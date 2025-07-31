中秋月餅2025｜6大早鳥優惠！雙黃白蓮蓉/開心果/榴槤冰皮/$98起
中秋月餅推介2025｜今年中秋節是10月6日，不少酒店及茶樓已經搶先推出預訂月餅早鳥優惠！《香港01》「好食玩飛」為大家整合6款早鳥優惠中秋月餅！除了有傳統月餅外，更有低糖月餅、朱古力月餅、開心果月餅、榴槤月餅等超多選擇，最平只需$98！即睇內文！
中秋月餅推介【1】帝一榴 —— 極品黑刺貓山皇冰皮月餅／D24麻糬／買1送1 $119起
帝一榴是馬來西亞的國宴級榴槤品牌，今年中秋節推出6款榴槤月餅套裝，包括金裝貓山皇榴槤冰皮月餅、尊貴黑刺貓山皇榴槤冰皮月餅、榴槤三重奏中秋冰皮月餅麻糬、經典貓山王月餅、雙皇貓山皇D24榴槤冰皮月餅及黃金貓山皇榴槤月亮酥。
榴槤月餅均純手工製作，無任何人造香精或防腐劑，是100%純榴槤果泥製成的月餅，採用榴槤果蓉，冰皮有嚼勁不黏牙，內餡味道濃厚、口感超綿密！由即日起至8月20日，預訂榴槤月餅禮盒除了享有買1送1優惠低至$119外，部分套裝更送D24麻糬一盒！
即搶早鳥優惠👉🏻 帝一榴🍨榴槤冰皮月餅買一送一$119起🥮
金裝貓山皇榴槤冰皮月餅禮盒（8個裝）送D24榴槤麻糬1盒｜原價$488
早鳥優惠（8月1日至20日）：$378
獨家優惠（8月21日至10月4日）：$398
尊貴黑刺貓山皇榴槤冰皮月餅禮盒（4件裝）｜原價$398
早鳥優惠（8月1日至20日）：$278
獨家優惠（8月21日至10月4日）：$298
榴槤三奏中秋冰皮月餅麻糬禮盒（4件月餅+4件麻糬）｜原價$458
早鳥優惠（8月1日至20日）：$318
獨家優惠（8月21日至10月4日）：$338
經典貓山王月餅（4粒裝）+一盒D24麻糬（4粒裝）｜原價$426
早鳥優惠（8月1日至20日）：$218
獨家優惠（8月21日至10月4日）：$228
雙皇貓山皇D24榴槤冰皮月餅禮盒（4件裝）｜原價$338
優惠價：$188
黃金貓山皇榴槤月亮酥中秋禮盒（2盒；4件裝）｜原價$476
優惠價（2盒）：$238｜平均$119
（換領日期：2025年9月18日至9月30日）
即搶早鳥優惠👉🏻 帝一榴🍨榴槤冰皮月餅$119起🥮
中秋月餅推介【2】朗廷酒店 —— 米芝蓮推介！雙黃白蓮蓉+奶黃月餅／74折起
香港朗廷酒店米芝蓮星級食府唐閣推出兩款中秋月餅，包括雙黃白蓮蓉月餅及迷你奶黃月餅。雙黃白蓮蓉月餅入口甘香油潤；迷你奶黃月餅甜而不膩，粉紅色禮盒包裝用來送禮絕不失禮！
此外，唐閣亦推出月餅禮盒及豪華中秋禮盒，月餅禮盒包含雙黃白蓮蓉月餅、一級鐵觀音及自家製XO醬；豪華中秋禮盒則有金鮑魚、自家製XO醬、自家製琥珀合桃及一級鐵觀音！由即日起至9月7日，預訂月餅更可享有早鳥74折優惠！
即搶早鳥優惠👉🏻唐閣✨雙黃白蓮蓉+奶黃月餅74折起🥮
雙黃白蓮蓉月餅（4件裝）｜原價$468
早鳥優惠：$348
雙黃白蓮蓉月餅（限量木盒裝）｜原價$598
早鳥優惠：$448
迷你奶黃月餅（6件裝）｜原價$438
早鳥優惠：$328
迷你奶黃月餅（限量木盒裝）
早鳥優惠：$568
唐閣月餅禮盒 （限量木盒裝）
早鳥優惠：$968
早鳥優惠：$1,888
（換領日期：2025年8月1日至10月6日）唐閣豪華中秋禮盒
即搶早鳥優惠👉🏻 唐閣✨雙黃白蓮蓉+奶黃月餅74折起🥮
中秋月餅推介【3】張公館 —— 香港製造全自家製！經典港式月餅／$98起
張公館擁有百年餅藝，堅持香港製造全為自家製月餅，並在今年中秋隆重呈獻2款經典港式月餅「流心奶黃月餅」及「雙黃白蓮蓉月餅」。
「流心奶黃月餅」嚴選頂級咸蛋黃與天然牛油秘制餡料，餅皮又酥又薄、奶黃濃郁、甜而不膩；「雙黃白蓮蓉月餅」精選油潤甘香的完整鹹蛋黃、湘蓮熬製幼滑白蓮蓉，經典風味絕對是中秋必備！由即日起至8月31日，預訂月餅即可享有早鳥優惠低至$98！
即搶早鳥優惠👉🏻 張公館🫖經典港式月餅$98起74折起🥮
流心奶黃月餅（2件裝）｜原價$138
早鳥優惠：$98
流心奶黃月餅（6件裝）｜原價$368
早鳥優惠：$238
雙黃白蓮蓉月餅（4件裝）｜原價$368
早鳥優惠：$238
（換領日期：2025年9月13日至10月6日）
即搶早鳥優惠👉🏻 張公館🫖經典港式月餅$98起🥮
中秋月餅推介【4】帝苑酒店 —— 16款月餅禮盒！低糖蛋黃白蓮蓉／七星伴月／7折起
帝苑酒店推出16款中秋月餅禮盒優惠，除了有常見的七星伴月禮盒、雙黃白蓮蓉月餅、迷你奶皇月餅等禮盒外，帝苑酒店更提供迷你低糖蛋黃白蓮蓉、迷你陳皮豆沙、迷你五仁果子月餅等，可以嘗盡多種口味而且健康無負擔！
此外，帝苑酒店亦有不同月餅套裝，可以搭配蛋卷、腰果酥、雜錦蝴蝶酥、中國茶餅等。由即日起至8月20日預訂，更可享有早鳥優惠，最平$253！
即搶早鳥優惠👉🏻 帝苑酒店🫘16款月餅禮盒低至7折🥮
迷你七星伴月禮盒｜原價$738
早鳥優惠：$627.3
五福禮盒｜原價$608
早鳥優惠：$456
迷你月餅禮盒｜原價$428
早鳥優惠：$321
迷你月餅配蝴蝶酥禮盒｜原價$408
早鳥優惠：$306
迷你奶皇雜錦月餅禮盒｜原價$408
早鳥優惠：$285
迷你奶黃月餅配中國茶｜原價$408
早鳥優惠：$285
六黃白蓮蓉月餅｜原價$338
早鳥優惠：$253
三黃白蓮蓉月餅｜原價$508
早鳥優惠：$431
雙黃白蓮蓉月餅｜原價$468
早鳥優惠：$351
迷你低糖蛋黃白蓮蓉月餅｜原價$428
早鳥優惠：$321
迷你陳皮豆沙月餅｜原價$428
早鳥優惠：$321
迷你奶皇月餅｜原價$408
早鳥優惠：$285.6
迷你金華火腿月餅｜原價$428
早鳥優惠：$321
迷你五仁果子月餅｜原價$428
早鳥優惠：$321
明月雙輝組合Festive Combo Set A
早鳥優惠：$798
人月團圓組合 Festive Combo Set B
早鳥優惠：$638
（換領日期：2025年8月29日至10月3日）
即搶早鳥優惠👉🏻 帝苑酒店🫘16款月餅禮盒低至7折🥮
中秋月餅推介【5】恆香老餅家 —— 百年歷史月餅+創新Nutella、開心果月餅／5折起
恆香老餅家已經有100年製作月餅的歷史，堅持為港人帶來具有本土風味的傳統月餅，包括自家廠房秘製的清香白蓮蓉月餅及古法技藝金華火腿五仁月餅，保證每一口都是真材實料的古早風味。
除了傳統月餅，恆香老餅家亦推出多種創意月餅，包括Nutella榛子可可軟心月餅、開心果麻糬酥皮月餅、香芋麻糬酥皮月餅、日式茗茶月等。由即日起至9月30日，以指定平台預訂指定月餅套餐更有獨家早鳥優惠，再送6件老婆餅！
即搶早鳥優惠👉🏻 恆香老餅家🍫百年歷史+創新口味月餅5折起🥮
人氣麻糬月餅套餐（流心奶黃月餅（8件裝）；香芋麻糬酥皮月餅（6件裝）；開心果麻糬酥皮月餅（6件裝）；獨家送6件老婆餅）｜原價$1,159
早鳥優惠：$611
人氣創新月餅套餐（流心奶黃酥皮月餅（6件裝）；日式茗茶月餅（8件裝）；Nutella 榛子可可軟心月餅（6件裝）；獨家送6件老婆餅）｜原價$1,149
早鳥優惠：$604
經典組合（雙黃白蓮蓉月餅（4件裝）x3盒；獨家送6件老婆餅） | 原價$1,312
早鳥優惠：$738
傳統組合（金華火腿五仁月餅 （4件裝）x3盒；獨家送6件老婆餅）｜原價$1,399
早鳥優惠：$804
雙黃白蓮蓉月餅（4件裝）｜原價$409
早鳥優惠：$246
金華火腿五仁月餅（4件裝）｜原價$438
早鳥優惠：$268
四喜滿堂月餅（4件裝）｜原價$428
早鳥優惠：$258
流心奶黃月餅（8件裝）｜原價$468
早鳥優惠：$236
日式茗茶月餅（8件裝）｜原價$468
早鳥優惠：$236
Nutella 榛子可可軟心月餅（6件裝）｜原價$308
早鳥優惠：$188
流心奶黃酥皮月餅（6件裝）｜原價$288
早鳥優惠：$180
香芋麻糬酥皮月餅（6件裝）｜原價$288
早鳥優惠：$180
開心果麻糬酥皮月餅（6件裝）｜原價$318
早鳥優惠：$195
（換領日期：2025年9月13日至10月12日）
即搶早鳥優惠👉🏻 恆香老餅家🍫百年歷史+創新口味月餅5折起🥮
中秋月餅推介【6】沙田帝逸酒店 —— 金沙奶皇麻糬+三色月餅／獨家送$200現金券
沙田帝逸酒店在今個中秋推出了5款特色月餅，包括雙黃白蓮蓉月餅、雙黃蓮蓉月餅、金沙奶皇麻糬月餅、奶皇麻糬月餅及黑芝麻麻糬月餅，其中創新口味的金沙奶皇麻糬月餅、奶皇麻糬月餅及黑芝麻麻糬月餅採用特色玫瑰造型，用來送禮就最適合！由即日起至9月17日，以指定平台預訂沙田帝逸酒店月餅滿2盒即送2張HK$100逸軒點心現金券！
即搶早鳥優惠👉🏻 沙田帝逸酒店🌹金沙奶皇麻糬+三色月餅送現金券🥮
雙黃白蓮蓉月餅 (2盒；4件裝）｜原價HK$896
早鳥優惠：$672
雙黃蓮蓉月餅 (2盒；4件裝）｜原價HK$896
早鳥優惠：$672
金沙奶皇麻糬月餅（2盒；6件裝）｜原價HK$796
早鳥優惠：$597
三色月餅禮盒（玫瑰奶皇麻糬月餅；黑芝麻麻糬月餅；金沙奶皇麻糬月餅（6件裝））｜原價$796
早鳥優惠：$597
（換領日期：2025年9月1日至2025年9月30日）
即搶早鳥優惠👉🏻 沙田帝逸酒店🌹金沙奶皇麻糬+三色月餅送現金券🥮
（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略