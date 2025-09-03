港鐵2蚊特惠站｜33地設拍卡地點　網民勁推：每月慳一餐飯錢

港鐵2蚊特惠站｜港鐵車費優惠｜港鐵向來都會推出不同乘車優惠計劃，最吸引的是港鐵特惠站！用成人八達通拍一拍「港鐵特惠站」，並於指定港鐵站入閘，即慳$2！近日，有港男在Threads分享自己的「慳錢大計」，指每次乘搭港鐵前會到「港鐵特惠站」拍卡，一次優惠2蚊，「一個月慳返一餐飯」！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了33大港鐵特惠站地點以及6大注意事頂，即看下文啦！



港鐵2蚊特惠站｜網民：多謝分享！齊齊慳錢！

早前，一位港男在Threads以「慳錢攻略」為題分享自己的「慳錢大計」。（港鐵MTR官方圖片）

港鐵有不同的乘車優惠計劃，例如政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃、港鐵60-64歲殘疾人士乘車優惠計劃、港鐵學生乘車優惠計劃等。另外有一個優惠大家未必知，就是原來用成人八達通拍一拍「港鐵特惠站」，並於指定港鐵站入閘，即慳$2！

早前，一位港男在Threads以「慳錢攻略」為題分享自己的「慳錢大計」，他指每次乘搭港鐵前「都會睇下附近有冇呢部$2機先」，並指「如果距離我5分鐘內行到嘅話一定過去嘟一嘟」，更表示「每日慳少少，一個月慳返一餐飯㗎」。不少網民都紛紛留言「有用！」、「多謝分享！齊齊慳錢！」

港鐵2蚊特惠站｜6大注意位

港鐵的慳$2的乘車優惠，只要以成人八達通於特惠站閲讀器拍卡，並在指定港鐵站入閘，乘搭下一程車程，即慳$2！

不過要注意以下6點：

【1】只限成人八達通適用

【2】優惠只適用於拍卡記錄當日，由指定港鐵站出發的付費車程

【3】樂悠咭持有人往返羅湖、落馬洲站和馬場站岀閘，將收取成人八達通收費，並享有慳$2優惠

【4】如八達通記錄多於1項特惠站優惠，則只有最後一項記錄適用

【5】慳$2優惠可與「早晨折扣優惠」和「全月通」往來非指定車站的連接車程75折優惠一併使用

【6】慳$2優惠不適用於機場快綫、機場快綫的免費港鐵接駁服務、全月通指定路綫、經尖沙咀及尖東站於30分鐘內轉綫時使用



港鐵2蚊特惠站｜33大指定地點

港鐵提供33大指定地點可獲慳$2優惠！（資料圖片）

以下33大指定地點可獲慳$2優惠，地點如下：

港島

1.中環站／香港站／上環站：中環至半山自動扶手電梯系統

2.炮台山站／北角站：和富

3.上環站：偉利廣場

4.黃竹坑站：深灣辦公室大樓

九龍

5.柯士甸站／尖沙咀站：海港城港威商場

6.彩虹站：彩雲商場

7.鑽石山站：鳳德商場

8.尖東站／尖沙咀站：半島中心

9.何文田站：何文田廣場或愛民廣場

10.何文田站／黃埔站：家維商場

11.九龍灣站：企業廣場

12.藍田站：平田商場

13.美孚站：盈暉薈

14.旺角站／奧運站／太子站：大角咀市政大廈

15.南昌站：海盈邨

16.南昌站／奧運站：港灣豪庭廣場

17.石硤尾站：白田商場

18.宋皇臺站／土瓜灣站：欣榮商場

19.土瓜灣站：土瓜灣體育館

20.黃大仙站：啟德花園購物商場

21.油麻地：駿發花園商場

新界

22.第一城站：置富第一城

23.火炭站：沙田商業中心／穗禾商場

24.坑口站：富寧花園商場

25.恆安站／馬鞍山站：頌安商場

26.葵興站：葵盛東商場／葵星中心

27.馬鞍山站：耀安商場

28.大圍站：美林商場／新翠商場

29.大窩口站：葵涌商場／悅來坊／大窩口第二商場

30.將軍澳站：TKO Spot

31.青衣站：長發街市／青衣市政大廈

32.荃灣站：愉景新城／大鴻輝（荃灣）中心

33.荃灣站／荃灣西站：荃新天地

