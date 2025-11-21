雙子座流星雨｜12.14齊許願！最高天頂每小時達150粒　附5觀賞點

雙子座流星雨香港｜雙子座流星雨觀賞地點｜天文愛好者注意！錯過就要再等一年！年度三大流星雨——雙子座流星雨將在12月14日，下午4時開始，預計將持續長達約11小時！究竟在哪裡才能捕捉到最清晰、最壯觀的流星雨美景？《香港01》好食玩飛記者為大家整理了5個絕佳觀賞地點，即看下文啦！



根據香港太空館所指，2025年的雙子座流星雨，預計將是一個觀測條件極佳的流星雨！（Getty Images）

雙子座流星雨2025香港｜岀現日期時間？

根據香港太空館資料，2025年的雙子座流星雨，預計將是一個觀測條件極佳的流星雨！雙子座流星雨一般在12月4日至20日期間活躍，而高峰期將會在12月14日下午4時至12月15日3時發生，長達約11小時，預測在高峰期間，流星雨的最高天頂每小時出現率可達到150。

雙子座流星雨一般在12月4日至20日期間活躍。（視覺中國）

雙子座流星雨2025香港｜去哪看?有特定觀看方位嗎？

至於最佳觀賞地，依香港太空館所提及，流星的出現不會有特定方位，建議觀測人士選擇天空視野廣闊及光害程度低的地點觀測，只要避開其他光源，以免影響眼球對微弱光線的敏感度，基本上肉眼就能看見！

雙子座流星雨2025香港｜最佳觀賞地點在哪裡？

雙子座流星雨的流星相對明亮，速度較慢，數量多而且穩定，十分適合目視觀測！小編推介5大香港適合觀星的好去處，包括新界西貢的北潭涌、萬宜水庫東壩、石澳、大嶼山的水口和石壁以及大坑墩風箏場等。

雙子座流星雨2025香港｜拍攝技巧

如果要拍攝流星，太空館建議需配備有長時間曝光功能的相機及較廣角的鏡頭。利用星點作對焦後，對準天頂或天空中最為黑暗的區域，將光圈及感光度調至合適數值（例如F2.8或以下，ISO 800或以上，視乎鏡頭及相機的設計，以及現場的環境而定），並視乎有否使用追星裝置，選擇合適的曝光時間。

一般而言，曝光時間愈長則愈有機會拍攝到突如其來的流星。如打算長時間曝光，可考慮收細光圈（例如F4/F8）或感光度（例如ISO 400），以提升照片質素。善用遙控或延遲拍攝功能，更可避免因相機晃動而令星點影像變形。

如果要拍攝流星，太空館建議需配備有長時間曝光功能的相機及較廣角的鏡頭。（fujifilm）

雙子座流星雨2025香港｜什麼是雙子座流星雨？

雙子座流星雨是少數由小行星而非彗星所造成的流星雨現象，它的母體是小行星3200「法厄同」，當地球經過法厄同在太空中留下的碎片群時，大量碎片一同落入地球的大氣層，形成流星雨。由於這些碎片源頭相同，流星都會從同一位置輻射而出，此位置被稱為輻射點。

