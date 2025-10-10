Donki老闆曾是無業賭徒?貨架凌亂有原因　揭洗腦主題曲由誰創作

無論在日本還是香港，Donki都深受港人愛戴，更是不少人遊日時的必備行程之一。Donki現時在全球擁有780多間分店，其中在香港共有11間。而截至2025年6月，其全年營收更達2.25兆日圓（約1,188億港幣），連續37年增加，創辦人安田隆夫更榮登日本首富榜第6名。到底他是怎樣由一名無業賭徒逐步登上富豪天梯？明明Donki的貨品既凌亂又難找，但為何卻總有一種讓人欲罷不能的魔力？



畢業於名牌私立大學 性格叛逆拒入大公司

Donki的創辦人安田隆夫畢業於東京慶應義塾大學，就讀法學相關科系，該大學與早稻田大學並列為日本私立大學代表，本應大好前途。但他不但無心向學，且性格叛逆，不喜歡按牌理出牌，因此畢業後並沒有進入大企業，反而選擇了一間小型的地產公司。然而，他入職不到一年，這間公司便因石油危機而倒閉。安田隆夫就這樣淪為失業大軍的一員。

失業後靠賭博維生 起初生意慘淡

失業後的安田隆夫沒有繼續工作，而是靠著在大學時鑽研的麻將技術維生。他日夜賭博賺錢，終於在4年後，即1978年，用800萬日圓（約42萬港幣）在東京近郊開了一間名叫「泥棒市場」的雜貨店，翻成中文便是「小偷市場」，因店舖空間狹小，客人要在陳列架當中穿梭，就像小偷在偷東西一樣，所以得名。

新店開張之初，曾吸引大批民眾朝聖，但隨著熱潮冷卻後，生意卻變得十分慘淡。不過，安田隆夫並沒有放棄，而是將目光轉投到控制貨品的成本上，決定以超低價入手瑕疵品、樣本、停產品及退貨品，實行低價促銷。

貨架凌亂似迷宮 意外成為了生意轉機

去過Donki的朋友都知道，Donki的貨架以亂見稱，商品不但難找又不好拿，還貼有各式各樣的貨品標語，與日本整齊有序的傳統文化大相徑庭。初初是因為安田隆夫沒錢租倉，故將所有貨物塞入數十平米的小店內，豈料卻在一夜間成為了生意的轉機。

有一次，安田隆夫理貨至夜深，有位客人進店後看到凌亂的貨品散落各處，誤以為店舖仍開著，於是在貨堆內「尋寶」找便宜貨，加上安田隆夫幽默的商品標語，例如「這支不確定有沒有墨水的筆10元」，成功吸引了大量顧客慕名前來「尋寶」，漸漸地生意便迎來起色。

獨創「壓縮陳列」法 讓人不自覺越買越多

顧客前來尋寶的舉動更給了安田隆夫靈感，不但決定將店舖營業時間延至夜深，更獨創了「壓縮陳列」法，也就是將商品擺得密密麻麻，走廊設計得很狹窄，讓客人就像走進了迷宮尋寶一樣，在不知不覺間手上便越拿越多商品，回過神來已到了結帳區，這也解釋了為何每次到Donki也會越買越多！

Donki於1989年正式成立 名字來自西班牙文學鉅著

當這樣的經營手法取得成功後，安田隆夫便於1989年正式在東京府中市開設了「唐吉訶德1號店」，名字取自西班牙同名的文學小說。故事中的主角是個不合時宜的理想主義者，安田隆夫之所以取這個名字，是想藉此來提醒自己，即使反其道而行，也要堅持初衷。

下放權力給員工自由發揮 洗腦主題曲、吉祥物均出自員工之手

由於新店舖比起初經營的「小偷市場」規模更大，他無法事事都親力親為，因此他便向員工親自下場示範「壓縮陳列」法，但員工的技術卻未如理想。於是，他便決定下放權力，採取「權限委讓」和「個人商店老闆系統」機制，各區域安排一個負責人，由訂貨到上架均交給員工自由發揮，此舉亦令員工變得更積極，更激發了他們的創意。

洗腦主題曲作者大有來頭

其實不但貨架，就連店舖的吉祥物，以及非常洗腦的主題曲「Miracle Shopping」，都是由來自不同店舖的員工創造出來。當中最為人熟知的主題曲，是由員工田中舞美作曲、作詞及演唱。

提到這位員工，她的經歷也充滿傳奇色彩。田中舞美曾經是一名合約歌手，但遇上公司破產倒閉，逼不得已便在1994年加入Donki，一邊做兼職一邊創作，更曾經因為業績驚人而被安田隆夫「三顧茅廬」，委任為正式員工。她拒絕了兩次後，第三次終於「就範」，後來更擔任了20年的總經理，不過現時已離開Donki，成為一名創業家，擁有自己的人材培訓公司。

首間無人商店進駐大阪電氣通訊大學 自動結帳節省人力

隨著業務不停地擴大，Donki更將百貨公司的模式轉向更多元化。今年7月，Donki首間無人商店進駐大阪電氣通訊大學，不但是全球第一間在大學內開設的Donki，而且該店更配備了AI的攝影機和感測器，大家只要先在手機應用程式上註冊信用卡資料，並使用生成的二維碼進店，拿起商品離開商店後，便會自動結帳，藉此節省人力，提升效率。無人商店現時仍在試驗階段，相信不久後這種新型的店舖會漸漸普及，未來大家在日本逛Donki的時候，可能也能體驗一番！

（全文完）