西九聖誕小鎮7大推介！聖誕市集/飄雪聖誕樹12米高/聖誕老人見面

西九聖誕2025｜西九聖誕樹｜西九聖誕市集｜今個聖誕，​​西九海濱化身成「西九聖誕森林」，擺放超過60棵聖誕樹、樹屋與旋轉木馬等裝置，其中一棵聖誕樹更高達12米！此外，「西九聖誕市集」將為寵物友善空間，提供30個餐飲及零售攤位，如著名電台DJ阿正創辦的「咖啡呀唔該」、本地香水品牌CitiScent、在Threads爆紅的人氣薄餅店Mother of Pizzas大腿蒜蓉包等，還有聖誕特色手作工作坊及音樂表演！想知仲有咩玩？即看下文啦！

西九聖誕2025【1】西九聖誕森林

位於藝術公園海濱西草坪的「西九聖誕森林」，擺放了12米高巨型聖誕樹，與超過60棵聖誕樹構成這片聖誕森林，黃昏後聖誕樹上的燈飾會亮起燈，為整個環境更添浪漫感！此外，區域還設有精緻森林小樹屋及旋轉木馬裝置，打卡一流！

西九聖誕森林

日期：2025年12月12日至2026年1月1日



時間：

▼2025年12月12至23日、12月27至30日及2026年1月1日▼

星期一至四：14:00－23:00

星期五至日：12:00－23:00

▼2025年12月24至26日及12月31日▼

中午12時至凌晨1時



地點：藝術公園海濱西草坪



西九聖誕2025【2】聖誕老人見面會＋飄雪表演

於12月24至26日，場地更特設聖誕老人見面會及飄雪表演！只要於任何西九餐飲及零售店舖；或西九聖誕市集，以電子消費滿$200，或捐款$200或以上予「愛心聖誕大行動（Operation Santa Claus）」，即可換領聖誕老人見面會門券1張，與聖誕老人見面、打卡。至於飄雪表演，則是免費觀賞！

聖誕老人見面會

日期：2025年12月24至26日

時間：17:00－17:40／18:00－18:40／19:00－19:40分／20:00－20:40

地點：藝術公園海濱西草坪



飄雪表演

日期：2025年12月24至26日

時間：17:00－21:00（每15分鐘一節）

地點：藝術公園海濱西草坪



西九聖誕2025【3】西九聖誕市集＋歌手演岀

「西九聖誕市集」將為寵物友善空間，提供30個餐飲及零售攤位，例如著名電台DJ阿正創辦的「咖啡呀唔該」、本地香水品牌CitiScent、在Threads爆紅的人氣薄餅店Mother of Pizzas大腿蒜蓉包、主打超巨型牛角包的烘焙坊Pane e Latte、日本過江龍精品咖啡品牌PostCoffee®等，咁多選擇，行到餓都不怕！

在市集除了吃，還有逾百場免費藝術演出，表演單位包括流行歌手、樂隊、學校及不同團體等，例如歌手糖妹及樂隊Nowhere Boy等，讓市民在維港海濱與親朋好友和毛孩度過溫馨時光。

市集中還有逾百場免費藝術演出，表演單位包括流行歌手、樂隊、學校及不同團體等。（FB@WestK 西九文化區）

西九聖誕市集

日期：2025年12月12至14日及12月19至31日

時間：

【2025年12月12至14日、19至23日及27至30日】：14:00－21:00

【2025年12月24至26日及31日】：14:00－23:00

地點：藝術公園海濱東草坪



西九聖誕2025【4】聖誕特色手作工作坊

位於藝術公園海濱東草坪，還有聖誕特色手作工作坊，包括製作聖誕樹葉心意卡、聖誕風車、願望風鈴、愛心馬賽克杯墊以及星願燈，西九文化區還跟英國美妝品牌Lush聯乘舉辦免費的手製浸浴產品工作坊。要注意，工作坊名額有限，先到先得，額滿即止。

西九文化區跟英國美妝品牌Lush，聯乘舉辦免費的手製浸浴產品工作坊。（Eventbrite圖片）

聖誕特色手作工作坊

日期：2025年12月12至28日

地點：藝術公園海濱東草坪



西九聖誕2025【5】Merry Balloon Park

「Merry Balloon Hong Kong」包含三大主題活動，包括香港首個大型IP角色氣球巡禮「Merry Balloon Parade」、巨型夢幻充氣樂園「Merry Balloon Park」以及「AR氣球遊香港」、「全城集郵」活動「Merry-GO-Around Town」。

活動設有「日夜雙場」時段，日間場次較適合親子；晚間場次則配合燈光效果與音樂節奏，適合「大細路」與好友派對！此外，「Merry Balloon Park」更特設「幼童專場」，專為高度120cm或以下之小朋友及其家長而設。

西九Merry Balloon Park【1】巨型跳彈區

「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園，是主打大型充氣裝置，區域足足闊80米，內有多項玩樂設施，包括特別為配合活動主題而設的「反轉波波池」，置身其中可感受被大量氣球環抱的夢幻體驗；另設有7米高充氣滑梯、40米長巨型波波競技賽道，玩足全日無難度！

西九Merry Balloon Park【2】互動打卡專區

「Merry Balloon Park」的第二個必睇位就是打卡專區！聖誕樹有7米高，不同角度任你影！當中的「互動打卡區」則以7米高巨型充氣聖誕許願樹為亮點，周邊設有色彩繽紛的迷宮，還有多個人氣IP角色大型打卡裝置於不同角落與大家見面！

「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園

日期：即日至2026年1月11日

時間：上午9時30分至晚上10時40分

地點：西九文化區藝術公園大草坪

費用：$168起



西九聖誕2025【6】Merry Balloon Parade

香港首個大型人氣角色氣球巡遊「Merry Balloon Parade」，將於2026年1月11日，在西九文化區藝術公園舉行，供市民和遊客免費近距離欣賞！巡遊隊伍屆時，將沿海濱遊走香港故宮文化博物館至M+，帶領近20個全球及本地的人氣IP角色巨型氣球。

IP角色包括Care Bears、LuLu豬、燦子、姆明等，還有經典角色加菲貓、海綿寶寶等，在維港天空下翱翔，巨大的氣球漂浮在空中，營造出可愛又超現實的場景，帶來視覺衝擊，記者認為非常值得前來打卡！

「Merry Balloon Parade」

日期：2026年1月11日

時間：待公布

地點：西九文化區藝術公園

費用：免費



西九聖誕2025【7】Merry-GO-Around Town

「Merry-GO-Around Town」這項活動大家可一邊觀賞香港城市景色，一邊體驗本地藝術活動！「Merry-GO-Around Town」分為兩部分，包括可免費參加的「AR氣球遊香港」以及購買Merry Balloon明信片套裝參與「全城集郵」。

西九Merry-GO-Around Town【1】AR氣球遊香港

由即日至2026年1月11日，大家可於指定打卡點，到現場透過手機進入活動網站登記，運用擴增實境（AR）技術捕捉IP角色氣球身影，依照指引拍下IP角色氣球AR照片，即可獲取電子印章。

於指定打卡點，在現場透過手機進入活動網站登記，運用擴增實境（AR）技術捕捉IP角色氣球身影，依照指引拍下IP角色氣球AR照片，即可獲取電子印章。（古嘉瑋 攝）

集齊所有AR照片以及9枚電子印章並回答簡單問題，最具創意答案之參加者，即有機會贏得「Merry Balloon Hong Kong」一套15款的限定角色襟章。得獎名額有限，只得100人，立即參與啦！獲獎名單將於「Merry Balloon Hong Kong」官方Facebook專頁及Instagram公布！

集齊所有AR照片以及9枚電子印章並回答簡單問題，最具創意答案之參加者，即有機會贏得「Merry Balloon Hong Kong」一套15款的限定角色襟章。（古嘉瑋 攝）

西九Merry-GO-Around Town【2】全城集郵

「Merry Balloon Hong Kong」跟「香港插畫師協會」聯乘合作，邀請多位本地插畫師創作岀一套16張充滿香港特色的明信片。只要走訪9個香港熱點，包括Airside、中環街市、圓方、中環恒生總行、西九龍文化區（共2個熱點）以及天星碼頭（中環、灣仔及尖沙咀3個熱點），集齊8個印章後即可以$68換購「Merry Balloon Hong Kong」一套限定角色襟章及行李吊牌。📮即買明信片玩全城集郵啦🥰

（全文完）