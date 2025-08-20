沙田帝逸酒店自助餐｜全新蟹主題！快閃買1送1　任食生蠔、龍蝦！

沙田帝逸酒店自助餐獨家限時優惠！沙田帝逸酒店Alva House推出全新蟹主題自助餐，現在還有快閃買1送1優惠，人均$257就可以任食即開生蠔、龍蝦、青口及冰鎮蟹盛（麵包蟹、鱈場蟹腳），同行4歲以下兒童更是免費！優惠將於8月31日結束，立即睇內文搶優惠！



沙田帝逸酒店Alva House 全新蟹主題自助餐

踏入蟹季，沙田帝逸酒店Alva House近日推出全新蟹主題自助餐「環球蟹饌盛宴自助晚餐」，Alva House精選來自世界各地的時令海鮮，並特意推出多款不同地區的鮮蟹菜式，在270尺自助餐桌上呈獻與別不同的極上鮮味體驗！

環球蟹饌盛宴自助晚餐。（官方圖片）

廚師推介港式薑蔥炒蟹 任食即開生蠔、龍蝦、鱈場蟹腳

廚師特別推介港式薑蔥炒蟹、京滬蟹粉花雕蒸蛋、四川剁椒蒸魚、泰式冬蔭公蟹肉意大利飯、泰式咖哩肉蟹、冰鎮蟹盛 (麵包蟹、鱈場蟹腳)，香印提子及白桃主題甜品！星期五至日更會供應日式磯燒鮑魚、鮮三點蟹及加菲蟹！

現場還有冰鎮海鮮，例如凍龍蝦、青口及即開生蠔，亦可以自選鐵板燒及爐端燒，而甜品就有自家製意大利雪糕及Häagen-Dazs雪糕！

快閃優惠買2送2 人均$257起

沙田帝逸酒店自助餐原價$470起，8月25日起至8月31日，推出限時7日買1送1優惠，人均只需$257起！優惠兌換日期由9月1日至10月31日為止！4歲以下兒童更免費入場！

自助午餐（星期一至五 12:00 - 14:30）

成人 (2位) HK$513.6｜原價$941.6 | 人均$256.8



自助早午餐（星期六至日及公眾假期 11:30 - 15:00）

成人 (2位) HK$717.6｜原價$1,315.6 | 人均$358.8



自助晚餐（星期一至四 18:00 - 21:30）

成人 (2位) HK$921.6｜原價$1,689.6 | 人均$460.8



自助晚餐（星期五至日、公眾假期及其前夕 18:00 - 21:30）

成人 (2位) HK$1,005.6｜原價$1,843.6 | 人均$502.8



*已包加一服務費



沙田帝逸酒店自助餐 Alva House 快閃買1送1優惠



開售時間：2025年8月25日 - 2025年8月31日

優惠兌換日期：2025年9月1日 - 2025年10月31日



沙田帝逸酒店自助餐Alva House另有82折優惠

午餐（星期一至五 12:00 - 14:30）

成人 (每位) HK$393.8｜原價$470.8

兒童 (5-11歲) HK$209.8｜原價$250.8



早午餐（星期六至日及公眾假期 11:30 - 15:00）

成人 (每位) HK$550.2｜原價$657.8

兒童 (5-11歲) HK$329.4｜原價$393.8



晚餐（星期一至四 18:00 - 21:30）

成人 (每位) HK$706.6｜原價$844.8

兒童 (5-11歲) HK$421.4｜原價$503.8



晚餐（星期五至日、公眾假期及其前夕 18:00 - 21:30）

成人 (每位) HK$771｜原價$921.8

兒童 (5-11歲) HK$449｜原價$536.8



沙田帝逸酒店自助餐 Alva House



地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓

電話：3653 1168



