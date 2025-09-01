香港釣蝦場5大推介｜$50起！10萬呎釣蝦場＋即釣即燒＋寵物友善

香港釣蝦場推介｜踏入9月天氣仍然炎熱，不想出汗但又想有特別體驗，不如試試釣蝦！《香港01》「好食玩飛」整合香港5間釣蝦場，有位於市區的室內釣蝦場、寵物友善釣蝦場、更有戶外10萬呎合家歡釣蝦場！



香港釣蝦場推介【1】HABO——6000呎室內釣蝦場！

HABO室內釣蝦場佔地6,000呎，有2個大型釣蝦池，每小時$140起，費用已經包括租借工具、釣鉺及基本烹調（白灼或鹽焗），如果沒有釣蝦經驗，店內的職員會先教導釣蝦方法，例如怎樣上餌，如果有需要都可以尋求職員協助。萬一釣到的蝦不夠食，更可以即時點1斤流沙黃金蝦、秘製蒜香醬油蝦等美食！

地址：新蒲崗六合街9號Artisan Hub地下



香港釣蝦場推介【2】釣蝦王——全港性價比最高！保底8隻蝦

荔枝角室內釣蝦場「釣蝦王」開業僅2年，標榜全港性價比最高的室內釣蝦場，每小時僅需$130（包釣竿及釣鉺）就可以盡情釣蝦！雖然場內只有1個釣蝦池，但釣蝦池面積相當大，可以容納40人。此外，每位也有保底8隻蝦，可以現場免費加工鹽燒或白灼，也可以直接帶走。場內還有超大跳格陣及Party Room，有齊卡啦OK、Switch、麻雀枱等遊戲！

地址：荔枝角長沙灣道883號億利工業中心6樓616室



香港釣蝦場推介【3】HALLOLAND——2個釣魚池＋自助燒烤場

HALLOLAND佔地3000尺，設有釣蝦區、燒烤區、遊戲機、小休梳化區、VIP房等設施，每小時收費$140。釣蝦區擁有2個長方形釣魚池，釣到每一隻蝦都會計分，大頭蝦1分、龍蝦5分，只要上到「蝦佬龍虎榜」頭10名就可以換領豐富獎品！釣完蝦後可以到燒烤區自助燒烤，或者由在場職員協助燒烤、鹽焗或蒸煮，費用全免，而且不設用餐時限​！

地址：觀塘巧明街118號萬年工業大廈 4樓A



香港釣蝦場推介【4】姜泰公釣蝦場——寵物友善！每小時$100起

姜泰公釣蝦場是2024年10月全新開幕的釣蝦場，坐落於屯門西鐵站附近，是香港首個寵物友善的釣蝦場，除了有釣蝦池，還有戶外花園，寵物無須入袋或入車，可以在花園自由奔跑！釣蝦每小時$100起，場內亦提供「即釣即燒」服務，釣完蝦可以選擇清蒸、鹽燒及秘制泰式醬汁品嚐鮮蝦！

地址：屯門新安街16號百勝工業大廈4樓A室



香港釣蝦場推介【5】富來休閒農莊釣蝦場——10萬呎釣蝦場！$50起

富來休閒農莊釣蝦場是位於元朗的室外釣蝦場，除了可以釣蝦，場內還有釣魚場、露營與燒烤、動物與農耕、兒童遊戲設施及各種體驗工作坊，佔地面積近10萬呎！富來休閒農莊釣蝦場入場費$30，釣蝦及釣魚每小時收費$50，可以額外付費燒烤，即席烹調盬燒大蝦或漁獲，三歲或以下的小朋友和寵物更可以免費入場！

地址：元朗錦田水尾村DD107 1750A5 RP



