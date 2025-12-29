天文台料元旦後急凍　4區氣溫單位數最低僅7度　暖包3秘技更保暖

天文台預料，一道冷鋒會在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及周末氣溫顯著下降。據天文台九天天氣預報顯示，本港市區氣溫將由周四（1日）最高的攝氏21度，降至周五（2日）最低12度，即大半日跌9度，而周六（3日）最低氣溫進一步跌至11度，已達寒冷水平，其中分區更跌至只有7度。



氣溫急降，即使多穿幾件衣服仍然可能覺得雙手冷冰冰，許多人都會拿起暖包取暖，並習慣後反覆搓揉暖包希望使它更快變熱！不過這樣做很可能反而會縮短它的壽命，即看讓暖包最有效發揮功用的3大方法！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

天文台料哪天氣溫急跌？

天文台預料，一股偏東氣流會在除夕日逐漸影響廣東沿岸，該區雲量增多。預料一道冷鋒會在元旦稍後抵達華南沿岸地區，受隨後的冬季季候風影響，該區北風增強，元旦翌日及周末氣溫顯著下降。本港氣溫將由周四最高21度，降至周五最低12度，即大半日跌9度。而周六最低氣溫更低見11度。

據九天天氣預報，周六最低氣溫跌至11度。（天文台官網截圖）

據分區天氣預報，流浮山、石崗、上水、打鼓嶺於周六清晨7時，氣溫更低見單位數，其中打鼓嶺更跌至7度。

據分區天氣預報，打鼓嶺於周六早上7時跌至7度。（天文台官網截圖）

氣溫急降，大家出門除了記得穿著足夠保暖衣物之外，也可準備暖包或暖貼保暖。如果想更有效地發揮暖包或暖貼的熱力，以下3個方法就要留意！

暖包怎用最保暖？

近日氣溫驟降，出門或會帶上暖包或暖貼保暖，許多人都以為只要用雙手拿著暖包、輕輕搓暖就得，但這樣做反而令到暖包發熱時間縮短，更快耗盡能量！而且用手拿著暖包亦只是治標不治本，想讓身體變暖的話應該把暖包或暖貼放在身體其他部位！

暖包使用方法【1】 輕輕搖晃暖包

暖包是透過鐵粉接觸空氣發熱，搓揉暖包雖然會令鐵粉磨擦並加快氧化發熱，但同時亦會令熱量更快消耗，亦有可能出現受熱不均，容易變得不暖的情況！最有效使用方法是輕輕搖一搖暖包，大約3至5下，就會開始發熱，熱力能維持更久！

暖包使用方法【2】把暖包／暖貼放在腰側、頸部後方

許多人在冬天手腳都會變得冰冷，以為手持暖包就能改善情況，其實最有效的方法是把暖包或暖貼放在腰間、肚臍下方或頸部後方，加快身體血液循環，令血液加快流至手腳從而變暖。不過緊記千萬不要把暖貼直接貼在皮膚上，以免燙傷！

最有效的方法是把暖包或暖貼放在腰間、肚臍下方或頸部後方。（圖片來源：PhotoAC）

暖包使用方法【3】用密實袋封好即可重複使用

不少暖包使用時間都長達10多小時，甚至整整一天！短暫外出時用過暖包卻又不想浪費，可以先放在密實袋內，之後再重用！由於暖包是透過鐵粉氧化發熱，要用的時候只要讓暖包再次接觸空氣、重新發熱就得！

暖包可以先放在密實袋內，之後再重用！（圖片來源：PhotoAC）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略