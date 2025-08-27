渣打馬拉松2026｜公眾報名日期+方法/比賽路線/費用/獎金一文看

渣打馬拉松2026將於1月18日舉行！賽事一如以往分為馬拉松、10公里賽事及輪椅賽項目，參賽名額合共74,060人。大會今年特設新賽事「躍動少年跑」，開放予10至15歲青少年參加。想知報名日期、比賽路線、報名費用等詳情，即睇下文！



渣打馬拉松2026｜明年1.18舉行 公眾可於9.8報名

香港一年一度的盛事渣打馬拉松（渣馬）將於1月18日舉行。一般公眾人士可由9月8日早上10時起進入大會網站報名，參賽名額合共74,060人，賽事路線維持以維園為終點。大會今年特設新賽事「躍動少年跑」，開放予10至15歲青少年參加，該項目將於明年1月17日在啟德舉行。

此外，今年繼續設有馬拉松特別獎勵計劃，參加全馬挑戰組的本地跑手如在指定時間內完成比賽，每人可獲獎金$1,000。

男子：完成時間少於3:00:00

女子：完成時間少於3:30:00



渣打馬拉松2026｜參賽資格及年齡要求

報名參加馬拉松（全馬）的跑手，於2026年必須年滿20歲，且必須證明曾於2024年1月1日至2025年7月31日期間，完成過最少一次十公里或以上距離的賽事；而半馬拉松及十公里賽事的參賽者則須年滿16歲。

渣打馬拉松2026｜賽事起步時間及時限

渣打馬拉松的各個組別起步時間略有不同，最早一組為上午5時10分起步的十公里輪椅賽。此外，各組別設有時間限制，其中「全馬」時限為6小時；「半馬挑戰組」為2小時15分鐘、「半馬非挑戰組」為3小時，「十公里」則為2小時。

馬拉松挑戰組：上午6時正

半馬拉松挑戰組：上午5時30分

十公里挑戰組：上午5時30分

十公里輪椅賽：上午5時10分



渣打馬拉松2026｜報名日期及方法

渣打馬拉松2026的公眾抽籤將由2025年9月8日（星期一）上午10時開始，至9月17日（星期三）晚上7時截止。而輪椅賽組別的報名期則由9月8日上午10時開始，至11月7日（星期五）晚上7時為止。

至於10公里非挑戰組隊制賽，每隊人數為2至10人，包括1名隊長。參賽隊伍須於「公眾抽籤」時段報名，由隊長透過報名系統登記。一經成功登記，電腦編制的隊伍編號將會隨着確認電郵一併發送到隊長登記之電郵。隊員可在報名頁面按下「加入隊伍」，填寫隊伍編號、隊長登記的電郵地址、個人資料報名。

報名方式主要分為「公眾抽籤」、「傷健人士名額」及「輪椅賽」，其中「傷健人士名額」及「輪椅賽」名額先到先得。渣打馬拉松亦設有「達標跑手優先報名」機制，惟須經大會核實成績方可作實。

渣打馬拉松2026｜抽籤結果通知方式及付款期限

渣打馬拉松2026的首輪抽籤結果將於9月23日下午2時，透過電郵及手機短訊公布。而中籤、候補及未能中籤的報名者，亦會收到相關通知。成功參賽人士，須於限期內繳交報名費，第一輪付款期限為9月23日下午2時至29日晚上11時59分。

至於第二輪抽籤結果將於10月3日下午2時公布，同樣會透過電郵及手機短訊通知，付款期為10月3日下午2時至9日晚上11時59分。

渣打馬拉松2026｜各組別名額及報名費用

渣打馬拉松2026的參賽名額合共74,060人。主要組別的參賽名額及本地跑手報名費用如下：

馬拉松｜名額：18,000個｜本地跑手報名費：$600

半馬拉松｜名額：25,000個｜本地跑手報名費：$520

10公里｜名額：31,000｜本地跑手報名費：$420

輪椅賽｜名額：60（包括10公里及體驗組）｜本地跑手報名費：$350



渣打馬拉松2026｜賽事路線

渣打馬拉松2026所有賽事的終點均為香港維多利亞公園，惟各項賽事的起點有所不同。

馬拉松／半馬拉松起點：九龍尖沙咀彌敦道

十公里起點：香港東區走廊

輪椅賽起點：香港灣仔運動場



渣打馬拉松2026賽事路線圖：

渣打馬拉松2026｜首設「躍動少年跑」 名額2,500個

渣打馬拉松2026今年首設「躍動少年跑」，起點及終點均設於啟德體育園，預料賽道全長約2公里，開放2,500個名額予10至15歲青少年參加。有關詳情尚待大會公布。

(全文完)