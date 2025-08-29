Apple Music 2025｜人均$18！家庭、學生月費　一類人免費3個月

Apple Music最新收費2025｜想找一個適合自己的音樂串流平台嗎？市面上的選擇眾多，各有不同特色，而 Apple Music 憑藉其龐大的音樂庫、獨家空間音訊與無損音樂，為用戶提供了高品質的聽覺享受。如果您對 Apple Music 感興趣，並想知道如何以更划算的費用訂閱，不妨參考以下整理的最新收費優惠和方案詳情。



Apple Music 是什麼?

蘋果公司旗下的音樂串流服務 Apple Music，提供超過一億首歌曲任您播放，且完全沒有廣告干擾。它支援空間音訊和無損壓縮音訊，讓音質躍升至更高層次。您還可以試 Apple Music 即唱功能，隨時隨地都可以享受唱K樂趣。此外，Apple Music 可下載 100,000 首歌到你的資料庫，您可以在所有裝置上，不論是在線或離線都能聆聽。

Apple Music 三大優惠 (Apple Music)

Apple Music新用戶獨家：免費試用期延長至3個月

首次訂閱 Apple Music 的用戶，可享有3個月免費試用，試用期後每月收費為 $68。這讓您有充足的時間探索其龐大的音樂庫和所有獨特功能。

學生方案：每月收費$38，加送Apple TV+

如果你是大專院校學生 (學院或大學修讀副學士、學士、研究生學位或同等高等教育課程的學生)，可以考慮Apple Music 的學生方案。免費任聽 1 個月，其後可享每月 HK$38 學生優惠價，並最長可享 4 年特價月費優惠，價格比標準方案優惠許多！

更好的是訂閱學生方案更免費附贈 Apple TV+，讓您在聽音樂的同時，也能觀看精彩電影和影集，CP值超高！

家庭方案：最多六人共享，人均收費只需$18

家庭方案是多人使用的最佳選擇！每月收費為 $108，一個訂閱可讓最多六位家庭成員共用，每月人均只需 $18。

每位成員都有獨立的帳號和個人化推薦，音樂喜好不混淆。Apple Music 家庭方案不僅價格遠比個別訂閱划算，也能輕鬆滿足全家人的音樂需求。

即日起至2025年9月24日，首次訂閱訂閱 Apple Music 或 Apple Music 家庭收費計劃的用戶更可享三個月免費試用優惠！

