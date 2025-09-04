中秋好去處2025｜賞月活動9大推介　2000盞花燈＋巨型月亮打卡

中秋好去處2025｜一年一度的中秋佳節即將來臨，除了與家人團聚賞月、品嚐月餅，想好去哪裡感受最濃厚的節日氣氛了嗎？《香港01》好食玩飛記者就率先整理9大精彩紛呈的中秋活動，從百年傳統的大坑舞火龍、璀璨奪目的維園綵燈會，到文青最愛的手作市集與浪漫打卡勝地，應有盡有！即看下文了解更多！



中秋好去處【1】大坑舞火龍

銅鑼灣大坑舞火龍是至古以來的傳統習俗，相傳在十九世紀的一次中秋節前夕發生瘟疫，其中一名村民得到菩薩報夢，在中秋期間連續3晚圍繞整個村落舞火龍、敲鑼打鼓，就能驅走瘟疫，最後成功驅走瘟疫，成為了地區的習俗。至今更被列入為國家級非物質文化遺產，每年都吸引大批觀眾。

而今年的舞火龍活動將於10月5日至7日，晚上約7時30分至10時30分舉行。此外，於10月6日，晚上約10時30分至11時30分，舞火龍活動亦會於鄰近的維多利亞公園舉行。

大坑舞火龍

舉辦日期：10月5日至7日

時間：晚上約7:30至10:30

地點：銅鑼灣大坑（最佳觀看點：浣紗街）

費用：免費



大坑舞火龍（維多利亞公園）

舉辦日期：10月6日

時間：晚上約10:30至11:30

地點：維多利亞公園



中秋好去處【2】維多利亞公園綵燈會

今年中秋，維多利亞公園會在9月30日至10月7日，於一號至六號足球場舉行綵燈會及市集。今屆綵燈會以「『喜樂．全城』──傳承躍動 喜迎全運」為題，綵燈設計意念圍繞全國運動會和殘特奧會，並融合金、木、水、火、土五行元素，打造出6大主題燈飾。

其中《金耀全運 活力飛揚》是全運會和殘特奧會吉祥物燈飾、《綠蔭繁盛 萬象欣榮》則是熊貓、駿馬、竹林等燈飾，更有資深紮作師傅許嘉雄先生製作的《舟影華燈．月滿非遺》，充滿香港非物質文化遺產元素，打卡感十足！

維多利亞公園綵燈會

舉辦日期：9月30日至10月7日

時間：晚上6:30至11:00（中秋節正日10月6日延長亮燈至凌晨12時）

地點：銅鑼灣興發街1號 維多利亞公園（一號至六號足球場）



中秋好去處【3】灣仔藍屋手繪花燈節

灣仔「We嘩藍屋」已在早前召募市民參加手繪花燈工作坊，並將於9月中旬展示參加者的製成品，屆時預料會有逾百個七彩繽紛、設計別具匠心的花燈，點亮整個藍屋範圍。另外，藍屋以「悅夜月藍」為主題，舉辦多項中秋工作坊，其中包括製作時令果酒、製作剪紙燈籠及手掣兔仔毛毛條燈籠等。詳情可留意「We嘩藍屋」Facebook或Instagram專頁。

灣仔藍屋花燈節

舉辦日期：9月中旬

地點：灣仔石水渠街72A 號街 4 號地舖地舖及慶雲

費用：免費



中秋好去處【4】文化中心露天廣場綵燈會

由政府舉辦的乙巳年中秋綵燈會，亦會在文化中心露天廣場舉行，綵燈展以《全運綻放》為主題，利用層疊雕刻工藝與光影動態技術，展出13個全運會和殘特奧會運動項目的圖標，在圓形、三角形及菱形的鏡面燈箱中閃耀和舞動。綵燈展由9月25日至10月19日舉行，亮燈時間為晚上6時半至11時，而中秋節正日（10月6日）更會延長亮燈至凌晨12時。

文化中心露天廣場綵燈會

舉辦日期：9月25日至10月19日

時間：晚上6:30至11:00（10月6日延長亮燈至凌晨12時）

地點：尖沙咀梳士巴利道香港九龍香港文化中心十號

費用：免費



中秋好去處市集【5】美孚饒宗頤文化館中秋市集+2,000盞花燈

饒宗頤文化館今年繼續在中秋佳節10月4日至7日舉行年度開放日，邀請市民走進藏身於城市中的活化歷史建築群，體驗豐富中秋活動，包括大型中秋市集《百目共賞 想FUN賞月上饒館》、第八屆分手展覽、2,000盞由市民繪畫的花燈、插畫師聯乘的扭蛋區、古董影樓相機即影即有活動。今年主辦亦特地開放活動給寵物，並提供來往荔枝角D2 Place及饒館的接駁巴士，方便大家和寵兒共度中秋！

美孚饒宗頤文化館中秋市集

舉辦日期：10月4日至7日

時間：下午2:00至晚上9:00（4-6日）/ 下午12:00至晚上7:00（7日）

地點：美孚青山道800號 饒宗頤文化館 (室內 + 戶外市集攤檔)

費用：免費



中秋好去處【6】大埔Lake House「Rosey Twlight 2025」

大埔Lake House每年中秋節都會有賞月活動，今年亦不例外，從9月27日至10月7日，下午6時至11點，將舉行「Rosey Twlight 2025」中秋活動。活動有多個打卡位，例如白鷺湖上10米高月亮裝飾、草地上5米高的粉霞月亮，以及2025中秋限定Moonlit Voyage木船等。同時也有賞月小船，又可放水燈祈福，氣氛浪漫，而大會亦貼心提供免費穿梭巴士往返大埔墟港鐵站與會場，寵物亦可參與，中秋團圓夜帶主子一起感受氣氛！

大埔Lake House「Rosey Twlight 2025」中秋活動

舉辦日期：9月27日至10月7日

時間：下午6:00至晚上11:00

地點：新界大埔滘紅林路2號

費用：有待公佈



中秋好去處【7】薄扶林村舞火龍

除了大坑舞火龍外，其實每年薄扶林村在中秋節也有舞火龍活動，與大坑舞火龍一樣同屬香港非物質文化遺產，非常建議安排半日或一日遊，順道觀賞薄扶林其他一級歷史建築的百年古蹟，如擁有過百年歷史的薄鳧林牧場、伯大尼修院及薄扶林村，都是值得觀賞的景點。

薄扶林村舞火龍

舉辦日期：10月6日

時間：下午6:30至凌晨12:00

地點：薄扶林村、華富邨、瀑布灣公園

費用：免費



中秋好去處【8】元朗大橋街市「燈籠街」

每逢中秋，元朗大橋街市的香燭店都會掛上近千個造型百變的手紥燈籠，搖身一變成為「燈籠街」，五光十色的燈籠高高掛，場面非常震撼！如想買傳統燈籠應節，這裡的款式也非常多，例如蓮花、飛機、兔子、金魚、熊貓等，全部手紮，如想深入了解香港的傳統文化必去。此外，在閃亮亮的燈籠包圍下，還可拍出相當夢幻的照片，如果想感受另類的中秋節，相信燈籠街是不錯的選擇。

元朗大橋街市「燈籠街」

地址：新界元朗橋樂坊2號

費用：免費



中秋好去處【9】黃大仙祠中秋綵燈會

黃大仙祠園今年將於9月27日至10月12日舉辦《香江花月迎國慶．嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會》，除了慶祝中秋節外，還會同時慶祝國慶日，期間舉行一連串精彩活動，包括打卡巨型花燈裝置、遊園猜燈謎、天文觀星賞月及網上漢服攝影比賽。

黃大仙綵燈會《香江花月迎國慶．嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會》

舉辦日期：9月27日至10月12日

時間：早上10:00-晚上11:00（每日下午5時亮燈）

地點：黃大仙祠及廟宇廣場

費用：免費



