療中心還有養生頭療、深層抗累護理、淋巴按摩優惠，現有獨家低至71折！

👉🏻按摩＋午餐低至71折

香港康得思酒店

「川」智能養生保健療程（60分鐘）包Alibi三道菜午市套餐

優惠價： $976（原價$1,366）

養生頭療（75分鐘）

優惠價：$1,062（原價$1,298）

養生頭療（90分鐘）

優惠價：$1,200（原價$1,650）

淋巴按摩（90分鐘）

優惠價：$1,240（原價$1,705）

＊以上均可全日任用頂樓游泳池、健身中心

👉🏻按摩＋午餐低至71折

香港康得思酒店

地址：九龍旺角上海街555號康得思酒店41樓



香港按摩/SPA推介【4】Melo Spa｜按摩套餐加送部按摩／香薰水療＋海景SPA

沙田凱悅酒店Melo Spa 水療中心推出「60分鐘港式深層肌肉按摩」，加送15分鐘頭部按摩優惠！其中水療護理房分別面向吐露港或附設私人露台，可一邊望海景一邊享受按摩，Chill爆！

水療中心另有「90分鐘舒壓香薰按摩」，不但加送30分鐘滋養香薰水療，兩個套餐均還可享有健身中心全日通行證、免費泊車、養生茶，以及贈送$200水療中心禮券！中心現有低至56折優惠！👉🏻即搶低至56折優惠

沙田凱悅酒店Melo Spa

港式深層肌肉按摩＋送頭部按摩（共75分鐘）

優惠價：$980（原價$1,750）

舒壓香薰按摩＋滋養香薰水療（共120分鐘）

優惠價：$1,480（原價$2,475）

👉🏻立即預訂海景SPA

沙田凱悅酒店Melo Spa

地址：馬料水澤祥街18號



香港按摩/SPA推介【5】香港W酒店 Bliss® Spa｜升級海景房＋香檳套餐／獨家半價

香港W酒店水療中心設落地玻璃窗房，可一邊做Spa一邊欣賞維港景色，放鬆身心！酒店全新推出「75分鐘雙人訂製夏日舒緩身體護理 」，除了可選45分鐘Natura Bissé鑽石身體按摩或緊緻維他命C身體護理外，還可升級BIP水療套房，欣賞海景的同時，享受30分鐘泡泡浴，療程當天更可享用豪華香檳套餐，有按摩有海景，還可歎香檳！現有獨家優惠低至半價！

另外，水療中心還有兩個雙人按摩優惠套餐，最平低至62折！👉🏻獨家半價優惠

香港W酒店 Bliss® Spa

75分鐘雙人訂製夏日舒緩身體護理

優惠價（2位）：$2,980（原價$5,850）｜人均$1,490

雙人水療 ＋【宇治。抹茶祭】下午茶配特色雞尾酒

優惠價：$2,998（原價$4,280）｜人均$1,499

浪漫雙人水療約會（(兩位用）90分鐘

優惠價（2位）：$4,500（原價$7,260）｜人均$2,250

👉🏻獨家半價優惠

香港W酒店 Bliss® Spa

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓



香港按摩/SPA推介【6】Queen's Beauty & Spa｜快閃半價優惠＋私人投影服務＋低至$349

Queen's Beauty & Spa按摩套餐推出150分鐘「小白茶與英國梨」，主打英國梨香定制的浸浴按摩、春日梨香白茶熱油按摩，以及75分鐘的春日煥膚彈嫰噴Pump Up Facial，由身體至面部都能得到悉心呵護！值得一提，中心在水療時還有私人投影服務，讓你可一邊浸浴一邊煲劇，Chill爆！

而「夏日奢華SPA之旅」包30分鐘水療按摩浸浴、西西里血橙抗氧化美白 Facial，還可自選45分鐘精油按摩。兩大套餐同樣可升級加配英式下午茶，享受堅果脆小船酥、堅果小餅酥脆、牛軋小餅等精選小食！現時有快閃半價優惠，低至$349一位！

👉🏻$349按足150分鐘

Queen's Beauty & Spa

小白茶與英國梨（150分鐘）

30分鐘浸浴按摩＋45分鐘熱油按摩＋75分鐘面部護理

優惠價：$349（原價$698）夏日奢華SPA之旅（150分鐘）

30分鐘水療按摩浸浴＋西西里血橙抗氧化美白 Facial＋45分鐘自選精油按摩

優惠價：$399（原價$798）

＊水療浸浴時新增私人投影服務

👉🏻$349按足150分鐘

Queen's Beauty & Spa

地址：尖沙咀加拿芬廣場1006室／銅鑼灣希慎道1號18樓1801室



香港按摩/SPA推介【7】Modern Thai｜買2送1＋女士肚部暖宮理療

Modern Thai主打融合現代元素的泰國傳統按摩，現有買2送1優惠！45分鐘「傳統古法泰式按摩」，可享受正宗的泰式按摩，每人更可獲贈青草膏一份（價值$48），人均都只是$245.3。

如果想享受更長時間的按摩療程，中心另有95分鐘「傳統古法泰式按摩」及「純天然香薰精油按摩」，套餐除了全身按摩外，還包含頭肩頸重點放鬆或女士肚部暖宮理療，兼送手膜或腳膜，每位低至$488！👉🏻買2送1優惠💆🏻‍♀️

Modern Thai

傳統古法泰式按摩（45分鐘）

優惠價：$736／3位 ｜人均$245.3

傳統古法泰式按摩（95分鐘）

優惠價：$488（原價$914）

純天然香薰精油按摩（95分鐘）

優惠價：$548（原價$914）

👉🏻買2送1優惠💆🏻‍♀️

Modern Thai

地址：觀塘成業街6號泓富廣場20樓2008室／尖沙咀廣東道82-84號流尚坊10樓



香港按摩/SPA推介【8】TONY BLACK｜低至$294+送韓國花茶、特色茶點

韓式美容一向受歡迎！TONY BLACK「韓式春日紓活護理組合」可在香薰按摩、古法櫸木棒去水腫按摩、古法磁力疏通按摩、綠茶抗氧水潤保濕面部護理、韓式眼部玉石護理，任選3項，另送韓國花茶、特色茶點，按完摩還可歎個下午茶，享受大半天專屬自己的休閒時光。

中心另有「Timeless零瑕填充抗皺提拉眼部護理」，眼睛疲勞人士就最啱！按完摩仲送埋Timeless抗皺提拉重點精華、韓國花茶及特色點心！現有低至22折優惠！最平$294就按得！👉🏻低至22折優惠

TONY BLACK

韓式春日紓活護理組合｜自選3項：

優惠價：$294（原價$588）

Timeless零瑕填充抗皺提拉眼部護理

優惠價：$888（原價$3,948）

👉🏻低至22折優惠

TONY BLACK

地址：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室 | 銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心5樓503&505室



香港按摩/SPA推介【9】Mira Hotel Spa｜獨家買一送一+連續三年獲香港最佳日間水療殊榮

位於尖沙咀的人氣Spa水療中心Mira Hotel Spa曾榮獲香港最佳酒店水療及連續三年獲得香港最佳日間水療殊榮！Mira Hotel Spa全新推出60分鐘「MiraSpa×CoCo 悠然陶醉水療下午茶」二人套餐，可享受90分鐘的The Mira 按摩療程或活肌舒緩按摩療程，針對緊張部位進行按摩，促進血液循環及放鬆情緒！套餐還贈送餅店COCO下午茶，按完摩慢慢品嘗即焗糕餅、手造甜點及季節鹹點、咖啡！

而Mira Hotel Spa亦另有60分鐘「瑞典式全身按摩護理」二人優惠，可享受中等強度按摩療程，及品嘗檸檬蜂蜜薑茶特飲及鮮果杯。兩個套餐於當日同樣可無限使用健身中心、無邊際泳池及溫熱水療設施。中心現有買一送一優惠！👉🏻獨家買一送一🔥

Mira Hotel Spa

MiraSpa X CoCo 悠然陶醉水療下午茶

優惠價（2位）：$3,000起（原價$4,508起）｜人均$1,500起

瑞典式全身按摩護理

優惠價（2位）：$1,100起（原價$2,200起）｜人均$5,50起

獨家買一送一優惠🔥

Mira Hotel Spa

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 地庫B3



香港按摩/SPA推介【10】森沐 Al'aise SPA｜最平$218＋有兒童玩樂區

森林風主題按摩店森沐A l'aise SPA裝修以綠色為主，75分鐘的按摩包括15分鐘頭肩頸加60分鐘足部療程，從頭到腳呵護全身！值得一提，中心設有兒童玩樂區，即使是媽媽爸爸想在假日忙裡偷閒，都有地方安置小朋友，非常貼心！

而按摩店還有採用正宗印度做法、60分鐘的佛陀式頭療，有助疏通經絡、促進血液循環，令臉色紅潤有光澤！另外120分鐘的按摩套餐，包含60分鐘高級香薰推油及60分鐘中式點穴按摩。現有獨家優惠低至74折！👉🏻即搶$218優惠

森沐 Al'aise Spa

頭肩頸＋加足部療程（共75分鐘）

優惠價：$218（原價$298）

佛陀式頭療（60分鐘）

優惠價：$358（原價$398）

高級香薰推油（120分鐘）

優惠價：$588（原價$650）

＊設兒童玩樂區

👉🏻即搶$218優惠

森沐 Al'aise Spa

地址：香港沙田京瑞廣場二期地下G28-29鋪



香港按摩/SPA推介【11】Me Time Massage｜獨家買一送一

位於銅鑼灣的Me Time Massage，開業僅兩年便大受歡迎，現有獨家買一送一優惠！套餐「Recharge Time package」提供45分鐘全身精油按摩服務，及20分鐘儀器療程（刮痧及拔罐、經絡或磁療），無論是想全身放鬆，還是想以中式療法改善身體質素都可滿足得到。優惠期間，人均亦只需$369！👉🏻買一送一👯‍♀️

Me Time Massage

Recharge Time package

優惠價：$738起／2位（原價$1,476）｜人均$369起

👉🏻買一送一預訂👯‍♀️

Me Time Massage

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道451號地舖



香港按摩/SPA推介【12】香港富麗敦海洋公園酒店｜海景SPA＋獨家低至42折

香港富麗敦海洋公園酒店的富麗敦水療中心設有豪華護理室，可俯瞰南中國海景景致，歎住海景做SPA，神經自然慢慢放鬆！中心現推出90分鐘「身體去角質及精油按摩」，包含30分鐘喜馬拉雅鹽身體磨沙、60分鐘淋巴排毒按摩及15分鐘玫瑰補濕面膜，按完摩仲有Subtle Energies 玫瑰補濕噴霧及Subtle Energies潤唇膏贈送！

此外，療程當日還可免費使用溫熱水療設施、 健身中心、享用甜點，以及免費泊車服務，還有酒店餐廳折扣優惠85折起！享受完按摩就可到酒店餐廳用膳，非常方便！現有低至46折！👉🏻低至46折優惠

香港富麗敦海洋公園酒店

珍珠亮膚身體療程120分鐘 + 溫熱水療設施 + 健身中心

優惠價（2位）：$3,460起（原價$7,416起）｜人均$1,730

👉🏻低至46折優惠

香港富麗敦海洋公園酒店

地址：香港仔海洋徑3號



香港按摩/SPA推介【13】雁月中醫綜合中心｜熬夜、血氣差必去 低至21折

失眠和晚睡人士留意啦！雁月中醫綜合中心推出65分鐘「打造Bling Bling眼您的夜訓救星」按摩療程，糅合泰式按摩穴位理學和中醫學理論，配合草本面膜的局部深入護理，令眼睛回復明亮醒神！

中心另有60分鐘「皇牌氣穴刮痧＋手按摩＋蒸氣眼罩」呵護療程，針對血氣不佳，以及經常熬夜的人士！現在更有低至21折優惠！👉🏻低至21折

雁月中醫綜合中心

打造Bling Bling眼您的夜訓救星（65分鐘）

優惠價：$428（原價$986）

皇牌氣穴刮痧+ 人手按摩+ 蒸氣眼罩（60分鐘）

優惠價：$398（原價$1,860）

👉🏻低至21折預訂

雁月中醫綜合中心

地址：中環德輔道中19號環球大廈9/F 5A室／旺角彌敦道638-640號東亞銀行大廈8樓全層／荃灣千色匯一期1001室／銅鑼灣順禧中心19樓全層



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