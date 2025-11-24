MAMA2025強勢回歸香港啟德！網上直播／演出名單／違禁品一覽

mama香港2025｜mama香港名單｜MAMA音樂頒獎禮與香港闊別7年，今年終於盛大回歸香港！頒獎禮將於11月28日（星期五）至29日（星期六）在香港啟德體育園主場館舉行，主辦方已完整發佈明星陣容，可謂星光星光熠熠！同時亦設有直播供粉絲觀看！即看內文了解演出名單、違禁品等重要資訊！



MAMA香港2025｜闊別7年終回歸香港！

K-POP大型頒獎典禮MAMA，時隔7年宣布重返香港舉行，選址為香港現時最大表演場館——啟德體育園主場館，將於11月28日及29日一連2日舉行。已購票到現場支持自家偶像的粉絲們，謹記留意以下入場資訊。另外，屆時將有現場直播，想知詳情就閱讀下去！

MAMA香港2025｜購票方法

VISA信用卡10月17日優先購票！上午10時至下午2時VISA INFINITE信用卡優先購票，晚上6時至翌日下午2時VISA信用卡優先購票。10月20日早上10時公開售票！

VISA INFINITE 信用卡優先購票

10月17日 (星期五) 10AM ~ 2PM HKT

購票平台 | Cityline



VISA 信用卡優先購票

10月17日 (星期五) 6PM ~ 10.18 (星期六) 2PM HKT

購票平台 | Cityline



公開發售

10月 20日 (星期一) 10AM HKT ~

購票平台 | Cityline, Damai, Trip.com, Qoo10



MAMA香港2025 | 門票取票方法

自助取票：Cityline已於11月14日開始發出附有「取票編碼」及「取票密碼」的電郵。粉絲們可攜同「取票編碼」及「取票密碼」到 「Cityline自助服務站」 領取門票。

送遞或智能櫃取票：將於2025年11月14日起陸續收到門票。

MAMA香港2025｜座位表

MAMA2025座位表（官方圖片）

MAMA香港2025｜演出名單

11月28日（Chapter 1）：朴寶劍（主持人）、ALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、i-dle、IVE、MEOVV、MIRROR、NCT WISH、SUPER JUNIOR、TREASURE、TWS、YEONJUN（崔然竣）

11月29日（Chapter 2）：金憓秀（主持人）、aespa、ALL DAY PROJECT、CORTIS、G-Dragon（權志龍）、IDID、izna、KickFlip、Kyoka（山本恭華）、RIIZE、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER （TXT）、ZEROBASEONE、WING（BEATPELLAHOUSE）

MAMA香港2025 | 頒獎嘉賓

頒獎嘉賓名單橫跨多個橫跨影視、音樂及綜藝界別，當中最矚目為奧斯卡最佳女主角得主楊紫瓊及三屆金像獎最佳男主角得主周潤發。

另外25位頒獎嘉賓名單：

高允貞、魯尚炫、盧允瑞、朴炯植、申昇勳、辛叡恩、辛炫知、ARDEN CHO、安恩眞、安孝燮、李光洙、李到晛、李洙赫、李濬榮、李浚赫、任時完、張度硏、全余贇、曹世鎬、曹柔理、曹扞決、朱智勛、車珠英、崔大勲、李惠利

MAMA香港2025｜網上直播

網上直播：HBO Max、Mnet Plus app、Mnet K-POP YouTube頻道

電視台：Mnet



MAMA香港2025｜違禁品

【1】場館內嚴禁攜帶專業攝影及錄影器材。觀眾進入場館前，須接受手提袋/背包檢查。



【2】啟德體育園場內場外均為嚴禁吸煙，只有在大型活動舉辦期間，才可以前往場館外的「指定吸煙區」吸煙



【3】只可在指定區域內飲用酒精類飲料



【4】未經授權的錄音設備、錄音、磁帶、影片或類似物品可能會被沒收並銷毀或刪除

【5】不能使用超過35厘米的自拍棒



【6】應援牌尺寸不可大於38厘米（長）× 20厘米（闊）× 30厘米（高），園方稱會與個別粉絲會溝通，盡量配合應援活動。



【7】任何的人士不得攜帶、持有或在場內任何地方使用大型物品、煙火、焰火、雷射裝置、遙控航空裝置或玩具 (例如：無人機、模型直昇機)、專業攝影機、錄影/錄音機、自拍桿、平板電腦、大型標誌和凳子/折疊椅。



【8】請勿攜帶任何（包括上述）限制物品，否則這些物品可能需要放置在行李寄存櫃檯、自助儲物櫃、場地外或丟棄。



MAMA香港2025｜入場注意事項

【1】不論任何年齡人士，每張門票只供一人進場，入場時必需持有有效門票進場。3歲以下恕不招待。



【2】場地不鼓勵觀眾攜帶袋子/背包。每位人士進入場地前將被搜身。



【3】每位人士進入場地前可能需要經安檢。



【4】遲到人士只能在活動中適當的中場休息期入場。



【5】如果有人選擇離開，則不得再次進入會場。離場人士若要再次入場，可能需要掃瞄其門票，未掃瞄者可能會被拒絕再次入場，並不予退款。



MAMA香港2025 | 交通方法

港鐵：

【1】港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。

【2】港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。



巴士：

【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館

2E｜白田（北）- 九龍城碼頭

6C｜美孚 - 九龍城碼頭

6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭

85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭

241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭



【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：

3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）

5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

11K｜竹園邨 - 紅磡站

12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園

21｜彩雲 - 紅磡站

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）

106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）

608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣



【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：

3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）

5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）

11K｜紅磡站 - 竹園邨

12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）

21｜紅磡站 - 彩雲

85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心

106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙



自駕：啟德體育園泊車攻略｜附近16大停車場推介！1分鐘到場館＋$18起

