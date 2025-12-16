大額簽賬信用卡8大推介｜做手術／搬屋裝修／結婚　1張最高4%回贈

大額消費信用卡｜高額回贈信用卡｜買樓搬屋裝修、結緍等人生大事，無可避免會出現一大筆開支，這時候一張有回贈的信用卡便變得十分重要！今次《香港01》就為大家挑選了9張大額消費必備的信用卡，無論喜歡現金回贈、儲里數，還是儲積分換Coupon都可以照顧到！其中一張更有無上限2%現金回贈或HK$4=1里，是銀包必備的神卡！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

買樓搬屋裝修、結緍等人生大事，無可避免會出現一大筆開支。

大額消費信用卡回贈、儲里數比較表

大額簽賬信用卡——里數回贈篇

大額消費信用卡【1】HSBC EveryMile 信用卡——無上限HK$5=1里／可換15+間航空公司機票

大額消費信用卡【1】HSBC EveryMile 信用卡——無上限HK$5=1里／可換15+間航空公司機票

HSBC EveryMile 信用卡一般簽賬有無上限HK$5=1里，雖然回贈比率不算特別高，但勝在可以兌換15+間航空公司機票，如果不想坐國泰，也可以換ANA去日本。

大額簽賬信用卡——現金回贈篇

大額簽賬信用卡【2】渣打Simply Cash Visa——無上限／1.5%現金回贈

大額消費信用卡【2】渣打Simply Cash Visa——無上限／1.5%現金回贈

渣打Simply Cash Visa最大特色是全年無上限1.5%港幣簽賬現金回贈，任何商舖線上線下、無分類別，所有合資格簽賬一律可享現金回贈。如果其他現金回贈信用卡達回贈上限，渣打Simply Cash Visa的1.5%回贈就非常好用！而且信用卡年薪要求只需HK$96,000，月薪不到HK$10,000都可以申請，算是門檻非常低的信用卡！

大額簽賬信用卡【3】EarnMORE銀聯卡——2%現金回贈／上限HK$150,000

大額消費信用卡【3】EarnMORE銀聯卡——2%現金回贈／上限HK$150,000

消費在HK$150,000以內，安信EarnMORE銀聯卡絕對是首選！它每年首HK$150,000都可享有2%現金回贈，如果只是用來簽iPhone、電器、傢俬，絕對綽綽有餘！不過要留意，超過年度回贈上限後的簽賬，就只有1%現金回贈，簽賬時要識得收手！

大額簽賬信用卡【4】Mox Credit——無上限／2%現金回贈／HK$4=1里

大額消費信用卡【4】Mox Credit——無上限／2%現金回贈／HK$4=1里

如果手頭上的資金充足，不妨在簽賬前放25萬現金到Mox戶口，解鎖2%無上限現金回贈或HK$4=1里。如果可用現金結餘未滿足25萬的解鎖條件，亦可享1%無上限現金回贈或HK$8=1里（2026年1月1日起，基本回贈將改為HK$10=1里）。不過基本回贈就比其他信用卡遜色。

大額簽賬信用卡【5】中國工商銀行宇宙星座卡——無上限／1.5%現金回贈

大額消費信用卡【5】中國工商銀行宇宙星座卡——無上限／1.5%現金回贈

ICBC宇宙星座銀聯雙幣鑽石卡或Visa Signature卡跟渣打Simply Cash一樣，都有無上限1.5%現金回贈，同樣適用於所有簽賬。如果需要簽酒席、裝修，這類數十萬的簽賬，而Simply Cash的信用額不夠，可以申請多張ICBC星座卡做傍身。

大額簽賬信用卡【6】滙豐銀行Red Credit Card——4%現金回贈／HK$2.5=1里／上限HK$10,000

大額消費信用卡【6】滙豐銀行Red Credit Card——4%現金回贈／HK$2.5=1里／上限HK$10,000

如果經Apple Store Online買iPhone，或者經豐澤網店購買電器，網上簽賬一律有4%獎賞錢回贈（$1RC=HK$1），每月簽賬上限HK$10,000（即每月最多賺取400RC），今個月買完iPhone，下個月又可以買雪櫃。其他簽賬都有1%無上限回贈，不過如果簽爆額當然是等下個月或者換另一張信用卡！如果兌換成里數，折合約HK$2.5=1里，不過它不像EveryMile可以「免費兌換」，需要HK$300年費加入「滙豐飛行優惠計劃 」才能兌換，所以折算為現金比較划算。

大額簽賬信用卡——積分回贈篇

大額消費信用卡【7】滙豐銀行Visa Signature——3.6%現金回贈／HK$2.78=1里／上限HK$100,000

大額消費信用卡【7】滙豐銀行Visa Signature——3.6%現金回贈／HK$2.78=1里／上限HK$100,000

無論是結婚擺酒，還是滿月、百日宴，都不妨考慮用HSBC Visa Signature，但記得要在「最紅自主獎賞」選擇「賞滋味」。這張卡特色之處是每年有HK$10萬上限，假設酒席可以分單簽賬，用HSBC Visa Signature簽HK$10萬就可以獲得3.6%獎賞錢回贈（$1RC=HK$1），是少數上限高、回贈又高的信用卡！因為是獎賞錢積分回贈，如果不想兌換成現金回贈，亦可以兌換成里數，折合約HK$2.78=1里，不過跟Red Card一樣，需要HK$300年費加入「滙豐飛行優惠計劃 」才能兌換，所以折算為現金比較划算。

大額簽賬信用卡【8】中國銀行Cheers Visa Infinite——4%現金回贈／HK$1.5=1里

大額消費信用卡【8】中國銀行Cheers Visa Infinite——4%現金回贈／HK$1.5=1里

另一張適用於擺酒的信用卡，就是中國銀行Cheers Visa Infinite！每月累積零售簽賬滿HK$5,000，餐飲及旅遊簽賬可享10X積分，相等於HK$1.5=1里或4%現金回贈！要特別留意一點，雖然餐飲上限是HK$10,000，而旅遊簽賬上限是HK$25,000，但2個類別合計每月回贈上限為HK$30,000（即300,000積分）。而且於Hotels.com預訂同一酒店4晚或以上75折，每季度簽賬滿HK$15,000可享免費機場貴賓室服務2次（同行賓客可同時使用），憑Cheers Card支付機票、住宿更可享免費人身意外險（附帶旅遊相關保障），最啱度蜜月book機票、酒店用！

平日簽卡講究高回贈比率，譬如網上簽賬有6%回贈、海外簽賬HK$2=1里等等，不過這類回贈高的信用卡，通常簽幾千蚊就會到回贈上限。用來買iPhone、結婚擺酒、裝修買傢俬，只有一半金額有回贈，難免有種「蝕本」的感覺。面對上萬元的簽賬，就要挑選一些「高上限」、「無上限」的信用卡，賺盡每一蚊！

提示：借定唔借 ? 還得到先好借 !

（全完文）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略