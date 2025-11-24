Black Friday黑五2025｜20+黑色星期五優惠！iHerb/FARFETCH/UGG

【Black Friday黑五2025】雙11過後，大家將會迎接美國年度最強優惠的感恩節（Thanksgiving）黑色星期五（Black Friday）和Cyber Monday。不同網店都會進行大減價，無論是百貨公司、電子產品、時尚服飾、家居用品，還是美妝護膚品等通通有折！部份網店已搶先推介優惠，下文會持續更新不同網購平台的Black Friday優惠，讓你買得更抵！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

感恩節、黑色星期五和網絡星期一是什麼時候？

感恩節（Thanksgiving）：2025年11月27日 星期四

每年11月的第四個星期，許多網店在這天開始提供各種折扣，預示著 Black Friday 來臨，這些促銷活動通常稱為「Thanksgiving deals」。

黑色星期五（Black Friday）：2025年11月28日 星期五

黑色星期五的折扣通常是全年最抵的購物日，推出「24小時閃購」和「單日特價」，這天被視為全年最低價的購物日。

網絡星期一（Cyber Monday）：2025年12月1日 星期一

Cyber Monday延續黑色星期五優惠，而 3C 電子產品在 Cyber Monday 通優惠會是最強，大家可以好好留意一下！

Black Friday優惠2025｜A.百貨公司優惠

Black Friday優惠1. iHerb

《香港01》獨家｜全場產品 8 折 (每位用戶限用兩次)

優惠期：即日起至2025年11月30日

優惠碼：25NHK01

優惠預測：Black Friday和Cyber Monday當天全網商品低至75折

Black Friday優惠2. Watsons 屈臣氏

黑五購物激賞｜購買精選產品滿HK$999，輸入優惠碼即減HK$110

優惠期：2025年11月14日至12月2日

優惠碼：LESS110

Black Friday優惠3. Farfetch

黑五優惠｜購買精選折扣商品滿HKD $1,200 可享額外8折

優惠期：2025年11月18日6PM至12月2日5PM

立即購買：女裝｜男裝

Black Friday優惠4. Harvey Nichols

輸入優惠碼時尚與美妝產品可享 89 折、時尚產品購物滿$400可享 78 折

優惠期：2025年11月5日至11月28日10AM

優惠碼：SINGLESDAYHNCUR

精選時尚產品優惠高達 6 折、精選美妝產品優惠高達7折

優惠期：2025年11月20日至12月1日10AM

>> 立即購買 <<

Black Friday優惠2025｜B.旅遊優惠

Black Friday優惠5. Hotels.com

環球精選酒店限時低至5折，個別日期更有激減Flash Deals﻿​

優惠期：2025年11月18日至12月31日

>> 立即預訂 <<

Black Friday優惠2025｜C.電子產品優惠

Black Friday優惠6. Casetify

多買多平｜買一件 85 折、買兩件 75 折、買三件 7 折、買四件或以上 65 折

優惠期：即日起至另行通知

>> 立即購買 <<

舊型號優惠｜舊型號手機殼享最低 6 折優惠

優惠期：即日起至另行通知

>> 立即購買 <<

Casetify Black Friday優惠 (Casetify 官網)

Black Friday優惠7. Dyson

精選單品優惠高於 65 折

優惠期：2025年11月17日至11月26日

>> 立即購買 <<

Black Friday優惠8. Lenovo

精選電腦產品低至 5 折，輸入優惠碼可享優惠最多額外減 $500

優惠期：2025年11月24日至12月1日

優惠碼：HKBFCMDEALS

輸入優惠碼可享優惠任何平板電腦即享 9 折

優惠期：2025年11月24日至12月1日

優惠碼：CANTABLET

輸入優惠碼可享優惠任何訂單即享 95 折

優惠期：2025年11月24日至12月1日

優惠碼：CS25S

Black Friday優惠2025｜D.運動品牌優惠

Black Friday優惠9. ALO Yoga

黑色星期五 | 全站商品享 30% 折扣

優惠期：已開始

>> 立即購買 <<

Black Friday優惠10. Columbia

精選產品低至 5 折，購滿$1200再減$120 或購滿$1800再減$360

優惠期：2025年11月15日至11月30日

>> 立即購買 <<

Black Friday優惠11. Marathon Sports 馬拉松

網店獨家人氣爆款激減 3 折，全單滿 $299 即享免運費

優惠期：2025年11月20日至12月4日

>> 立即購買 <<

Black Friday優惠2025｜E.時尚服飾優惠

Black Friday優惠12. UGG

全場精選款式限定價 6 折起，購買兩對商品可享額外 88 折

優惠期：2025年11月14日至12月3日

>> 立即購買 <<

UGG 優惠 (UGG)

Black Friday優惠13. Swarovski

精選款式優惠高達 6 折，購買 2 件或以上可享額外 9 折

優惠期：2025年11月14日至12月1日

>> 立即購買 <<

Black Friday優惠14. END. Clothing

輸入優惠碼精選產品可享 75 折

優惠期：2025年11月14日至12月1日

優惠碼：BLACKFRIDAY

Black Friday優惠15. Charles & Keith

新客戶首次購買結帳時輸入優惠碼，即可享 9 折優惠

優惠期：2025年5月1日至12月31日

優惠碼：HK01WELCOME10

Black Friday優惠16. Charles & Keith

全場 1 件 85 折，2 件 7 折，同時優惠貨品低至 3 折

優惠期：2025年11月20日至12月2日

>> 立即購買 <<

Black Friday優惠17. THE OUTNET

使用優惠碼可享全場貨品享額外 75 折優惠

優惠期：2025年11月20日至12月2日

優惠碼：BLACKFRIDAY

Black Friday優惠2025｜F.美妝品牌優惠

Black Friday優惠18. Sephora

Sephora會員或提前登記用戶｜全網產品買滿$1,200可享 75 折優惠

優惠期：2025年11月26日10AM至11月30日

>> 立即購買 <<

Black Friday優惠19. Elemis

全站正價產品 65 折，購物滿額享高達 HK$3,540 禮遇及免運費

優惠期：2025年11月12日至11月30日

>> 立即購買 <<

Black Friday優惠20. Foreo

指定產品低至半價，輸入優惠碼可享額外 30% 折扣

優惠期：2025年11月14日至12月2日

優惠碼：BLACKFRIDAY

Black Friday優惠21. Currentbody

全線產品輸入優惠碼可享優惠額外 8 折

優惠期：2025年11月27日至12月7日

優惠碼：>> 立即購買 <<

Black Friday優惠22. Lookfantastic.com

指定產品低至半價，輸入優惠碼可享額外95折

優惠期：即日起 至 另行通知

>> 立即購買 <<

Black Friday優惠2025｜G.其他優惠

Black Friday優惠23. 高德打車

新用戶使用專用連結可享首單1折優惠，最高減HK$102

優惠期：即日起 - 2025/11/30 23:59

>> 即拎優惠 <<

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略