MAMA香港啟德｜9.30開賣！BLACKPINK出席？附港韓星預測陣容

mama香港2025｜mama香港名單｜MAMA音樂頒獎禮與香港闊別7年，今年終於在香港舉行啦！MAMA音樂頒獎禮將於2025年11月28日（星期五）至29日（星期六）在香港啟德體育園主場館舉行，9月30日正式開賣！即刻看內文了解如何搶飛、場地及交通！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

MAMA香港2025｜跟香港闊別7年！終回歸！

K-POP大型頒獎典禮MAMA，時隔7年宣布重返香港舉行，選址為香港現時最大表演場館——啟德體育園主場館，將於11月28日及29日一連2日舉行，粉絲們不想錯過現場欣賞自家偶像及歌手演出的話，即睇購票方法、票價、發售日期、座位表、演岀名單啦！

MAMA音樂頒獎禮2025😍香港站😍購票資訊及連結

MAMA香港2025｜MAMA頒獎典禮流程

根據過往MAMA頒獎典禮的流程，都是分開2至3日舉行，主要邀請韓國演藝圈演員及歌手們出席、頒獎及表演，例如2024年11月21至23日就分別在美國洛杉磯及日本大阪舉行，朴寶劍擔任美國場的主持人，而金泰梨擔任23日日本場的主持人，頒發了多項獎項包括年度歌手獎、年度歌曲獎、年度專輯獎、年度全球偶像等等。MAMA 2025將在香港舉行，所有獎項及表演都將在啟德上演，令人非常期待！

MAMA香港2025｜票價

9月30日下午3時正式開賣！門票$1,299起！

$2,599（專用入場通道座位）

$2,399／$2,299／$2,099／$1,699／$1,499／$1,299／$1,099／＄899（座位）

$1,699／$1,299（視線受阻座位）



MAMA音樂頒獎禮2025😍香港站😍購票資訊及連結

MAMA香港2025｜購票方法

大家可以經購票平台Cityline購買MAMA門票。

MAMA音樂頒獎禮2025😍香港站😍購票資訊及連結

MAMA香港2025｜預測陣容

韓星篇：

BTS 防彈少年團、BLACKPINK、SEVENTEEN、Stray Kids、aespa、BABYMONSTER、ZB1（ZERObaseONE）、TXT、LE SSERAFIM、IVE、G-DRAGON（權志龍）、IU、太妍

香港篇：

周潤發、劉德華、陳奕迅、Anson Lo盧瀚霆、G.E.M. 鄧紫棋、林家謙、炎明熹、姜濤

MAMA香港2025｜直播&轉播

過去MAMA頒獎禮有可能於Mnet的YouTube頻道直播，也可能有電視台 / 串流平台轉播，不過論震撼和氣氛當然比不上親身入場！

MAMA音樂頒獎禮2025😍香港站😍購票資訊及連結

MAMA香港2025 | 交通方法

港鐵：

【1】港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。

【2】港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。



巴士：

【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館

2E｜白田（北）- 九龍城碼頭

6C｜美孚 - 九龍城碼頭

6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭

85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭

241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭



【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：

3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）

5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

11K｜竹園邨 - 紅磡站

12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園

21｜彩雲 - 紅磡站

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）

106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）

608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣



【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：

3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）

5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）

11K｜紅磡站 - 竹園邨

12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）

21｜紅磡站 - 彩雲

85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心

106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙



自駕：啟德體育園泊車攻略｜附近16大停車場推介！1分鐘到場館＋$18起

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略