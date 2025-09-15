M&M’s100度都不溶？從戰爭軍糧到升上太空　特別版曾賣1萬港元

「只溶於口，不溶於手」這句經典的廣告對白，對80-90後的人來說並不陌生。M&M's朱古力，相信是不少人從小吃到大的零食。其製造商瑪氏食品（Mars），每年全球銷售額達230億美元（約1,795億港元），名列「2025全球百大糖果公司排行榜」（2025 Global Top 100 Candy Companies）第2位，牢牢穩固其朱古力巨頭的地位。但你又可曾知道，M&M's朱古力的誕生源自戰爭？



1986年M&M's香港電視廣告（YouTube@Ho hungtad）

陸軍尋找朱古力製造商研發軍用朱古力

在1937年，美國正為歐洲和遠東地區的緊張局勢作出戰爭的準備。然而，他們其中一個需要解決的困境就是糧食問題。在戰場上，士兵們用餐時間少，而且空間有限，於是美國陸軍便聯絡了知名的朱古力製造商Hershey's，幫忙研發一款軍用朱古力。

美國陸軍聯絡朱古力製造商Hershey's幫忙研發一款軍用朱古力。（Pixabay）

初代的軍用朱古力非常難吃 被謔稱「希特拉的秘密武器」

陸軍對這款朱古力有4個要求，包括：不能超過113克（約一個蘋果的重量）、高熱量、耐高溫，以及只需比薯仔稍為好吃一點，以避免士兵當它為零食，很快吃光。然而，Hershey's所製成的朱古力不但不好吃，而且硬得像磚頭一樣，士兵甚至要將它用力甩到牆上才能擊碎它，勉強下嚥。他們甚至稱它為「希特拉的秘密武器」，寧願直接丟掉不吃。

Hershey's根據陸軍要求製成的軍用朱古力「D口糧」。（U.S. Army Center Of Military History）

創辦人Forrest Mars從英兵獲取靈感

直至來到1930年代末期，美國朱古力製造商Mars創辦人的兒子Forrest Mars在歐洲旅遊時，看見前往支援西班牙內戰的英國士兵正在吃一種彩色朱古力，於是上前了解，發現原來是由英國食品公司生產的「聰明豆」，這款朱古力的糖衣不但可有效避免朱古力融化，且不會弄髒手，加上外型小巧，方便進食。

美國朱古力製造商Mars創辦人的兒子Forrest Mars。（官方圖片）

找來Hershey's合作

如是者，Forrest回美國後便想馬上生產，然而，當時正值戰爭時期，朱古力原料屬管制品，於是他大膽地找上Hershey's老闆的兒子Bruce Murrie合作，豈料二人相談甚歡，最後Forrest以20%的股份作為代價讓Hershey's生產這款朱古力。而新產品也以他們二人的名字Mars和Murrie合併而命名，也就是後來的M&M's。

M&M's來自Mars和Murrie兩人的名字合併而成。（官方圖片）

二戰後士兵對M&M's念念不忘

有了Hershey's的穿針引線，M&M's很快便打入了美國陸軍的供應鏈，在整個二戰期間，美國陸軍成為了M&M's唯一的客戶，Forrest還在這段時間註冊了專利權。二戰結束後，很多退伍軍人都對M&M's念念不忘，最終在徇眾要求下，M&M's朱古力在1947年開始在市面發售。

第一款推出的M&M's以紙筒包裝發售。（官方圖片）

成為首款升上太空的朱古力 一顆曾以1萬元港幣成交

除了二戰時是美軍的指定口糧外，另一樣鮮為人知的，是M&M's曾於1981年乘搭美國第一台太空穿梭機哥倫比亞號進入太空。M&M's通過了美國太空總署NASA的高溫實驗，成功在100度高溫的太空穿梭機食品儲存區保持外貌和味道不變，因而成為第一款登陸太空的糖果。後來，在2006年更有一顆上過太空的M&M's以1,400美金（約10,908港元）賣出，可說是天價的交易。

M&M's曾於1981年乘搭美國第一台太空穿梭機哥倫比亞號進入太空。（CollectSPACE）

聯乘巴黎迪士尼開設精品店

為了提升獨特的品牌形象，M&M's先後推出多個形象鮮明的卡通人物，在今年4月更聯乘巴黎迪士尼，在其翻新後的糖果專門店Boardwalk Candy Palace內開設精品店。M&M's在去年萬聖節曾與迪士尼合作推出期間限定的活動，而今次新開的精品店亦將融入諸多M&M's元素，如入口處的品牌標誌、朱古力豆櫥窗、專屬朱古力等，將到巴黎旅行的朋友，若對M&M's情有獨鐘，不妨去潮聖！

M&M's再度聯乘巴黎迪士尼，於翻後新的糖果專門店Boardwalk Candy Palace開設精品店。（IG@disneylandparishopping）

(全文完)