中秋好去處2025｜賞月活動30+推介　2000盞花燈＋18米長夜光龍

中秋好去處2025｜一年一度的中秋佳節即將來臨，除了與家人團聚賞月、品嚐月餅，想好去哪裡感受最濃厚的節日氣氛了嗎？《香港01》好食玩飛記者就率先整理17大精彩紛呈的中秋活動，從百年傳統的大坑舞火龍、璀璨奪目的維園綵燈會，到文青最愛的手作市集與浪漫打卡勝地，應有盡有！即看下文了解更多！

中秋好去處【1】apm 戶外電影．彩燈．賞月夜

觀塘apm將於中秋節當晚（10月6日）舉辦「戶外電影．彩燈．賞月夜」，讓大家一邊Chill住睇戲，一邊賞月，感受與別不同的中秋氣氛！此外，現場還會佈滿閃亮燈飾、可愛發光月兔及LED光影舞動搖搖板等，讓大家盡情打卡，同時亦設有面部彩繪、造型汽球等攤位，更特別設置寵物專屬打卡區，讓大家帶埋家中毛孩一同賞月！

apm 戶外電影．彩燈．賞月夜

舉辦日期：2025年10月6日

時間：晚上8:00至午夜12:00（晚上7:30開始入場）

地點：apm L2 潮人花園



中秋好去處【2】大澳搖櫓夜彩遊

今個中秋，大澳文物酒店與大澳文化協會合辦「大澳搖櫓夜彩遊」活動，讓大家乘著傳統手工搖櫓舢舨漫遊水鄉，在百年漁村的水道上，一邊賞月，一邊感受香港獨有的水鄉風情！而今年活動一大亮點，是首次加入AR技術，讓參加者可透過科技感受漁村的傳統與變遷。若在活動期間入住大澳文物酒店，或於Tai O Lookout享用中秋限定「月映大澳」下午茶，更可獲贈獨家時段舢舨夜遊體驗門票！

大澳搖櫓夜彩遊

舉辦日期：10月4至7日；10月11至12日

時間：下午5:20至晚上8:20（每節約40分鐘）

集合地點：大澳吉慶前街71號（煜發工作室）



中秋好去處【3】月兔抱泡夢

即日至10月13日，香港首個戶外巨型中秋主題裝置「月兔抱泡夢」登陸啟德體育園！除了有5米高的超巨型發光玉兔讓你盡情打卡之外，由10月4日至10月7日，啟德體育園美食海灣將舉行中秋特備節目「幻彩泡泡燈光派對」，屆時將有一系列的Busking音樂表演、泡泡燈光派對以及香港迪士尼20周年主題AR互動體驗，啱晒與三五知己一同前往慶祝中秋！

月兔抱泡夢

舉辦日期：即日至10月13日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：啟德體育園美食海灣



幻彩泡泡燈光派對

舉辦日期：10月4日至7日



中秋好去處【4】利東街綵燈會

每逢中秋，灣仔利東街都會舉辦綵燈會，今年亦不例外！即日至10月26日期間，利東街舉辦以「喜魚映花月」為主題的綵燈會，現場設有小彩燈工作坊、即影即有體驗活動等豐富的活動。此外，在中秋節當晚（10月6日），還會舉行「LED火龍舞鼓賀中秋」，金龍醒獅團將於當晚8時30分舞動長約18米的LED夜光龍，穿梭於利東街，與各位市民共渡中秋佳節！

「喜魚映花月」綵燈會

舉辦日期：即日至10月26日

時間：上午10:00至晚上11:00（每日下午5時亮燈）

地點：利東街

＊中秋節正日（10月6日）、逢星期五至日及公眾假期，亮燈時間將延長至晚上12時



LED火龍舞鼓慶中秋

舉辦日期：10月6日

時間：下午8:30至晚上9:15

地點：利東街



中秋好去處【5】《Marketoo x 香城 - Moon濱兔朋友》

香港文創市集平台Marketoo首次在觀塘海濱舉辦中秋市集！由10月5日至7日期間，Marketoo將聯同本地插畫家香城舉辦中秋市集，集結約20間本地設計、手作、選物品牌等，屆時還會有音樂會與大家Chill住過中秋，喜歡逛市集的朋友切勿錯過！

《Marketoo x 香城 - Moon濱兔朋友》

舉辦日期：10月5至7日

時間：下午1:00至晚上8:00（10月5、7日）／下午4:00至晚上10:00（10月6日）

地點：九龍觀塘海濱道126號海濱活動空間01



中秋好去處【6】西九文化區海濱草坪

西九文化區海濱草坪將於10月4至7日中秋假期一連四日舉行「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta – Bestie Picnic」野餐活動，除了有3米高巨型My Melody與Kuromi可以盡情打卡，更可以帶著My Melody或Kuromi的野餐套裝在草坪邊食邊賞月！10月6日中秋節當晚，My Melody與Kuromi將首度與粉絲共度賞月時光！

西九文化區海濱另會舉行「Sweet Rivalry Battle Run」，可以領取角色限定造型選手包 挑戰1KM、3KM、5KM賽程！

西九文化區海濱草坪｜My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta – Bestie Picnic

舉辦日期：10月4日至7日

時間：中午12:00至晚上11:00

地點：西九文化區海濱草坪（不設指定野餐體驗區）



中秋好去處【7】澳門煙花比賽匯演

澳門國際煙花比賽匯演是澳門每年一度的國際級煙花盛事，今年的煙花比賽匯演將橫跨中秋節，在澳門旅遊塔對開海面上演來自英國及巴西煙花公司的兩場比賽匯演，每場煙花時長約18分鐘。

最佳觀賞位位於皇家葡萄餚餐廳戶外平台、360°旋轉餐廳、南灣．雅文湖畔、沙格斯大馬路孫逸仙大馬路觀音蓮花苑至觀音像海濱休憩區、澳門科學館海堤、湖濱路（YOHO金銀島名勝世界酒店側）及氹仔海洋大馬路。

第33屆澳門國際煙花比賽匯演

舉辦日期：10月6日

時間：晚上9:00及9:40

地點：澳門旅遊塔對開海面

費用：免費



中秋好去處【8】荃灣廣場

荃灣廣場「秋日咖啡露營祭」將橫跨中秋節，除了有Coffee Mood 品味咖啡市集、親子野炊體驗及mini咖啡師工作坊外，更有8大打卡熱點，當中就有中秋節限定的月兔燈籠陣及戶外光影長廊，室內長廊掛上逾百個糖果色燈籠搭配超大萌兔與滿月造景；戶外長廊則設置了效果光影效果，夜晚拍照更夢幻！

荃灣廣場｜秋日咖啡露營祭

舉辦日期：即日至10月8日

地點：荃灣廣場L1長廊及L5 PLAY GARDEN



中秋好去處【9】大坑舞火龍

銅鑼灣大坑舞火龍是至古以來的傳統習俗，相傳在十九世紀的一次中秋節前夕發生瘟疫，其中一名村民得到菩薩報夢，在中秋期間連續3晚圍繞整個村落舞火龍、敲鑼打鼓，就能驅走瘟疫，最後成功驅走瘟疫，成為了地區的習俗。至今更被列入為國家級非物質文化遺產，每年都吸引大批觀眾。

而今年的舞火龍活動將於10月5日至7日，晚上約7時30分至10時30分舉行。此外，於10月6日，晚上約10時30分至11時30分，舞火龍活動亦會於鄰近的維多利亞公園舉行。

大坑舞火龍

舉辦日期：10月5日至7日

時間：晚上約7:30至10:30

地點：銅鑼灣大坑（最佳觀看點：浣紗街）

費用：免費



大坑舞火龍（維多利亞公園）

舉辦日期：10月6日

時間：晚上約10:30至11:30

地點：維多利亞公園



中秋好去處【10】維多利亞公園綵燈會

今年中秋，維多利亞公園會在即日至10月7日，於一號至六號足球場舉行綵燈會及市集。今屆綵燈會以「『喜樂．全城』──傳承躍動 喜迎全運」為題，綵燈設計意念圍繞全國運動會和殘特奧會，並融合金、木、水、火、土五行元素，打造出6大主題燈飾。

其中《金耀全運 活力飛揚》是全運會和殘特奧會吉祥物燈飾、《綠蔭繁盛 萬象欣榮》則是熊貓、駿馬、竹林等燈飾，更有資深紮作師傅許嘉雄先生製作的《舟影華燈．月滿非遺》，充滿香港非物質文化遺產元素，打卡感十足！

維多利亞公園綵燈會

舉辦日期：即日至10月7日

時間：晚上6:30至11:00（中秋節正日10月6日延長亮燈至凌晨12時）

地點：銅鑼灣興發街1號 維多利亞公園（一號至六號足球場）



中秋好去處【11】灣仔藍屋中秋花燈

灣仔「We嘩藍屋」花燈節可說是每年必去的打卡景點，今年將以「悅夜月藍」為主題，並邀請多位本地藝術家、插畫家、灣仔街坊及各方藍屋好友參與手繪花燈活動 ，展出超過 700個花燈。此外，活動還會舉辦多項中秋工作坊，其中包括製作時令果酒、製作剪紙燈籠及手掣兔仔毛毛條燈籠等。詳情可留意「We嘩藍屋」社交平台專頁！

灣仔藍屋花燈節

舉辦日期：即日至10月20日

地點：灣仔石水渠街72A號藍屋建築群、欄杆、空地及地鋪

費用：免費



中秋好去處【12】文化中心露天廣場綵燈會

由政府舉辦的乙巳年中秋綵燈會將在文化中心露天廣場舉行，綵燈展以《全運綻放》為主題，利用層疊雕刻工藝與光影動態技術，展出13個全運會和殘特奧會運動項目的圖標，在圓形、三角形及菱形的鏡面燈箱中閃耀和舞動。綵燈展由即日至10月19日舉行，亮燈時間為晚上6時半至11時，而中秋節正日（10月6日）更會延長亮燈至凌晨12時。

文化中心露天廣場綵燈會

舉辦日期：即日至10月19日

時間：晚上6:30至11:00（10月6日延長亮燈至凌晨12時）

地點：尖沙咀梳士巴利道香港九龍香港文化中心十號

費用：免費



中秋好去處【13】美孚饒宗頤文化館中秋市集+2,000盞花燈

饒宗頤文化館今年繼續在中秋佳節10月4日至7日舉行年度開放日，邀請市民走進藏身於城市中的活化歷史建築群，體驗豐富中秋活動，包括大型中秋市集《百目共賞 想FUN賞月上饒館》、第八屆分手展覽、2,000盞由市民繪畫的花燈、插畫師聯乘的扭蛋區、古董影樓相機即影即有活動。今年主辦亦特地開放活動給寵物，並提供來往荔枝角D2 Place及饒館的接駁巴士，方便大家和寵兒共度中秋！

美孚饒宗頤文化館中秋市集

舉辦日期：10月4日至7日

時間：下午2:00至晚上9:00（4-6日）/ 下午12:00至晚上7:00（7日）

地點：美孚青山道800號 饒宗頤文化館 (室內 + 戶外市集攤檔)

費用：免費



中秋好去處【14】大埔Lake House「Rosey Twlight 2025」

大埔Lake House每年中秋節都會有賞月活動，今年亦不例外，即日至10月7日，下午6時至11點，將舉行「Rosey Twlight 2025」中秋活動。活動有多個打卡位，例如白鷺湖上10米高月亮裝飾、草地上5米高的粉霞月亮，以及2025中秋限定Moonlit Voyage木船等。同時也有賞月小船，又可放水燈祈福，氣氛浪漫，而大會亦貼心提供免費穿梭巴士往返大埔墟港鐵站與會場，寵物亦可參與，中秋團圓夜帶主子一起感受氣氛！

大埔Lake House「Rosey Twlight 2025」中秋活動

舉辦日期：即日至10月7日

時間：下午6:00至晚上11:00

地點：新界大埔滘紅林路2號

費用：有待公佈



中秋好去處【15】薄扶林村舞火龍

除了大坑舞火龍外，薄扶林村在中秋節也有舞火龍活動，與大坑舞火龍一樣同屬香港非物質文化遺產，非常建議安排半日或一日遊，順道觀賞薄扶林其他一級歷史建築的百年古蹟，如擁有過百年歷史的薄鳧林牧場、伯大尼修院及薄扶林村，都是值得觀賞的景點。

薄扶林村舞火龍

舉辦日期：10月6日

時間：下午6:30至凌晨12:00

地點：薄扶林村、華富邨、瀑布灣公園

費用：免費



中秋好去處【16】元朗大橋街市「燈籠街」

每逢中秋，元朗大橋街市的香燭店都會掛上近千個造型百變的手紥燈籠，搖身一變成為「燈籠街」，五光十色的燈籠高高掛，場面非常震撼！如想買傳統燈籠應節，這裡的款式也非常多，例如蓮花、飛機、兔子、金魚、熊貓等，全部手紮，如想深入了解香港的傳統文化必去。此外，在閃亮亮的燈籠包圍下，還可拍出相當夢幻的照片，如果想感受另類的中秋節，相信燈籠街是不錯的選擇。

元朗大橋街市「燈籠街」

地址：新界元朗橋樂坊2號

費用：免費



中秋好去處【17】黃大仙祠中秋綵燈會

黃大仙祠園由即日至10月12日舉辦《香江花月迎國慶．嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會》，除了慶祝中秋節外，還會同時慶祝國慶日，期間舉行一連串精彩活動，包括打卡巨型花燈裝置、遊園猜燈謎、天文觀星賞月及網上漢服攝影比賽。

黃大仙祠園今年將於9月27日至10月12日舉辦《香江花月迎國慶．嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會》，除了慶祝中秋節外，還會同時慶祝國慶日。（嗇色園官方網站截圖）

黃大仙綵燈會《香江花月迎國慶．嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會》

舉辦日期：即日至10月12日

時間：早上10:00-晚上11:00（每日下午5時亮燈）

地點：黃大仙祠及廟宇廣場

費用：免費



中秋好去處【18】15大商場市集推介

《香港01》好食玩飛記者為大家整合了市集商場好去處，每個市集都各具特色，活動內容豐富多樣，例如有：免費派咖啡、猜燈謎、占卜，甚至有大型音樂會等等。建議立即查看內文，安排你的中秋節行程吧！15大中秋商場市集推介！觀塘海濱手作市集＋巨型月亮打卡

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略