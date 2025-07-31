中秋月餅2025｜6大早鳥優惠！雙黃白蓮蓉/開心果/榴槤冰皮/$98起

中秋月餅推介2025｜今年中秋節是10月6日，不少酒店及茶樓已經搶先推出預訂月餅早鳥優惠！《香港01》「好食玩飛」為大家整合6款早鳥優惠中秋月餅！除了有傳統月餅外，更有低糖月餅、朱古力月餅、開心果月餅、榴槤月餅等超多選擇，最平只需$98！即睇內文！



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中秋月餅推介【1】帝一榴 —— 極品黑刺貓山皇冰皮月餅／D24麻糬／買1送1 $119起

帝一榴是馬來西亞的國宴級榴槤品牌，今年中秋節推出6款榴槤月餅套裝，包括金裝貓山皇榴槤冰皮月餅、尊貴黑刺貓山皇榴槤冰皮月餅、榴槤三重奏中秋冰皮月餅麻糬、經典貓山王月餅、雙皇貓山皇D24榴槤冰皮月餅及黃金貓山皇榴槤月亮酥。

榴槤月餅均純手工製作，無任何人造香精或防腐劑，是100%純榴槤果泥製成的月餅，採用榴槤果蓉，冰皮有嚼勁不黏牙，內餡味道濃厚、口感超綿密！由即日起至8月20日，預訂榴槤月餅禮盒除了享有買1送1優惠低至$119外，部分套裝更送D24麻糬一盒！

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金裝貓山皇榴槤冰皮月餅禮盒（8個裝）送D24榴槤麻糬1盒｜原價$488

早鳥優惠（8月1日至20日）：$378

獨家優惠（8月21日至10月4日）：$398

尊貴黑刺貓山皇榴槤冰皮月餅禮盒（4件裝）｜原價$398

早鳥優惠（8月1日至20日）：$278

獨家優惠（8月21日至10月4日）：$298

榴槤三奏中秋冰皮月餅麻糬禮盒（4件月餅+4件麻糬）｜原價$458

早鳥優惠（8月1日至20日）：$318

獨家優惠（8月21日至10月4日）：$338

經典貓山王月餅（4粒裝）+一盒D24麻糬（4粒裝）｜原價$426

早鳥優惠（8月1日至20日）：$218

獨家優惠（8月21日至10月4日）：$228

雙皇貓山皇D24榴槤冰皮月餅禮盒（4件裝）｜原價$338

優惠價：$188

黃金貓山皇榴槤月亮酥中秋禮盒（2盒；4件裝）｜原價$476

優惠價（2盒）：$238｜平均$119

（換領日期：2025年9月18日至9月30日）

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中秋月餅推介【2】朗廷酒店 —— 米芝蓮推介！雙黃白蓮蓉+奶黃月餅／74折起

香港朗廷酒店米芝蓮星級食府唐閣推出兩款中秋月餅，包括雙黃白蓮蓉月餅及迷你奶黃月餅。雙黃白蓮蓉月餅入口甘香油潤；迷你奶黃月餅甜而不膩，粉紅色禮盒包裝用來送禮絕不失禮！

此外，唐閣亦推出月餅禮盒及豪華中秋禮盒，月餅禮盒包含雙黃白蓮蓉月餅、一級鐵觀音​及自家製XO醬；豪華中秋禮盒則有金鮑魚​、自家製XO醬​、自家製琥珀合桃​及一級鐵觀音​！由即日起至9月7日，預訂月餅更可享有早鳥74折優惠！

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雙黃白蓮蓉月餅（4件裝）｜原價$468

早鳥優惠：$348

雙黃白蓮蓉月餅（限量木盒裝）｜原價$598

早鳥優惠：$448

迷你奶黃月餅（6件裝）｜原價$438

早鳥優惠：$328

迷你奶黃月餅（限量木盒裝）

早鳥優惠：$568

唐閣月餅禮盒 （限量木盒裝）

早鳥優惠：$968

早鳥優惠：$1,888

（換領日期：2025年8月1日至10月6日）唐閣豪華中秋禮盒

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中秋月餅推介【3】張公館 —— 香港製造全自家製！經典港式月餅／$98起

張公館擁有百年餅藝，堅持香港製造全為自家製月餅，並在今年中秋隆重呈獻2款經典港式月餅「流心奶黃月餅」及「雙黃白蓮蓉月餅」。

「流心奶黃月餅」嚴選頂級咸蛋黃與天然牛油秘制餡料，餅皮又酥又薄、奶黃濃郁、甜而不膩；「雙黃白蓮蓉月餅」精選油潤甘香的完整鹹蛋黃、湘蓮熬製幼滑白蓮蓉，經典風味絕對是中秋必備！由即日起至8月31日，預訂月餅即可享有早鳥優惠低至$98！

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流心奶黃月餅（2件裝）｜原價$138

早鳥優惠：$98

流心奶黃月餅（6件裝）｜原價$368

早鳥優惠：$238

雙黃白蓮蓉月餅（4件裝）｜原價$368

早鳥優惠：$238

（換領日期：2025年9月13日至10月6日）

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中秋月餅推介【4】帝苑酒店 —— 16款月餅禮盒！低糖蛋黃白蓮蓉／七星伴月／7折起

帝苑酒店推出16款中秋月餅禮盒優惠，除了有常見的七星伴月禮盒、雙黃白蓮蓉月餅、迷你奶皇月餅等禮盒外，帝苑酒店更提供迷你低糖蛋黃白蓮蓉、迷你陳皮豆沙、迷你五仁果子月餅等，可以嘗盡多種口味而且健康無負擔！

此外，帝苑酒店亦有不同月餅套裝，可以搭配蛋卷、腰果酥、雜錦蝴蝶酥、中國茶餅等。由即日起至8月20日預訂，更可享有早鳥優惠，最平$253！

即搶早鳥優惠👉🏻 帝苑酒店🫘16款月餅禮盒低至7折🥮

迷你七星伴月禮盒｜原價$738

早鳥優惠：$627.3

五福禮盒｜原價$608

早鳥優惠：$456

迷你月餅禮盒｜原價$428

早鳥優惠：$321

迷你月餅配蝴蝶酥禮盒｜原價$408

早鳥優惠：$306

迷你奶皇雜錦月餅禮盒｜原價$408

早鳥優惠：$285

迷你奶黃月餅配中國茶｜原價$408

早鳥優惠：$285

六黃白蓮蓉月餅｜原價$338

早鳥優惠：$253

三黃白蓮蓉月餅｜原價$508

早鳥優惠：$431

雙黃白蓮蓉月餅｜原價$468

早鳥優惠：$351

迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅｜原價$428

早鳥優惠：$321

迷你陳皮豆沙月餅｜原價$428

早鳥優惠：$321

迷你奶皇月餅｜原價$408

早鳥優惠：$285.6

迷你金華火腿月餅｜原價$428

早鳥優惠：$321

迷你五仁果子月餅｜原價$428

早鳥優惠：$321

明月雙輝組合Festive Combo Set A

早鳥優惠：$798

人月團圓組合 Festive Combo Set B

早鳥優惠：$638

（換領日期：2025年8月29日至10月3日）

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中秋月餅推介【5】恆香老餅家 —— 百年歷史月餅+創新Nutella、開心果月餅／5折起

恆香老餅家已經有100年製作月餅的歷史，堅持為港人帶來具有本土風味的傳統月餅，包括自家廠房秘製的清香白蓮蓉月餅及古法技藝金華火腿五仁月餅，保證每一口都是真材實料的古早風味。

除了傳統月餅，恆香老餅家亦推出多種創意月餅，包括Nutella榛子可可軟心月餅、開心果麻糬酥皮月餅、香芋麻糬酥皮月餅、日式茗茶月等。由即日起至9月30日，以指定平台預訂指定月餅套餐更有獨家早鳥優惠，再送6件老婆餅！

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人氣麻糬月餅套餐（流心奶黃月餅（8件裝）；香芋麻糬酥皮月餅（6件裝）；開心果麻糬酥皮月餅（6件裝）；獨家送6件老婆餅）｜原價$1,159

早鳥優惠：$611

人氣創新月餅套餐（流心奶黃酥皮月餅（6件裝）；日式茗茶月餅（8件裝）；Nutella 榛子可可軟心月餅（6件裝）；獨家送6件老婆餅）｜原價$1,149

早鳥優惠：$604

經典組合（雙黃白蓮蓉月餅（4件裝）x3盒；獨家送6件老婆餅） | 原價$1,312

早鳥優惠：$738

傳統組合（金華火腿五仁月餅 （4件裝）x3盒；獨家送6件老婆餅）｜原價$1,399

早鳥優惠：$804

雙黃白蓮蓉月餅（4件裝）｜原價$409

早鳥優惠：$246

金華火腿五仁月餅（4件裝）｜原價$438

早鳥優惠：$268

四喜滿堂月餅（4件裝）｜原價$428

早鳥優惠：$258

流心奶黃月餅（8件裝）｜原價$468

早鳥優惠：$236

日式茗茶月餅（8件裝）｜原價$468

早鳥優惠：$236

Nutella 榛子可可軟心月餅（6件裝）｜原價$308

早鳥優惠：$188

流心奶黃酥皮月餅（6件裝）｜原價$288

早鳥優惠：$180

香芋麻糬酥皮月餅（6件裝）｜原價$288

早鳥優惠：$180

開心果麻糬酥皮月餅（6件裝）｜原價$318

早鳥優惠：$195

（換領日期：2025年9月13日至10月12日）

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中秋月餅推介【6】沙田帝逸酒店 —— 金沙奶皇麻糬+三色月餅／獨家送$200現金券

沙田帝逸酒店在今個中秋推出了5款特色月餅，包括雙黃白蓮蓉月餅、雙黃蓮蓉月餅、金沙奶皇麻糬月餅、奶皇麻糬月餅及黑芝麻麻糬月餅，其中創新口味的金沙奶皇麻糬月餅、奶皇麻糬月餅及黑芝麻麻糬月餅採用特色玫瑰造型，用來送禮就最適合！由即日起至9月17日，以指定平台預訂沙田帝逸酒店月餅滿2盒即送2張HK$100逸軒點心現金券！

即搶早鳥優惠👉🏻 沙田帝逸酒店🌹金沙奶皇麻糬+三色月餅送現金券🥮

雙黃白蓮蓉月餅 (2盒；4件裝）｜原價HK$896

早鳥優惠：$672

雙黃蓮蓉月餅 (2盒；4件裝）｜原價HK$896

早鳥優惠：$672

金沙奶皇麻糬月餅（2盒；6件裝）｜原價HK$796

早鳥優惠：$597

三色月餅禮盒（玫瑰奶皇麻糬月餅；黑芝麻麻糬月餅；金沙奶皇麻糬月餅（6件裝））｜原價$796

早鳥優惠：$597

（換領日期：2025年9月1日至2025年9月30日）

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（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略