益力多從¥35至全球暢銷　初代樽身是這樣！設咖啡店＋美容中心

「你今日飲咗未呀？」這句家喻戶曉的廣告對白，相信大家腦內已浮現出一瓶樽身小巧、乳白色的乳酸菌飲品。時至今日，益力多早已由日本的平民品牌擴展成為全球40多個國家及地區的熱賣飲品，每日總銷量更高達4,000萬支，到底當中是一個怎樣的故事？



益力多概念源於傳染病橫行時代

益力多日文本名Yakult，取自世界語「Jahurto」，意指乳酪。在二十世紀初期，日本衛生環境惡劣，霍亂和痢疾等傳染病橫行。年輕的代田稔當時在京都帝國大學（現稱京都大學）就讀醫學，他認為「預防勝於治療」，於是便走上研究微生物的道路。後來，他在1930年成功培養出現在以他來命名的益生菌「乳酸菌代田株」，然後與志同道合的人一同將它製成廉價又美味的營養飲料，歷時5年後，益力多終於在福岡橫空出世。

代田稔在1930年成功培養出現在以他來命名的「乳酸菌代田株」。（官方圖片）

益力多最初定價為「一張明信片、一支煙」

代田稔最初推出益力多時並沒有明確定價，因為他希望普羅大眾可以大概一張明信片、一支煙的價錢就能買得到，而大部份經銷商均以35日圓發售（約現時1.8港幣）。有趣的是，在1969年益力多進軍香港時，售價則為4毫子港幣一瓶，對比60年代一支樽裝維他奶約3-5毫子、樽裝可口可樂約3毫子的價錢，當時的益力多並不算特別便宜。

益力多於1969年進軍香港，並設廠於觀塘偉業街161號。（官方圖片）

益力多起初味道並不討喜

雖然一瓶益力多至少有100億個活性乳酸菌，對人體相當有益，但乳酸菌本身的味道並不討喜，後來經代田稔反覆調整，加入奶粉、糖平衡其糖酸比例，再由天然水果抽取香味，令益力多帶有柑橘類的香氣，味道才漸漸被大眾接納。

乳酸菌本身的味道並不討喜。（資料圖片）

初代益力多以玻璃瓶盛載

初代的益力多並不是用現時大眾印象中的膠樽盛載，而是用類近裝牛奶的玻璃瓶，直到1971年才正式改用膠樽。而這個膠樽的設計也並不簡單，樽腰位置向內凹，帶有防滑作用；樽口故意弄得細小，令人可慢慢品嘗，以防嗆喉。此外，膠樽更是用樹脂膠粒製成，方便循環再用，設計充滿巧思，而該膠樽亦在2010年成為益力多的專利。

初代的益力多並不是用現時大眾印象中的膠樽盛載，而是用類近裝牛奶的玻璃瓶。（官方圖片）

仿傚「配送服務」 聘請家庭主婦幫忙推銷

除容器設計外，益力多亦有與別不同的銷售策略。公司在1963年開始便仿傚日本的「配送服務」，聘請了多位家庭主婦成為「益力多媽媽」（Yakult Ladies），利用彈性的工作時間到訪附近的街坊鄰里和辦公室，推銷他們的產品。直至現時，益力多媽媽已發展至包括日本在內的14個國家和地區，如中國、新加坡等，合共多達8萬名益力多媽媽。當大家到日本旅行時如果遇上益力多媽媽，還可以跟她們打招呼，即場購買益力多！

全球益力多媽媽多達8萬名。（官方圖片）

首設咖啡店＋美容中心

益力多屹立至今已有90年歷史，但品牌仍然緊隨時代的步伐不停推陳出新。就於前年9月，益力多在日本栃木縣的宇都宮開設了一間兩層式的Cafe，當中分成Cafe、Gallery及美容中心。Cafe主打輕食，如三文治、Bagel等，更有在日本熱賣的益力多雪糕和Smoothie，且店內掛有益力多樽吊燈和相關的畫作。而美容中心則販售自家品牌的化妝品及護膚品，同樣大賣「益生菌」。若然大家將到日本栃木縣旅行，又會否專程去潮聖？

益力多在日本栃木縣的宇都宮開設了一間兩層式的Cafe。（IG@yakult.cafe.gallery）

（全文完）