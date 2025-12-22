內地手信｜9類食品入境香港限制　山姆掃貨小心　帶錯1物監禁10年

內地手信｜周末北上到深圳山姆超市或Costco掃貨、補貨已經成為港人常態，眼見大件夾抵食的海鮮、鮮肉、麵包蛋糕，都想大手掃貨！但這些日常普通不過的食品，可能是「違禁品」？有機會被海關充公，更可能面臨檢控！《香港01》好食玩飛今次為大家整理香港海關及食環署的官方資料，列出9大違禁食品，讓大家輕鬆分辨什麼食品可以安全通關！



根據香港海關公布，旅客在其私人行李中攜帶合理數量的食物，如水果、蔬菜、全熟肉類、海產（包括大閘蟹）等，以供自用，一般不受限制。基於公共衞生理由，當局對進口食物施加規定。某些高危進口食物，例如牛奶、奶類飲品、冰凍甜點、野味、肉類、家禽和蛋類等均受到《公眾衞生及市政條例》（香港法例第132章）的附屬法例所監管。具體來說有哪些可以帶入境，哪些會觸犯法例呢？以下會逐一拆解！

食品入境香港限制｜1. 米能入境香港？

山姆、Costco有內地特色五常米、東北大米及泰國進口米，選擇非常多，很多港人都會買回港試試。但根據工業貿易署規定，攜帶食米入境作個人食用或禮品用途，每人只限15公斤，如超出重量限制，必須具備適當的有效許可證。由於山姆、Costco有很多大包裝的食米，單包重量就達到15公斤、20公斤，購買時記得要多留意重量，避免購入超過15公斤的米。

食品入境香港限制｜2. 新鮮肉類能入境香港？

內地鮮肉價格便宜，在山姆、Costco購買1公斤新鮮的牛肉片、豬肉片，都是百多元。不過香港對於鮮肉有嚴格的管制，即使作個人食用，所有進口冷藏或冷凍肉類及家禽，須附有食物環境衞生署署長認可的有效官方證明書。

別以為「真空包裝」或「飛水（汆水）」的肉類就可以輕鬆帶回港，事實上這些未徹底煮熟（例如半熟或經汆水處理）的野味、肉類、家禽及禽蛋皆受《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第 132AK章）規管，而且以任何方式包裝（包括真空、錫紙包裝或急凍等）一律受到規管。換句話，一般鮮肉都不能帶回港。

食品入境香港限制｜3. 燒臘能入境香港？

很多港人都喜歡到蓮塘口岸買餸，大大盒脆皮燒肉，都是20、30元，這些燒臘又能否帶回港加餸呢？徹底煮熟的肉及禽蛋，例如燒肉、叉燒、燒鴨、炸乳鴿、鹵水蛋等，不受《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第 132AK 章）或《進出口條例》（第 60 章）規管，可以安心帶回港。

食品入境香港限制｜4. 餃子、雲吞等合成食物能入境香港？

天氣轉涼，很多港人都喜歡在家打邊爐，山姆、Costco有不少打邊爐食品，例如豬肉丸、牛肉丸、餃子、雲吞，這些混合肉類製成的合成食物，又會否受到規管呢？食物安全中心指，餃子、雲吞、火腿、臘腸等不受《進出口條例》（第60章）或《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第132AK章）規管，可以帶回港食用，但建議選擇包裝完整的產品較為穩妥。

入境香港限制｜5.蛋（生蛋／溫泉蛋）能入境香港？

小紅書爆紅的山姆溏心鵪鶉蛋、即食溏心蛋（溫泉蛋），亦不能入境。海關對規管進口蛋類有嚴格規管，根據經修訂的香港法例第132AK章《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，任何人不能㩦帶沒有獲得書面准許的蛋類入境，當中包括生蛋及未經充分煮熟的蛋製品（例如溫泉蛋），違例者一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁6個月。

除了鮮蛋受規管，進口皮蛋或鹹蛋皆受《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第 132AK章）規管，不過有關禽蛋已經徹底煮熟，則不受規管。

食品入境香港限制｜6.海鮮能入境香港？

每逢大閘蟹當造，山姆都會有陽澄湖大閘蟹的專櫃，眼見一隻隻肥美的大閘蟹，難免會心動。據食物安全中心指，水產類食物（例如魚、蝦、蟹及貝類等）不屬於「肉類」，因此不受《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第 132AK 章）或《進出口條例》（第 60章）規管。因此一般作為個人食用的海鮮，是可以帶回港，不過不應攜帶過量。建議應以保鮮袋、盒等妥善保存，避免運送途中變壞。

食品入境香港限制｜7.生果能入境香港？

內地超市的士多啤梨、水蜜桃深受港人歡迎，到底又能否帶入境呢？根據香港漁農自然護理署指，食用的水果及蔬菜、榖物、豆類、種子及香料均無需植物進口證或植物檢疫證明書，換句話，蔬果可以放心帶回港！唯一要留意是，蔬果不可帶有泥土，若購買帶根蔬菜（如如葱、蒜），記得確認已去泥及清洗乾淨，否則有機會因帶有泥土而被截查。

食品入境香港限制｜8. 海味乾貨能入境香港？

臨近年尾，很多港人都喜歡到內地辦年貨，購買一些蝦乾、鮑魚、蠔豉、元貝、冬菇、木耳、猴頭菇、蟲草花等等。一般而言，大部份海味乾貨都可以帶入境，不過特別要留意海馬、花旗參（包括切片及粉末）、石斛、海參、魚翅等，屬於瀕危動植物，禁止帶回港，一經發現最高罰款1,000萬元及監禁10年。

食品入境香港限制｜9. 牛奶／冰凍甜點能入境香港？

山姆的鮮奶、乳酪便宜又大碗，但要小心！根據香港法例第132章《公眾衞生及市政條例》對進口奶類、奶類製品及冰凍甜點（如雪糕）的管制，理論上須獲食環署批准。另外建議大家，奶製品盡量在當地「食完先走」，避免誤墮法網或食物變壞。

（全完文）