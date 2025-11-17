聖誕自助餐6大推介　酒店任食生蠔/龍蝦/火雞/威靈頓牛柳　27折起

聖誕自助餐2025｜聖誕大餐｜慶祝聖誕除了要看燈飾、行市集，最重要當然要食一個豐富的聖誕大餐！因應聖誕及新年將至，不少酒店都推出了聖誕主題自助餐及優惠，《香港01》「好食玩飛」整合聖誕自助餐6大優惠推介，生蠔、龍蝦、鱈蟹腳任食都只是人均$239起！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

聖誕自助餐【1】沙田帝逸酒店——燒火雞+鐵板和牛+啤牌蛋糕／82折

沙田帝逸酒店將於12月1日起推出全新「迷人紅心聖誕自助晚餐」！除了有芝士焗龍蝦、鐵板和牛、片皮鴨、燒火雞等美食，還有麵包蟹、蟹腳、凍龍蝦、即開生蠔等冰鎮海鮮，以及節日限定聖誕主題甜品！包括紅桑子白朱古力心形蛋糕、棋盤及棋子造型朱古力杏仁醬軟心蛋糕，以及啤牌造型百香果伯爵茶牛奶朱古力蛋糕。現在預訂即享82折優惠！

沙田帝逸酒店｜自助午餐

成人：$467.4起｜原價$558.8

兒童：$320.2起｜原價$382.8

👉🏻82折優惠預訂

沙田帝逸酒店｜迷人紅心聖誕自助晚餐

成人：$890.6起｜原價$1,064.8

兒童：$485.8起｜原價$503.8

👉🏻82折優惠預訂

聖誕自助餐【2】嘉里酒店——聖誕火雞+威靈頓牛柳／早鳥75折！

嘉里酒店全新「大師之味：韓日饗宴巡禮」自助餐，由米芝蓮推薦餐廳韓籍主廚主理，百分百採用韓國食材，提供人參雞湯、烤韓牛、韓式五花腩等韓食。此外，餐廳亦供應多款壽司刺身、烤肉、時令海鮮及冷盤。在聖誕及新年前後更有聖誕火雞、威靈頓牛柳、香烤羊架及原隻脆皮乳豬等限定菜式！由即日起至11月30日，預訂更享早鳥低至5折優惠！

嘉里酒店｜國際美饌體驗自助午餐

成人：$593起｜原價$768

兒童：$384起｜原價$768

👉🏻低至5折早鳥預訂

嘉里酒店｜「大師之味：韓日饗宴巡禮」自助晚餐

成人：$763起｜原價$988

成人：$494起｜原價$988

👉🏻低至5折早鳥預訂

聖誕自助餐【3】朗廷酒店——即開生蠔+波士頓龍蝦／快閃買1送1！

朗廷酒店「和牛海鮮饗宴」自助餐有威靈頓和牛、火炙海膽和牛壽司、燒和牛肩胛肉眼芯等和牛美食。餐廳還有一系列海鮮冷盤，如長腳蟹、即開生蠔、黃鰭金槍魚等；熟食亦有波士頓活龍蝦、黑松露蝦多士、新鮮炒蟹等，還有入秋必吃的莓果甜品，從開心果紅桑子蛋糕到雜莓千層酥都不容錯過！11月20日至26日更會做快閃買一送一優惠，萬勿錯過！

朗廷酒店｜自助午餐

買1送1：$489.6｜人均$245｜原價$897.6

成人：577.6｜原價$668.8

兒童：$387.6｜原價$448.8

👉🏻快閃買1送1

朗廷酒店｜和牛海鮮饗宴自助晚餐

買1送1：$921.6起｜人均$461｜原價$1,689.6

成人：$986.1｜原價$1,141.8

兒童：$663.1｜原價$767.8

👉🏻快閃買1送1

聖誕自助餐【4】富麗敦海洋公園酒店——巨型魚生飯+壽喜燒／82折

富麗敦海洋公園酒店「日本秋祭慶典：品味秋日盛宴自助餐」，除了有時令海鮮，亦提供巨型魚生丼飯、三文魚子拖羅蓉手卷及魚子醬松葉蟹肉手卷等多款日式冷盤；熱盤則有炭香爐端燒、暖心壽喜燒及北海道豚肉料理等。甜品方面有鯛魚燒、蕨餅、水信玄餅，或時令特選的焙茶香桃慕絲與抹茶巴斯克蛋糕等日式甜點！現在預訂可享低至82折優惠！

富麗敦海洋公園酒店｜自助午餐

成人：$718起｜原價$877.8

👉🏻82折優惠預訂

富麗敦海洋公園酒店｜日本秋祭慶典：品味秋日盛宴自助晚餐

成人：$853起 | 原價$1,042.8

👉🏻82折優惠預訂

聖誕自助餐【5】沙田萬怡酒店——法國生蠔+鱈蟹腳任食／買1送1！

沙田萬怡酒店MoMo Cafe「秋日韓風」主題自助餐有法國新鮮生蠔、鱈蟹腳、京蔥清酒煮文蛤任食，還可享受曾榮獲世界牛扒挑戰賽金獎的「烤南澳洲36° MB2 金奬牛肩胛肉」！自助晚餐另有濟州島烤鯖魚、韓國柚子凍等韓食，兩款法國生蠔、鱈蟹腳任食，兼每位成人獲贈清蒸本地新鮮龍蝦！自助午餐現有買一送一；自助晚餐亦有低至半價優惠！

沙田萬怡酒店 MoMo Cafe｜平日自助午餐

買1送1： $477.6｜人均$238.8｜原價$875.6

沙田萬怡酒店 MoMo Cafe｜周末自助午餐

買1送1： $621.6｜人均$310.8｜原價$1,139.6

👉🏻即搶買1送1優惠

沙田萬怡酒店 MoMo Cafe｜自助晚餐（星期一至四）

成人：$442.8｜原價$811.8

小童：$280.8｜原價$514.8

長者：$364.8｜原價$668.8

沙田萬怡酒店 MoMo Cafe｜自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

成人：$478.8｜原價$877.8

小童：$292.8｜原價$536.8

長者：$406.8｜原價$745.8

👉🏻即搶半價優惠

聖誕自助餐【6】西環萬怡酒店——三文魚威靈頓+法式龍蝦湯／27折起！

西環萬怡酒店於12月呈獻全新主題自助餐「冬擁佳節 ·溫馨團聚」。除了有打卡able的聖誕燈飾及裝置，廚師團隊亦推出了全新菜式，包括蟲草花荷葉蒸雞、脆皮紅燒乳鴿等中式滋補佳餚，以及法式龍蝦湯、三文魚威靈頓、烤原隻火雞、節日聖誕樹頭蛋糕及曲奇等經典節慶美饌！現在預訂更可享有低至27折優惠！

西環萬怡酒店｜聖誕自助午餐

成人：$310.4起｜原價: $1,136

長者：$278.4起

兒童：$246.4起

👉🏻低至27折優惠預訂

西環萬怡酒店｜聖誕自助晚餐

成人：$502.4起｜原價: $1,136

長者：$470.4起

兒童：$438.4起

👉🏻低至27折優惠預訂

