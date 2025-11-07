香港對新加坡｜門票11.7發售+價錢/座位表｜啟德主場撐港隊！

香港對新加坡足球門票｜亞洲盃外圍賽分組賽，港隊將會於11月18日，在啟德主場館迎戰新加坡。這一戰港隊只要能在對手身上全取3分，就可提前出線，算是港隊最關鍵的一仗！作為香港人，當然要一齊撐港隊！《香港01》「好食玩飛」為大家整合購買門票及港足周邊的詳情，即看內文了解！



香港對新加坡亞洲盃｜為何是關鍵一仗？

港隊在亞洲盃外圍賽第三輪C組，與新加坡同樣在4戰中得8分，餘下兩場賽事包括主場鬥新加坡，以及作客對印度。港隊若在11月18日迎戰新加坡的賽事中能夠獲勝，就能提前出線；如果兩隊和波，就要視乎港隊作客印度的賽果。因此，這場賽事對於港隊能否晉身亞洲盃外圍賽決賽周至關重要！

11.18啟德主場撐港隊。（fb@HKFA 中國香港足球總會）

香港對新加坡｜亞洲盃外圍賽足球詳情

日期：2025年11月18日（星期二）

時間：晚上8時

地點：啟德主場館



香港對新加坡門票發售日期邊度買?

香港對新加坡亞洲盃外圍賽門票

11月7日下午3時起於Ticketflap 網上購票平台公開發售，門票票價由$80起。作客球迷區門票須主動向新加坡足總查詢，購票平台並無提供該選項。

發售日期時間：11月7日下午3時

購買平台：Ticketflap

門票價錢：$80起

香港對新加坡｜門票價錢

主場球迷區（上層門票）：$80

主場球迷區（下層門票）：$200

普通門票（上層門票）：$150

⁠普通門票（下層門票）：$200

⁠普通門票（上層門票）：$80

作客球迷區（上層）*：港幣 $150



香港對新加坡｜座位表

香港對新加坡賽事，票價$80起。（fb@HKFA 中國香港足球總會）

香港對新加坡｜足球出賽球員名單

香港對新加坡｜必入手港隊勁揪打氣毛巾！

要入場撐港隊，除了要買定波衫，在場館內編織一片紅海，當然仲要買埋一系列港足周邊商品！想選購打氣毛巾、鎖匙扣等港隊週邊紀念品，可以直接於香港足總網頁購買，齊撐港隊！

香港對新加坡2025｜禁帶物品一覽

【1】塑膠、玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品（嬰兒食品、藥物除外）

【2】任何類型的武器或懷疑改裝武器

【3】酒精飲品

【4】任何非法物品

【5】激光筆或指示器

【6】充氣輕於空氣的物品（例如：氦氣球）

【7】帶輪的休閒設備，包括但不限於滑板、單車、滑板車

【8】任何球類

【9】無人機、遙控飛行裝置或風箏

【10】尺寸超過 35 厘米 x 20 厘米 x 30 厘米的手提袋（無法放置於座位下）

【11】長度超過 35 厘米的雨傘和自拍棒

【12】任何被認為有害、擾亂、冒犯或可能妨礙場地運作或其相關設施的物品

【13】根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品

【14】禁止使用任何未經授權的喇叭、哨子、牛鈴或其他揚聲設備

【15】任何形式的未經授權的宣傳、信息或圖像（如旗幟、橫幅、服裝、配飾或其他物品上出現的挑釁或冒犯或煽動性內容）均被禁止

香港對新加坡足球｜港台電視32獨家直播

港台電視32將會獨家直播全場賽事。即使買不到門票入場支持港隊的朋友，也可在家中為港隊打氣！

