雙11優惠2025｜20+網購優惠碼合集！iHerb/Lululemon/Nike/豐澤

雙11購物節又來了，這是一年一度的購物狂歡盛宴，各大網購平台推出各種優惠碼，讓消費者能夠以更優惠的價格購買心儀的商品。無論是電子產品、服飾、家居用品，還是美妝護膚品等通通有折！下文會持續更新不同網購平台的雙11優惠，讓你買得更抵！



雙11優惠2025｜A.百貨公司優惠

雙11優惠1. iHerb

Single's Day 限時優惠｜全場產品 76 折

優惠期：2025/11/6 至2025/11/12 10:00AM

優惠碼：SINGLES25

雙11優惠2. Harvey Nichols

優惠時尚與美妝產品輸入優惠碼可享89折

優惠期：即日起 - 2025/11/28 10:00

優惠碼：SINGLESDAYHNCUR

雙11優惠3. Farfetch

Farfetch 超過 6 萬件新品購滿 $1,200 即享 75 折

優惠期：即日起 - 另行通知

雙11優惠2025｜B.電子產品優惠

雙11優惠4. 豐澤

11.11購物狂歡節｜產品秒殺價每日 10am 開搶，限量優惠碼天天送

雙11優惠5. LG

LG 全店11%折扣

優惠期：即日起 - 2025/11/12 23:59

雙11優惠6. Lenovo

Lenovo官網輸入優惠碼可享優惠，最多額外減 $500

優惠期：即日起 - 2025/11/16 23:59

優惠碼：HK1111DEALS

Lenovo官網輸入優惠碼任何平板電腦 10% 折扣

優惠期：即日起 - 2025/11/16 23:59

優惠碼：CANTABLET

Lenovo官網輸入優惠碼可享優惠任何訂單 5% 折扣

優惠期：即日起 - 2025/11/16 23:59

優惠碼：CS25S

雙11優惠7. PS5

PlayStation推出PS5 雙 11 優惠購物節，為 PS5 主機、周邊設備及多款精選遊戲提供限時折扣。這次促銷力度強勁，部分產品的減價幅度高達 74%，是廣大玩家入手心儀 PlayStation 產品的最佳時機，絕對不容錯過。PS5雙11優惠詳情

雙11優惠2025｜C.運動品牌優惠

雙11優惠8. Lululemon

11.11 限時優惠｜低至28折

優惠期：即日起 - 另行通知

雙11優惠9. Puma

網購訂單滿 $1500 額外減 $100﻿

優惠期：即日起 - 2025/11/11 23:59

11.11 SINGLE'S DAY! 精選貨品3件額外5折

優惠期：2025/10/24 00:00 ~ 2025/11/13 23:59

雙11優惠10. Nike

Nike 官網精選款式最低 6 折

優惠期：即日起 - 2025/11/11 23:59

Nike 官網選購 2 件商品以上輸入優惠碼可享優惠 9 折

優惠期：即日起 - 2025/11/11 23:59

優惠碼：HO25D11NSW

Nike 官網 Dunk Low 優惠

雙11優惠11. Adidas

Adidas 官網產品買 3 件可享額外 5 折

優惠期：即日起 - 2025/11/16 23:59

Adidas 官網會員單筆淨消費滿 $1,500可享額外 9 折

優惠期：即日起 - 2025/11/16 23:59

雙11優惠12. Columbia

購物滿$1111再減$111 / 購物滿$1888再減$368

優惠期：即日起 - 2025/11/14 23:59

雙11優惠2025｜D.時尚服裝優惠

雙11優惠13. CHARLES & KEITH

CHARLES & KEITH官網精選產品優惠高達5折

優惠期：即日起 - 2025/11/14 23:59

CHARLES & KEITH官網選購2件精選商品可享額外9折

優惠期：即日起 - 2025/11/14 23:59

雙11優惠14. Love, Bonito

Love, Bonito官網精選產品優惠高達3折加75折

優惠期：即日起 - 2025/11/16 23:59

雙11優惠15. American Eagle

American Eagle 全網商品高達 45 折，輸入優惠碼享優惠額外 85 折

優惠期：即日起 - 2025/11/16 23:59

優惠碼：SINGLE20

E.美妝優惠

雙11優惠16. Nars

Nars 官網正價品買 2 件享高達 7 折優惠

優惠期：即日起 - 2025/11/16 23:59

購買 2 件 8 折優惠碼：SINGLE20 滿 $1200 享 75 折優惠碼：SINGLE25 滿$ 1500 享 7 折優惠碼：SINGLE30

Nars 官網正價品買 2 件享高達 7 折優惠﻿

雙11優惠17. Elemis

Elemis 全站正價產品65折

優惠期：即日起 - 2025/11/11 23:59

F.其他優惠

雙11優惠18. 高德打車

新用戶使用專用連結可享首單1折優惠，最高減HK$102

優惠期：即日起 - 2025/11/30 23:59

