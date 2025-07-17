天文台研周日是否8號　為何打風總是放假日?有力場?天文台咁解釋

颱風｜天文台今午（17日）發出特別天氣提示，預測位於菲律賓以東的熱帶氣旋會在明晚至周六（18至19日）進入本港800公里範圍，屆時將發出一號戒備信號。天文台或會在周六日間改發三號強風信號，及後再評估是否在周日（20日）改發更高的熱帶氣旋警告。



雖然未知下周一（21日）會否掛8號波，不過每逢打風，不少打工仔都會抱怨，每次放假時才掛八號風球，然後在上班前一刻就會「落波」。難道香港真的有力場擋住？天文台曾於天文台節目《氣象冷知識》就解釋過箇中原因。



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打風｜天文台評估周日是否掛8號

天文台今午發出特別的天氣提示，預測位於菲律賓以東的熱帶氣旋會在明晚至周六初時進入本港800公里範圍，屆時將發出一號戒備信號。此外，天文台會考慮在星期六的日間發出三號強風信號，並視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台考慮在星期六的日間發出三號強風信號。（天文台官網截圖）

打風｜天文台料周六離岸風力達6級

據天文台九天天氣預報，位於菲律賓以東的熱帶氣旋會在今明兩日大致移向呂宋北部，隨後進入南海北部並逐漸增強，靠近廣東西部沿岸一帶。受該熱帶氣旋影響，未來一兩日廣東地區持續酷熱，而高溫觸發的雷雨亦會影響該區。

天文台預料，該熱帶氣旋會在周末至下周初為廣東沿岸及南海北部，帶來狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，預測周六離岸風力達6級，周日（20日）離岸及高地風力更達8級。

天文台預料，周六離岸風力達6級，下周一離岸及高地風力更達8級。（天文台截圖）

每逢打風，不少打工仔都想「放風假」，但希望每次也會落空，因每次天文台掛八號以上的風球都是在周末，然後上班的日子便會除下，因此亦會時常抱怨，為何放假日子才會打風？難道香港真有力場？天文台曾在節目《氣象冷知識》解釋箇中原因。

打風｜香港真有力場？

天文台節目中解釋，香港人一星期工作45至50小時，其餘大概有120小時是交通、食飯和睡覺，再加上全年的公眾假期，即是有超過七成時間不用上班，換言之，在上班時間遇上打風的機會僅有三成。

打風｜最長風假在1981年

根據天文台紀錄，香港最長的風假在1981年7月，強烈熱帶風暴林茵吹襲香港，當年天文台於星期一（6日）早上5時30分發出八號風球，直至翌日（7日）的上午10時15分才除下。

而由1979年至今，最多風假的一年是2008年，強烈熱帶風暴北冕、颱風鸚鵡和颱風風神都是在星期一至五吹襲香港，天文台曾四度發出八號烈風或暴風信號，該年上班族共獲得2.5日額外「假期」。

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