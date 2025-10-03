豐澤優惠7大｜800+人氣產品15折起　即搶$1019 iPhone、Dyson風筒

豐澤優惠｜屈臣氏集團旗下豐澤，推出「抵得祭」，帶同7大激賞優惠益大家！活動將於即日起至10月30日期間進行，優惠包括「抽籤1折認購12大人氣產品」，有機會以$1,019帶走iPhone 17 Pro Max；「超過800款產品低至15折」，當中30件更是創抵價產品；門市限定「豐狂夾」，夾走加碼好禮；另設「4大主題」及「9大超級品牌」快閃優惠；更有「總值過$1,500電子優惠券」大放送及「迎新加碼賞」，即看下文啦！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

屈臣氏集團旗下豐澤，推出「抵得祭」，帶同7大激賞優惠益大家！（官方圖片）

活動將於即日起至10月30日期間進行！（官方圖片）

豐澤優惠【1】網店限定！搶iPhone！

一連4星期，豐澤將逢週三更新3款人氣產品，並以1折震撼優惠，供抽籤認購！每款產品限量3件，當中包括最新Apple iPhone 17 Pro Max 256GB、娛樂必備Nintendo Switch 2、隨時提供冷熱水的Philips RO純淨飲水機及專業級Dyson Supersonic r™ HD17風筒。網上簡單登記即可參與抽籤，低價入手心頭好；未能中籤亦可以特別折扣優惠購買部分產品，絕不能錯過！

豐澤優惠【2】門市網店同步！800+產品低至15折

抵得祭期間，豐澤門市及網店特別為顧客，嚴選超過800件產品低至15折發售，更精選出30件人氣創抵價產品，包括HITACHI纖巧變頻環保雙門雪櫃、LG超薄前置洗衣機、Dyson三合一暖風空氣清新機等，優惠涵蓋各大產品類別！

豐澤門市及網店特別為顧客，嚴選超過800件產品低至15折發售，更精選出30件人氣創抵價產品。（官方圖片）

豐澤優惠【3】門市限定！「豐狂夾」夾走精選好禮

易賞錢App會員，於推廣期內到28間指定門市，消費滿$1,000，即可現場參加「豐狂夾」遊戲1次，有機會夾走聰豐B公仔、「亞洲萬里通」1,000里數或豐澤購物券。如果是易賞錢App新會員，更可大玩遊戲2次，中獎機會翻倍！

豐澤優惠【4】網店限定！4大主題快閃優惠

豐澤特別挑選4大主題及輪流於每週推出，限時勁減優惠低至15折！4大主題包括，影音及電腦、小型家電、家庭電器、個人護理及生活時尚，以驚喜折扣登場！

豐澤特別挑選4大主題及輪流於每週推出，限時勁減優惠低至15折！（官方圖片）

豐澤優惠【5】網店限定！9 大超級品牌勁減優惠

豐澤網店將每星期更新品牌，發放限時獨家折扣，勁減優惠低至5折！（官方圖片）

豐澤網店將每星期更新品牌，發放限時獨家折扣，勁減優惠低至5折，各品牌愛好者務必mark定日子入貨！

豐澤優惠【6】送總值超過$1,500電子優惠券

豐澤在推廣期期間，送上總值超過$1,500不同類別的電子優惠券，可於門市或網店使用，減完再減！優惠名額有限，先到先得，送完即止。（官方圖片）

豐澤在推廣期期間，送上總值超過$1,500不同類別的電子優惠券，可於門市或網店使用，減完再減！優惠名額有限，先到先得，送完即止。

豐澤優惠【7】限定迎新加碼賞

推廣期內，易賞錢App會員首次於豐澤門市或網店購物，並消費滿$500，即可享有$30迎新優惠，立即登記成為會員，把握限時折上折優惠！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略