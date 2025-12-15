點心車茶樓10大｜人手製作懷舊點心＋180度維港景　1間蔡瀾曾推薦

推車仔點心茶樓推介2026｜飲茶是港人的傳統文化，不過現在仍然保留著傳統茶盅泡茶及點心車叫賣的已經買少見少。《香港01》「好食玩飛」整合10間仍然使用點心車的懷舊茶樓，有百年歷史的老字號，亦有新開幕、復刻傳統文化的新派茶樓，即看內文了解！



推車仔點心茶樓推介【1】蓮香樓——百年歷史戰前粵式茶樓！保留茶盅泡茶+點心車

蓮香樓於1927年已經開業，經過多次搬遷及轉手經營至今，已經有近百年歷史，而位於旺角的全新分店亦即將開幕。蓮香樓內部建築還原了戰前粵式茶樓的懷舊形象，亦是少有仍然保留點心車、茶盅泡茶等老式茶樓文化的酒樓。蓮香樓的必食推薦包括芋角、蟹籽燒賣、蓮蓉包、大雞包，點心足料又好食！

蓮香樓

地址：中環威靈頓街160-164號地舖｜尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1樓至2樓｜太子西洋菜南街218-220號生發大廈3樓（即將開業）



推車仔點心茶樓推介【2】六安居——王祖藍都推薦！必食牛肉燒賣、沙翁、蛋撻

六安居原叫蓮香居，是蓮香樓於2009年開設的分店，店內亦還原蓮香樓的環境及餐點，保留著舊式點心餐車文化，連王祖藍都曾在小紅書上分享並推薦大家到六安居飲早茶。招牌點心包括脆皮燒鵝、叉燒包、芝麻糕、沙翁、牛肉燒賣及蛋撻，全部都是必食之選！

六安居

地址：上環德輔道西40-50號2-3樓



推車仔點心茶樓推介【3】襟江酒家——百年歷史！老師傅全人手製作古法豬肚燒賣

襟江酒家的歷史可以追溯至1909年，由「第二代茶樓王」譚晴波開業，在50至70年代深受歡迎，經過改名、易手及家族移民，襟江酒家品牌於今年正式重開！襟江酒家堅持無預制菜及無外勞，採用懷舊裝修風格，重現傳統手推車叫賣點心，菜單以傳統「花碼」展示。此外，所有點心及小菜均由懷舊菜部門六十多歲的老師傅全人手製作，必食推介包括古法豬肚燒賣、鮮豬潤燒賣、冰花雞蛋球等。

襟江酒家

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖



推車仔點心茶樓推介【4】中央飯店——西米焗布甸連蔡瀾都大讚！

中央飯店是深水埗傳統客家老店，於1961年開業，至今已經有64年歷史。中央飯店供應多款即炒小菜及懷舊點心，連蔡瀾都曾拍片在個人YouTube頻道中推介中央飯店，更大讚中央飯店的西米焗布甸味道充滿人情味！餐廳亦有其他招牌菜，包括東江鹽局雞、荔茸鴨、魚肚燒賣及炸大腸，全部都值得一試！

中央飯店

地址：深水埗大埔道140號東廬大廈地舖



推車仔點心茶樓推介【5】海連茶樓——荃灣平價屋邨茶樓／推薦爆餡叉燒包

海連茶樓是香港少數仍有保留推車仔賣點心的平價屋邨茶樓，已經有近30年歷史，更獲網民評價「味道、價錢、款式也有種回到過去的感覺」。海連茶樓的必食推介有叉燒包、碗仔翅、咸魚肉餅煲仔飯、馬拉糕等。其中叉燒包非常足料，一啖咬落去即爆餡，是店內人氣第一的點心！

海連茶樓

地址：荃灣福來邨永嘉樓地下15-16號舖



推車仔點心茶樓推介【6】龍珠酒樓——懷舊手工點心！臘腸卷+炸蛋球

龍珠酒樓是以懷舊主題為特色的粵菜點心酒樓，致力於重現1970至80年代香港傳統茶樓的氛圍，以傳統「推車仔」點心服務和裝潢風格而聞名。酒樓更提供多款傳統甚至坊間較少見的手工點心，例如鵪鶉蛋燒賣、懷舊臘腸卷、炸蛋球、蜂巢芋角和雞球大包等。

龍珠酒樓

地址：旺角彌敦道610號荷李活商業中心2樓



推車仔點心茶樓推介【7】煲仔王——隱世推車仔茶樓／街坊推介鳳爪和粥必食

煲仔王名字乍聽之下與點心無關，實際上卻是一間保留傳統點心車的茶樓。茶樓的點心供應分為早茶、午市及下午茶，點心全部純人手製造，價錢由$14至$35不等。點心選擇有十多款，由常見到懷舊的都有，例如蟹皇燒賣、鮮蝦餃、粉果、燒腩卷、雜豆糕等，不少街坊網民更推介鳳爪和粥是必食的菜式！

煲仔王

地址：天水圍天恩邨天恩商場1樓108號舖



推車仔點心茶樓推介【8】勝興茶室——坪洲傳統茶樓！全人手製作懷舊點心

勝興茶室是位於坪洲的傳統茶樓，屹立坪洲已經60年，是香港少數仍有點心手推車文化的傳統茶樓之一。茶樓供應不少懷舊點心，例如有叉燒包、鵪鶉蛋燒賣、桂花卷、燒賣、雞扎及鳳爪。所有點心全人手製作，味道夠晒傳統！

勝興茶室

地址：坪洲永安街26號地下



推車仔點心茶樓推介【9】倫敦大酒樓——蒸籠點心車+招牌椰皇燕窩燉鮮奶

倫敦大酒樓自1979年開業至今，堅持以蒸籠點心車、煎糕車、炸物車等供應碩果僅存的懷舊點心，如鵪鶉蛋燒賣、鴨腳扎、沙翁及荔芋西米焗布甸等。其中招牌椰皇燕窩燉鮮奶每桌限量供應，燉奶口感嫩滑，帶淡淡椰香。茶樓環境寬敞，裝潢保留老式婚宴酒樓風格，充滿懷舊氛圍，不過部分食客反映點心車供應不穩定，建議早上前往以確保選擇較多。

倫敦大酒樓

地址：旺角彌敦道612號好望角大廈地舖



推車仔點心茶樓推介【10】美心皇宮——180度飽覽維港景色＋老香港點心車

美心皇宮原名「美心皇宮大酒樓」，由1979年開業至今，店內設有落地大玻璃窗，可180度飽覽維港景色，而且仍保留了點心車文化，讓食客感受老香港情懷。酒樓的點心款式眾多，其中蝦餃、燒賣、叉燒包等經典點心很快售罄，建議大家提前點定！另外外脆內嫩的炸鮮奶也是必吃之選！

美心皇宮

地址：中環愛丁堡廣場5-7號大會堂低座2樓



