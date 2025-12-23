冷衫縮水起毛粒點算？千萬不要變廢物　日專家教用低成本神器還原

毛衣縮水復原｜氣溫下降，又到了穿冷衫的季節！不過從拿出衣櫃裡的舊毛衣，你或許會發現起毛粒嚴重，甚至不小心洗縮水變童裝，難道只能扔掉？錯了！原來只需按照專家傳授的2招冷衫急救大法，就能輕鬆將變形冷衫神還原！即看低成本冷衫保養祕技，讓你的愛衣像新的一樣！



冷衫縮水｜為什麼羊毛冷衫易縮水？

冷衫洗一洗變童裝？不用再擔心了！日本電視節目《この差って何ですか？》，曾請來文化服裝學院的朝日真教授，拆解這個世紀難題！（AI生成圖片）

為什麼只有羊毛冷衫會縮水？朝日真指出，市面上的毛衣材質主要有羊毛、棉及聚酯纖維3種。其中，只有羊毛會出現縮水情況，是因為羊毛纖維在濕水後會張開分叉，導致纖維互相糾纏拉緊，結果讓衣服越洗越細件！

冷衫縮水點算好？日本專家教你用護髮素5步神還原

拯救神器就是護髮素啦！只需利用家中必備的護髮素，就能讓縮水的毛衣起死回生！因為部分護髮素含有常用於製作毛衣的阿摩尼亞水成分；或具類似功效成分，能讓纖維軟化並膨脹，只要在清洗過程中加入，就能幫助毛衣回復原本的彈性與形狀！

跟著以下5個步驟操作，輕鬆救回變形冷衫：

1. 準備溫水：準備一盆水溫約30℃的溫水

2. 調配溶液：擠入約3下（約15克）的護髮素，並攪拌至完全溶解

3. 浸泡拉伸：將縮水的毛衣放入水中浸泡30分鐘。在浸泡過程中，輕輕地將縮水部分均勻拉鬆

4. 清水沖洗：取出毛衣，用清水簡單沖洗，洗去殘留的護髮素即可

5. 平鋪晾乾：切勿懸掛以免再次變形，請將毛衣平鋪在毛巾上自然晾乾



衣服起毛粒點算？專家教不需手拔！1塊百潔布就搞掂！

解決了縮水問題，冷衫起毛粒同樣令人頭痛！若家中沒有除毛機，手拔又太費時，日本家務網站Saita推薦一個超簡單、又低成本的妙招——用廚房百潔布！

當中的秘訣在於百潔布黃色海綿面上面的細小孔洞，這些結構能發揮類似「魔術貼」的作用，精準地吸附並分離衣物表面的毛球纖維，同時不會破壞衣物原本的平整度。此技巧對毛衣、針織帽及圍巾均有效。

操作三部曲：

1. 工具挑選：使用一塊全新的百潔布，建議選擇海綿面帶有凹凸紋理的設計，捕捉毛球能力更強！

2. 溫柔擦拭：將衣物鋪平，務必使用黃色海綿面進行擦拭。請避免使用綠色粗糙面或過度用力，以防磨損衣物

3. 清理完畢：在起毛處反覆輕擦，毛球便會自然脫落，讓衣物煥然一新



