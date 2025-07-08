動漫節2025｜門票獨家優惠／Vtuber首度來港／20大亮點+會場限定

香港動漫節2025｜第26屆香港動漫電玩節（ACGHK）將於7月25日起於灣仔會展舉行，今年的香港動漫電玩節比往年更盛大，除了增加「香港世界同人祭2025」及升級「香港國際潮玩博覽外，規模更由展覽廳1擴展至展覽廳3，更有日本人氣動漫歌手、聲優及Vtuber首度來港！《香港01》「好食玩飛」整合動漫節焦點活動、限量首發動漫精品及門票獨家優惠，即睇下文！



香港動漫電玩節2025 7.25灣仔會展開鑼！

香港動漫電玩節2025（ACGHK）將於7月25日至29日，於灣仔會展盛大舉行，除了有一系列動畫、漫畫、電玩、遊戲、玩具模型、精品，同場亦將舉行香港潮巨匠藝術玩具展及同人祭。

今年的香港動漫電玩節規模全面升級，由展覽廳1擴展至展覽廳3，更首次新增《香港世界同人祭2025》，攤位數量大幅增加至600個，當中更有80個來自日本、韓國、歐美得國際攤位，場面比以往更盛大！

第26屆香港動漫電玩節｜開放日期／時間／票價詳情

日期：2025年7月25日至29日

時間：上午10時至下午10時（7月25日至28日）；上午10時至下午8時（7月29日）

地點：灣仔會議展覽中心1號及3號展覽廳

票價：成人$45*起；兒童$20

（*可使用《01空間》積分可扣減多達$3）



動漫節門票獨家減$3！ 不設現場售票

今年動漫節同樣不設現場售票，門票分為兒童票及成人票，兒童票（3至11歲）價錢為$20、成人票價錢則從去年的$42加價至$45，每位11歲或以下持票小童，可由最多2名持票成年人陪同經特快通道進場。現在買飛更可享有獨家優惠，成人門票價錢可減高達$3！

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此外，今屆動漫節同樣有「動漫Cosplay 自由行」及收費的「ACG CosParadise區」，Cosplayer登記證及CosParadise攝影師入場證將於7月9日早上10時起於ACGHK APP發售。

香港動漫電玩節2025｜票價詳情

成人：$45*

小童（3-11歲）：$20

*使用《01空間》積分可扣減$3



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動漫節2025｜現場7大亮點優先睇

第26屆香港動漫電玩節（ACGHK）將於7月25日起於灣仔會展舉行（陳映蓉攝）

動漫展亮點【1】增設多達600個攤位 約往年3倍

今年的動漫展與往年一樣設有大量同人活動，新增的「香港世界同人祭2025」通過國際御宅族博覽協會邀請來自海外的同人參與，與本地「創天綜合同人祭」形成聯動。今年一共有多達600個攤位，約是往年二百多個的3倍，其中首設80個國際攤位。

多款限量模型發售。（黃穎怡攝）

動漫展亮點【2】升級國際潮玩博覽 展出70位潮玩設計師作品

過往的「潮巨匠藝術玩具展」將升級為「香港國際潮玩博覽」，邀請到包括日本、泰國、新加坡、美國、阿根廷、西班牙、內地及香港等近70位著名潮玩設計師參加，當中不乏曾為Netflix 影集《怪奇物語》（Stranger Things）和暢銷遊戲《英雄聯盟》設計限定手辦公仔的韓國著名藝術玩具室Hands in Factory、今年為大阪世博會創作JR西日本主題視覺的Baron Ueda等。本地陣容亦非常鼎盛，包括「東尼電機」設計師東尼帶來「懷孕之動物」招牌系列，創造出不同動物的懷孕形象，玩味十足。

排球少年模型。（陳映蓉攝）

動漫展亮點【3】4大知名聲優及歌手助陣 粉絲見面會

作為動漫界盛事之一，當然不少得有知名聲優來港與各位粉絲見面，包括憑《進擊的巨人》艾倫一角紅遍全球的聲優梶裕貴、以空靈嗓音風靡動漫界的《涼宮春日的愛鬱》聲優茅原實里、甜美派動漫歌手牧野由依及以「白塗妝」崩壞Cosplay風格獨樹一幟的創作歌手財部亮治，屆時分別設有表演舞台及見面會，動漫迷絕對不能錯過！

多款人氣動漫周邊現場發售。（黃穎怡攝）

動漫展亮點【4】VTuber首度來港 與粉絲零距離接觸

VTuber在近年風靡全球，而動漫展今年亦緊隨潮流，首次邀請到日本超人氣虛擬偶像組合 VTuber hololive 領軍人FUWAMOCO，於7月28日首度來港舉辦粉絲見面會。FUWAMOCO 將突破次元界限，與粉絲在現場零距離互動。

加菲貓化身招財貓到場。（黃穎怡攝）

動漫展亮點【5】Saka Saka推4大主題展館體驗 以卡牌互動玩遊戲

動漫展場內推出不少互動體驗活動，當中Saka Saka Limited 精心策劃四大主題展館，包括BanG Dream！展館以人氣樂團 《MyGO！！！！！》及《Ave Mujica》為主題首推周邊商品；Disney Lorcana展館帶領玩家進入迪士尼魔法卡牌世界；遊戲王展館打造由千張卡牌堆砌的巨型「YGO打卡牆」；Ultraman 展館呈現沉浸式特攝體驗。當中更邀請到YouTuber姐姐GG、馬高斯及爆箱兄弟，與各位觀眾親身互動體驗卡牌遊戲。

Saka Saka推4大主題展館體驗（黃穎怡攝）

動漫展亮點【6】Sanrio攤位設2.5米高大型打卡裝置

Sanrio攤位今年以「Flufty & Lovely」為主題，在動漫展首次擺出2.5米高的大型打卡裝置！現場屆時會有玉桂狗、水怪、Hello Kitty、Kuromi、My Melody等5位Sanrio熱門角色，配上超柔軟蓬鬆毛絨材質非常可愛，Sanrio粉絲可以與公仔打卡拍照留念。

動漫展亮點【7】《神奇4俠：英雄第一步》電影場景裝置

知名品牌Hot Toys 今年亦有參展，並將於佔地2000平方呎的展位舉辦「Hot Toys大型珍藏人偶展覽」，呈獻 Marvel Studios 全新鉅製《神奇4俠：英雄第一步》電影場景裝置，絕對是動漫展熱門打卡位之一。

動漫節2025｜會場限定12大優惠率先睇！

大量動漫周邊。（黃穎怡攝）

會場限定優惠【1】 Sanrio — 香港限定掛飾精品低至半價

Sanrio Gift Gate將在動漫節首次推出Hello Kitty長腿百變造型掛飾！設計概念融入香港元素，包括復古旗袍、港式波子牛仔裙、可愛電玩造型等，非常精緻！此外，Sanrio更將於會場率先推出全新Fluffy & Lovely主題商品！當中包括毛公仔鎖匙扣、卡套、盲盒等。精選商品低至半價之餘，消費任何金額都可以換購Sanrio購物袋！（展位：B02）

會場限定優惠【2】水手服鬆弛熊M Size公仔 — 會場限定價$198

Hing Fat Company將於會場推出全球首發水手服設計的鬆弛熊系列公仔，最新海外版連日本都買唔到！除了鬆弛熊，亦有茶小熊、小白熊及鼻窿雞首次以水手服造型登場，會場限定價只需$198，必搶！（展位：D37）

會場限定優惠【3】 SHO-CHAN 周邊 — 會場限定發售

會場優先發售40cm高的Mega SHO-CHAN巨型人偶（黃穎怡攝）

Baby SHO-CHAN近日在香港爆紅，Soap Studio將在動漫節會場限定推出燦子蛋糕組合，蛋糕可以拆開頂部的朱古力及草莓，以及放入8.5cm的燦子公仔，又睇得又玩得！

會場更將限定優先發售40cm高的Mega SHO-CHAN巨型人偶，放大版加入衣服質感，頭、嘴巴及雙手均可動，非常可愛！（展位：B41）

會場限定優惠【4】 Opanchu Usagi 褲褲兔周邊 — 會場首發

在日本人氣程度僅次Chiikawa的Opanchu Usagi 褲褲兔登場！（黃穎怡攝）

來自日本、人氣程度僅次Chiikawa的Opanchu Usagi褲褲兔，將亮相第26屆香港動漫節！Soap Studio將呈獻12cm造型可動人偶以及糖果萌粒匙扣。

褲褲兔12cm造型可動人偶的頭部與雙手皆可動，輕巧又精緻；褲褲兔糖果萌粒匙扣則是糖果袋包裝的鎖匙扣，包裝內附有3款褲褲兔萌粒扣，可以自由替換造型，串型手鏈或掛飾都Ok，包裝更可以用來收納，超實用！（展位：B41）

會場限定優惠【5】Linku盲盒公仔 — 會場限定送展示袋

《排球少年》、《咒術迴戰》等5套超人氣動漫推出Linku盲盒毛公仔！（黃穎怡攝）

羚邦集團推出全新Linku盲盒毛公仔，《排球少年》、《咒術迴戰》等5套超人氣動漫角色化身萌系公仔，每款公仔手和頭部均設有磁石，可以裝公仔們link在一起！會場限定買滿6隻更送兩用圓型展示袋！（展位：F02）

會場限定優惠【6】蠟筆小新珍藏玩具套裝 — 送電影首映禮門票

玩具廊將於今年動漫節獨家推出即將上畫電影《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者》珍藏玩具套裝預售，阿呆及蠟筆小新以電影造型亮相，非常值得收藏！

全新《蠟筆小新》電影將於8月上映，購買一款即送兩張電影首映禮門票，買全套兩款即送4張電影首映禮門票更可獲九五折優惠！（展位：C42）

會場限定優惠【7】鋼鐵人 Mark 7（黑金版） — 限量預售50件

適逢Threezero 25周年，將於ACGHK帶來一系列限量版公仔！當中最搶手莫過於Marvel Studios的黑金版Iron Man Mark 7，會場限量預售50件，售價$780。（展位：C46）

會場限定優惠【8】 新世紀福音戰士 試驗型初號機 — 限量預售100件

Threezero另有推出會場限量預售100件金屬配色的《新世紀福音戰士新劇場版》ROBO-DOU 試驗型初號機，售價$1,490。（展位：C46）

會場限定優惠【9】 阿童木TEQ63 Quiccs x BLAXK x 手塚製作公司限量版 — 會場限定8套

BLAXK與手塚製作公司聯手推出代表著港人童年回憶的阿童木公仔！10英寸的阿童木玩具更融入了Quiccs標誌性街頭風格，極具收藏價值，會場限定僅8套！（展位：C40-41）

會場限定優惠【10】Superman & Krypto 1:6 比例珍藏套裝 — 會場限定送電影海報

Hot Toys 一直致力開發高品質的可動人偶，高像真度還原影視作品角色，更將於今年動漫節重磅呈獻Superman & Krypto 1:6 比例珍藏套裝，以精湛工藝還原傳奇英雄！作品更獲得導演及主角陣容認證，會場限定預訂即送美版電影海報，DC迷切勿錯過！（展位：F01）

會場限定優惠【11】《007：生死有時》 James Bond 1:6比例珍藏人偶 — 全球首發震撼登場

Hot Toys亦將於重漫節隆重呈獻《007：生死有時》James Bond 1:6比例珍藏人偶！人偶是全球首款獲電影官方授權打造的Commando Outfit造型珍藏人偶作品，更配有兩把手槍、太陽眼鏡、手榴彈、可替換造型手掌等超豐富的配件，粉絲們絕對要收藏！（展位：F01）

現場也有迪士尼周邊發售（陳映蓉攝）

會場限定優惠【12】「迪士尼系列」福袋 — 會場限量100套

Everwin將在動漫節推出限量100套「迪士尼系列」福袋，每袋隨機包含3至4件總值超過$800的商品，包括碗碟套裝、書包、保溫杯、小袋子等實用精品，迪士尼粉絲們必搶！（展位：E20-21）

會場限定優惠【13】黃金戰士模型（附有合金零件） — 限量300套

Shohoriku Limited 翔立有限公司將推出會場限量300套黃金戰士模型（附有合金零件），模型由Shohoriku Limited 設計、開發和生產，還原了1981年經典動畫《GOLD LIGHTAN THE GOLDEN WORRIOR》中的迷你 Lightan，買一個童年回憶都絕對值得！（展位：C38-39）

第26屆香港動漫電玩節｜開放日期／時間／票價詳情

日期：2025年7月25日至29日

時間：上午10時至下午10時（7月25日至28日）；上午10時至下午8時（7月29日）

地點：灣仔會議展覽中心1號及3號展覽廳

票價：成人$45*起；兒童$20

（*可使用《01空間》積分可扣減多達$3）



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