淘寶信用卡6推介｜慳6%手續費＋1張賺4.5%現金回贈　申請門檻極低

淘寶信用卡｜相信不少人都有試過淘寶，不過很多人都忽略了淘寶網的魔鬼細節！原來直接以VISA或MasterCard信用卡在淘寶消費，分分鐘要支付近5%手續費！今次《香港01》為大家嚴選6張淘寶神卡，不少卡在淘寶網購可以免手續費，其中一張更可享高達4.5%現金回贈！



不少人都喜歡淘寶購物。(AI生成圖片）

淘寶畀錢用咩信用卡好？

很多人都會用信用卡支付淘寶的訂單，但大部份人都忽略了當中的手續費，原來在淘寶網以信用卡直接付款，最少要付1.5%至3%手續費，另外還需要支付1.95%外幣手續費或2%外幣動態手續費（視乎以人民幣還是以港幣結賬）。即使透過AilpayHK綁定信用卡支付，普通信用卡都需要支付1.5%手續費，想慳到盡？就要睇以下攻略！

淘寶信用卡推介【1】DBS COMPASS VISA —— 1.5%現金回贈／需綁AlipayHK

DBS COMPASS VISA現在有「四圍簽，好 COM 賺」消費獎賞限時推展，單一零售簽賬淨簽賬滿HK$300或以上，經AliPay、AliPayHK或WeChat Pay支付，可享3% COMPASS Dollar回贈。換句話只要把DBS COMPASS VISA綁定AlipayHK，在淘寶消費超過$300，扣1.5％手續費後，還有1.5%回贈！而且淘寶在大時大節經常會推出DBS專用優惠，加埋加埋慳唔少！立即申請

DBS COMPASS VISA「四圍簽，好 COM 賺」消費獎賞

推廣期：2026年1月1日至2026年6月30日

淘寶信用卡推介【2】HSBC Red Credit Card——2.5%現金回贈／需綁AlipayHK

HSBC Red Credit Card同樣承認經AlipayHK於淘寶付款屬「網上簽賬」，本身網購可獲4%獎賞錢回贈，扣除1.5%AlipayHK支付手續費，還剩2.5%獎賞錢回贈！加上每月回贈上限高達簽賬HK$10,000，買傢俬電器就最適合。

推廣期：即日至2026年12月31日

淘寶信用卡推介【3】富邦iN VISA白金卡——3.05%現金回贈

富邦iN VISA白金卡雖然是新一代網購神卡，擁有網購8%現金回贈的優勢，可惜回贈是嚴格排除「所有」經電子銀包進行的交易，所以無法透過綁定AlipayHK來減少支付手續費。不過在淘寶上直接以信用卡付款，仍可以獲得8%回贈，扣除3%淘寶信用卡手續費及1.95%外幣交易費後，仍有3.05%回贈。但每月回贈上限較少，簽賬滿$2,630即達每月回贈上限。

推廣期：即日至2026年6月30日

淘寶信用卡推介【4】AEON CARD WAKUWAKU——最強4.5%現金回贈／需綁AlipayHK

AEON CARD WAKUWAKU作為網購神卡，本身網購就擁有6%現金回贈，而且經AlipayHK於淘寶付款屬「網上簽賬」，扣除1.5%AlipayHK支付手續費，還剩4.5%現金回贈，想賺住買淘寶就要揀AEON CARD WAKUWAKU！

推廣期：即日至2026年2月28日

淘寶信用卡推介【4】中銀淘寶 World Mastercard——0%手續費／賺0.4%基本回贈

中銀淘寶World MasterCard是專為淘寶而設的信用卡！早期以中銀信用卡於淘寶消費已經可以享有較低的1.5%手續費，及後更推出了中銀淘寶 World MasterCard，主打0%手續費及0%外幣交易費，在淘寶任何消費都可以賺取基本回贈0.4%現金回贈！雖然回贈比較少，但由於對於喜歡網購、海外旅遊的朋友來說，是張銀包必備的萬用卡。

推廣期：即日至2026年12月31日

淘寶信用卡推介【5】渣打A. Point Card（舊稱Q Credit Card）——每月5次0%手續費

渣打A. Point Card（前稱Q Credit Card）就適合一些間中需要淘寶的朋友，每月首5筆淘寶消費免手續費優惠，不過要留意，超過5筆後跟一般信用卡一樣，每筆交易將收取消費金額的1.5%作為手續費。此外，亦適合作為AlipayHK轉帳信用卡使用，每個月高達HK$1,000免手續費限額。渣打A. Point Card經常有不少大額的迎新回贈，而且申請門檻極低。如果已經擁有以上介紹的信用卡，同時又遇到渣打A. Point Card吸引的迎新禮品，就不妨申請一張。

推廣期：即日至2026年11月30日

淘寶付款要畀手續費？

淘寶提供各種各樣的付款方法，包括信用卡、AlipayHK、WeChat Pay、八達通、PayMe、Apple Pay，連最經典的PPS繳費靈都有，不過每種付款方式都均需收取不同比率的手續費，想精明消費，可以揀同淘寶合作的信用卡，或者高額回贈信用卡！

