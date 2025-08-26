中秋盆菜5大推介｜鼎爺盆菜送XO醬/巨型龍蝦盆菜/早鳥優惠$458起

中秋盆菜2025｜中秋除了玩燈籠、吃月餅外，一家人一起吃盆菜感受中秋氣氛就最適合不過！《香港01》「好食玩飛」整合5大抵食的中秋盆菜，除了有傳統中秋盆菜，還有創新的巨型酥皮龍蝦盆菜及健康的少鹽少油盆菜，早鳥優惠最平只需$458起！



中秋盆菜推介【1】鼎爺廚房｜極上鮑參鼎級盆菜／早鳥優惠$1,488起+獨家送XO醬

李家鼎（鼎爺）創立的自家品牌「鼎爺廚房」推出「鼎爺手工盆菜」及「極上鮑參鼎級盆菜」，盆菜每日新鮮即製，可以加熱即食，其中「極上鮑參鼎級盆菜」內有秘汁靚鮑魚、特級爽口海參、鮑汁燴花膠筒、北海道元貝等食材；湯底以精華鮑汁配以100%新鮮肥美蠔肉熬製，無添加豆粉和糖，味道天然且帶有鹹鮮味，早鳥優惠$1,488起，再送XO醬！

鼎爺廚房

鼎爺手工盆菜

早鳥優惠（8人份）：$1,488（原價$1,788）

早鳥優惠（10人份）：$1,988（原價$2,288）

極上鮑參鼎級盆菜

早鳥優惠（12人份）：$2,188（原價$2,488）

中秋盆菜推介【2】月膳工房｜少油少鹽健康盆菜+獨家秘製菜底／早鳥優惠$1,068起

月膳工房在今年中秋呈獻中秋盆菜及團團圓圓套餐，盆菜包含蠔皇吉品鮑、滋補花膠、原條南美海參、大蝦等足料食材，搭配獨家秘製菜底，每日即日鮮製，且堅持少油少鹽少糖無激素無味精，健康又美味！團團圓圓套餐則另提供好意頭的富貴炒飯及紅燒竹笙雞絲翅。現在早鳥優惠只需$1,068起！

月膳工房

中秋盆菜

早鳥優惠（4-6人份）：$1,068（原價$1,188）

早鳥優惠（8-12人份）：$1,608（原價$1,788）

團團圓圓套餐（盆菜+富貴炒飯+紅燒竹笙雞絲翅）

早鳥優惠（4-6人份）：$1,338（原價$1,488）

早鳥優惠（8-12人份）：$1,788（原價$1,988）

中秋盆菜推介【3】Fast Gourmet｜全港首創巨型酥皮龍蝦盆菜！早鳥優惠$458起

Fast Gourmet推出全港首創巨型酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜，盆菜有波士頓龍蝦、北海道珍寶帶子、鮮鮑魚、藍青口等上乘海鮮，以及泰國魚餅及扎肉等泰式美食。湯底則有法式龍蝦湯、冬陰龍蝦湯、意式蕃茄湯及忌廉蘑菇湯。只要將酥皮撕成小件蘸湯汁，更可以同時體驗酥皮湯帶來的樂趣！現在預訂即可享早鳥價$458起，更有買大送細優惠！

Fast Gourmet

酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜

早鳥優惠（1-2人份）：$458（原價$528）

早鳥優惠（4-6人份）：$1,288（原價$1,688）

早鳥優惠（買大（原價）送細）：$1,688／2盆（原價$2,216）

中秋盆菜推介【4】神燈海鮮酒家｜10頭鮑魚＋鮑汁花膠海味盆菜／早鳥優惠$1,238起

神燈海鮮酒家推出中秋盆菜—神燈海味盆菜，內有10頭鮑魚、鮑汁花膠、日本宗谷元貝瓜脯、紅燒海參、蠔汁扣鵝掌、蠔油燜花菇、自家製炸蝦丸、清甜蓮藕等共18款高質食材，盆菜最多可供12位用，更可享免運費直送到港九新界及東涌，連村屋都送到！現在早鳥優惠最平只需$1,238！

神燈海鮮酒家｜神燈海味盆菜／早鳥優惠$1,238起（官方圖片）

神燈海鮮酒家

早鳥優惠（6人份）：$1,238（原價$1,588）

早鳥優惠（12人份）：$2,388（原價$2,988）

中秋盆菜推介【5】永年士多｜龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜／送咖喱辣醬、麻辣醬、紅酒

永年士多以獨特的車仔麵和醬料聞名，近年轉型成連鎖餐廳後推出兩款全新中秋盆菜。「花膠發財好市大盆菜」內有鮑魚、花膠、鴨腳、鮑冬菇等；「龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜」則另有龍蝦、冬菇、花膠等。現在預訂即可享有早鳥優惠$988起，再送$500永年現金券、永年咖喱辣醬、麻辣醬及紅酒一支！

永年士多

花膠發財好市大盆菜

早鳥優惠（6位）：$988（原價$1,488）

早鳥優惠（10位）：$1,288（原價$1,888）

龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜

早鳥優惠（6位）：$1,388（原價$1,488）

早鳥優惠（10位）：$1,888（原價$1,988）

