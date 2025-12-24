Apple Pay信用卡5張比較｜手機支付5.4%現金回贈　儲里數必用這張

ApplePay信用卡｜平時出街食飯、購物，付款時只要用手機嘟一嘟就可以完成交易。而且透過Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay簽卡，比直接碌卡，可以賺多達5.4%現金回贈或賺取$3/里！今次《香港01》好食玩飛幫大家整合了5張最強手機支付信用卡，賺盡每一蚊！



同樣是簽卡，但Apple Pay / Google Pay / Samsung Pay就計算「手機支付」的類別。（unsplash）

Apple Pay信用卡推介【1】恒生MMPOWER World Mastercard——5.4%現金回贈／需登記／簽賬下限HK$5,000

恒生MMPOWER World Mastercard可說是現時手機支付的王者！只需要在自選類別登記「手機支付」，並於每月累積合資格簽賬HK$5,000，就可以獲得5.4%現金回贈（5%額外回贈及0.4%基本回贈）。雖然有簽賬門檻，但只要把消費都集中簽這張，無論食飯、買衫只要用Apple Pay都可以有5.4%回贈！

Apple Pay信用卡推介【2】中銀Chill Card——5%現金回贈／每月回贈上限$150

如果想輕鬆獲得5%現金回贈，中銀Chill Card就是首選！無需登記，只需要把Chill Card綁定Apple Pay，再經Apple Pay付款，即可享有5%現金回贈，而且沒有回贈門檻，嘟個麥當勞都可以有5%現金回贈！不過回贈上限比較低，每月簽賬上限HK$3,000，但對於學生、剛畢業的社會新鮮人，已經是一張絕好的手機支付信用卡！

Apple Pay信用卡推介【3】中銀SOGO Visa Signature——5%現金回贈／每月回贈上限$100

別誤會這張中銀SOGO Visa Signature只限SOGO購物有折！只需要把SOGO Visa Signature綁定Apple Pay，即可享5%現金回贈（需留意推廣期），每個月最高可獲$100現金回贈，即每月簽賬上限HK$2,000，雖然上限較低，跟Chill Card一樣勝在門檻低，嘟幾少都有回贈。

Apple Pay信用卡推介【4】東亞銀行BEA GOAL信用卡——4.4%現金回贈／每月回贈上限$200 ／有門檻

東亞銀行BEA GOAL信用卡手機支付可享4.4%現金回贈（包括4%額外回贈及0.4%基本回贈）。雖然有簽賬門檻，但門檻相對較低，每月累積合資格簽賬滿HK$2,000，就可以獲得回贈，每月回贈上限HK$200，即最多可簽HK$5,000。

Apple Pay信用卡推介【5】安信EarnMORE——2%現金回贈／懶人必備

安信EarnMORE就最適合喜歡一卡走天涯的朋友，任何消費都有2%現金回贈，而且每年簽賬上限有HK150,000，是一張不錯的保底卡。

